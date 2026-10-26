Así sacó Diomande a Lamine del Clásico: caño antológico para callar al Camp Nou

El Real Madrid se llevó anoche mucho más que tres puntos del Spotify Camp Nou. Los blancos recuperaron buena parte de su autoridad en los clásicos con una victoria por 1-2, frenando así la marcha triunfal del FC Barcelona y encontrando en la figura de Yan Diomande a uno de los grandes protagonistas de la noche. Porque, mientras Kylian Mbappé se encargaba de poner los goles, el extremo marfileño convirtió cada arrancada en una amenaza y dejó una de esas imágenes que alimentan durante días las conversaciones entre aficionados.

El minuto 8 fue el momento elegido por Diomande para presentar sus credenciales. Y vaya si lo hizo. Rodeado por tres futbolistas azulgranas —Lamine Yamal, Anthony Gordon y Xavi Espart—, el madridista se inventó un caño espectacular que dejó al joven talento del Barcelona retratado en plena acción defensiva. Una jugada de habilidad, sangre fría y descaro que levantó una polvareda de comentarios y que pronto se convirtió en una de las imágenes más celebradas por el madridismo.

No era una acción cualquiera. Diomande tenía enfrente a tres rivales, con Lamine como uno de los encargados de cerrarle el paso, y eligió la solución menos conservadora y más atrevida: pasar el balón entre las piernas de su adversario y salir de la presión con una naturalidad pasmosa. En un escenario como el Camp Nou y en un partido de máxima rivalidad, el gesto adquirió una dimensión especial. No todos los días se deja atrás a tres jugadores de un plumazo y, de paso, se firma un regate que amenaza con convertirse en una de las fotografías del Clásico.

Un caño para retratar a Lamine

La jugada tuvo, además, un destinatario especialmente significativo. Lamine Yamal llegaba al encuentro como una de las principales esperanzas ofensivas del Barcelona, pero se encontró con una noche bastante más incómoda de lo esperado. El joven crack de Mataró sufrió para imponer su desequilibrio ante un Real Madrid que supo cerrar espacios y que encontró en Marc Cucurella a uno de sus mejores argumentos para contenerle.

Diomande, mientras tanto, se dedicaba a lo suyo: encarar, acelerar y obligar al Barcelona a multiplicar las ayudas defensivas. Su caño del minuto 8 fue la demostración más vistosa de esa personalidad. Tres futbolistas azulgranas tratando de frenarle y el marfileño encontrando una salida de auténtico lujo. El madridismo disfrutó con la escena, mientras la acción alimentaba las reacciones en torno al rendimiento de Lamine, uno de los nombres propios de una noche para olvidar en el bando azulgrana.

La exhibición del extremo no se limitó, sin embargo, a ese detalle técnico. Sería injusto reducir su actuación a un regate, por muy espectacular que haya sido. Diomande ofreció profundidad, conducciones y capacidad para romper líneas, justo lo que necesita un equipo cuando el rival intenta adelantar sus posiciones y apretar la salida del balón. Su insistencia por el costado obligó al Barcelona a vigilar cada movimiento y contribuyó a que el conjunto de José Mourinho encontrara vías para atacar con peligro.

El peligro blanco nace por la banda

El partido tuvo en Diomande a uno de sus principales agitadores. El Real Madrid supo explotar sus condiciones para castigar al Barcelona en los espacios y encontró en sus arrancadas una forma de sacudirse la presión azulgrana. El marfileño no se conformó con la filigrana: buscó hacer daño de verdad, ganar metros y poner en aprietos a los defensores que le salían al paso.

La recompensa llegó en el tramo final de la primera parte. En el minuto 41, Diomande ganó profundidad por la izquierda y participó en la acción que terminó con el 0-1 de Mbappé. Su incursión y el envío hacia el área precedieron al despeje defectuoso de Gerard Martín, cuyo rechace golpeó en el delantero francés y acabó en el fondo de la portería defendida por Joan García. Un gol con fortuna en la definición, sí, pero que nació de una acción ofensiva en la que el extremo volvió a demostrar su capacidad para generar peligro.

El Real Madrid se marchó al descanso con ventaja y con la sensación de haber encontrado una vía para hacer daño a un Barça que no lograba controlar todas las amenazas. Diomande seguía siendo una de ellas. Su velocidad obligaba a los culés a replegar, mientras sus conducciones permitían a los blancos respirar y lanzar ataques cuando recuperaban el balón.

Mucho más que un regate viral

La segunda parte confirmó que el marfileño había llegado al Clásico para dejar huella. El Barcelona reaccionó y Raphinha firmó el empate en el minuto 61, pero el Real Madrid no perdió la compostura, defendiendo francamente bien atrás y sin dejar espacios. En un encuentro cada vez más abierto, los blancos continuaron buscando espacios y Diomande mantuvo su capacidad para inquietar a la zaga local.

El extremo también tuvo una ocasión muy clara antes del descanso para ampliar la ventaja, aunque no consiguió convertirla. Ese detalle recuerda que su partido no fue perfecto, pero tampoco resta valor a una actuación en la que combinó talento individual y aportación colectiva. El fútbol de élite no se mide únicamente por los goles: también cuenta la capacidad de un jugador para condicionar al adversario, obligarle a cambiar sus planes y abrir caminos para sus compañeros.

Y eso hizo Diomande en el Camp Nou. Su desborde fue una de las armas con las que el Real Madrid incomodó al Barcelona, y su participación en el primer tanto blanco puso de manifiesto que su amenaza no se quedaba en el espectáculo. Había fútbol detrás de la filigrana.

Mourinho encuentra otro argumento para su Madrid

La victoria terminó de decantarse en el minuto 87, cuando Mbappé culminó una gran acción colectiva iniciada por Jude Bellingham y continuada por Arda Güler y Eduardo Camavinga. El francés firmó su doblete y certificó el 1-2 definitivo, en una noche en la que el Real Madrid supo competir, resistir la reacción local y golpear en los momentos oportunos.

Pero entre los nombres propios del triunfo aparece también el de Diomande. Su actuación reforzó la sensación de que Mourinho dispone de un futbolista capaz de aportar desborde, velocidad y atrevimiento en partidos de máxima exigencia. En un Clásico en el que cada duelo individual se examina con lupa, el marfileño salió reforzado.

El caño a Lamine Yamal quedará como la imagen más llamativa de su noche, pero el valor de su actuación fue bastante mayor. Diomande no fue al Camp Nou a coleccionar vídeos virales: fue a competir y a ayudar al Real Madrid a ganar. Lo hizo con personalidad, participó en la jugada del primer gol y puso en aprietos a la defensa azulgrana.

El Barcelona terminó lamentando una derrota que le costó su condición de invicto en la Liga. El Madrid, por su parte, se marchó con los tres puntos y con un protagonista inesperado para muchos. Mbappé puso la firma al triunfo, pero Diomande puso el descaro. Y aquel caño del minuto 8, con Lamine, Gordon y Espart intentando cerrarle el paso, fue toda una declaración de intenciones: en el Clásico también había llegado la hora del marfileño.