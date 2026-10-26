Una nueva edición de la Copa del Rey comienza mañana con 56 partidos entre conjuntos de Primera division, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y Autonómica, además de cuatro equipos salidos de la Copa Federación. Han quedado exentos los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa de España en el mes de febrero, Real Madrid, Barcelona, Atletico y Real Sociedad.

Los diez equipos venidos de categoría autonómica tendrán un premio especial, la llegada de un conjunto de Primera división. Es el caso del modesto equipo madrileño del Sporting de Hortaleza que recibirá al Sevilla el jueves en un duelo a partido único.

Los 56 equipos que resulten ganadores se volverán a emparejar en 28 partidos. Tras esa segunda ronda, se unirán los 4 los equipos de Supercopa y comenzarán los dieciseisavos de final que, como los octavos y los cuartos, serán a partido único siendo las semifinales a doble partido.

Los equipos que juegan esta primera ronda que arranca este martes son los dieciséis equipos de Primera División, veinte de segunda, diecinueve de Primera RFEF, veinticinco de Segunda RFEF, dieciocho de Tercera RFEF, los cuatro de la Copa RFEF y los diez llegados de autonómica para completar los 112 equipos participantes

La segunda ronda de la competición será el 3 de diciembre y los dieciseisavos se disputarán el 13 de enero, siendo los octavos el 20 y los cuartos el 27 del primer mes del año. Las semifinales se jugarán el 10 de febrero y el 3 de marzo y la gran final será en La Cartuja el 24 de abril