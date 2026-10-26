La polémica del Clásico: el Madrid, indignado con el VAR

La victoria del Real Madrid en el Camp Nou no tapa el enorme cabreo que tienen en la cúpula del conjunto merengue por la actuación arbitral del dúo Martínez Munuera -el colegiado del encuentro- y del responsable del VAR Iglesias Villanueva.

La polémica arbitral gira en torno al criterio de las tarjetas, las acciones al límite en las áreas y las duras quejas sobre el VAR.

Si el Barcelona se queja del criterio de Munuera con las tarjetas -piden una amarilla por reiteración de faltas de Cucurella-, en el Madrid hay dos jugadas que han generado muchísima tensión.

La roja perdonada y las quejas de Mourinho

El punto de inflexión llegó en el minuto 60. Una durísima entrada de João Cancelo sobre Ousmane Diomande no tuvo castigo alguno. A pesar de que el luso carga con sus tacos sobre el gemelo del costamarfileño, el colegiado no mostró la cartulina roja y el VAR decidió intervenir.

La acción de Cancelo sobre Diomandé 🧐 Guti reclamó la entrada del VAR en la jugada #ELCLÁSICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/V0rmcFlXd6 — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2026

Tras el encuentro, el técnico blanco José Mourinho criticó con dureza la inacción de la tecnología afirmando que "el VAR estaba dormido" en esa jugada decisiva.

La mano de Balde, ¿era penalti?

En el área azulgrana también hubo polémica en la segunda parte. El Real Madrid reclamó con insistencia un penalti por una clara mano de Alejandro Balde dentro del área. Ni el árbitro ni el VAR consideraron que era penalti.