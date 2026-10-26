LALIGA BARES lleva la emoción de ELCLÁSICO a Sant Pol de Mar con la visita de Rafinha Alcántara

Sant Pol de Mar (Barcelona) acogió este domingo una nueva activación territorial de LALIGA BARES con motivo de ELCLÁSICO, el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid correspondiente a la décima jornada de LALIGA EA SPORTS. La localidad se vistió con la imagen de LALIGA BARES y reunió a vecinos, hosteleros y aficionados en una jornada protagonizada por los exjugadores del FC Barcelona Rafinha Alcántara y Lluís Carreras.

Sant Pol de Mar fue elegida por la concentración y la implicación de sus establecimientos oficiales, así como por su capacidad para acercar la experiencia de LALIGA a los aficionados fuera del estadio. La iniciativa busca reconocer a los bares que apuestan por emitir el fútbol de manera legal y que convierten cada jornada en una experiencia compartida para sus clientes.

Rafinha recorrió Cuina Burger, El Jardí de Sant Pau, Brassa Nova y Nou 49, donde compartió la previa del partido con aficionados y hosteleros. Lluís Carreras, natural de Sant Pol de Mar, ejerció como hilo conductor de una jornada con actividades, contenido audiovisual y experiencias vinculadas a ELCLÁSICO. "Para Sant Pol de Mar es un orgullo acoger una iniciativa como LALIGA BARES, que reconoce el papel de nuestros hosteleros y permite que los vecinos disfruten de un partido tan especial en un ambiente cercano y compartido", afirmó Lluís Carreras.

Primer ELCLÁSICO de la temporada

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid volvió a convertirse en la cita deportiva más destacada del fin de semana. La histórica rivalidad entre ambos clubes, la calidad de sus plantillas y la competitividad de sus encuentros hicieron del primer ELCLÁSICO de la temporada 2026/27 un acontecimiento seguido por millones de aficionados en todo el mundo, cuya repercusión trascendió los 90 minutos de juego.

En esta ocasión, con el Spotify Camp Nou como escenario del encuentro, LALIGA BARES trasladó parte de ese ambiente a Sant Pol de Mar, acercando la experiencia de ELCLÁSICO a los establecimientos de la localidad. La presencia de Rafinha Alcántara, que conoce la exigencia de este partido tras su trayectoria en el conjunto azulgrana, permitió a los aficionados compartir la previa con un futbolista que ha participado en una de las rivalidades más reconocidas del deporte.

"ELCLÁSICO siempre se vive de una manera especial y poder compartir la previa con los aficionados en los bares de Sant Pol de Mar ha sido una experiencia muy bonita. Estos establecimientos son una parte fundamental de la forma en la que se vive el fútbol, porque reúnen a personas de distintas generaciones alrededor de una misma pasión", señaló Rafinha Alcántara.

Bares

Bajo este lema, LALIGA BARES volvió a poner en valor el papel de la hostelería como punto de encuentro para los aficionados. Partidos como ELCLÁSICO ponen especialmente de manifiesto esta dimensión social del fútbol. La expectación que generan, la rivalidad entre ambas aficiones y la emoción de cada jugada convierten a los bares en espacios donde compartir la experiencia del encuentro, desde los momentos previos hasta el resultado final. Una forma de vivir el fútbol que complementa la experiencia de los estadios y que forma parte de la cultura deportiva de nuestro país.

La activación de Sant Pol de Mar se enmarca en la programación territorial de LALIGA BARES para la temporada 2026/27, con la que la competición busca estrechar su relación con la hostelería y dar visibilidad a los establecimientos oficiales. Tras su paso por Ampuero (Cantabria) al inicio de la temporada, la iniciativa llegó a Cataluña aprovechando una de las fechas más destacadas del calendario de LALIGA EA SPORTS y continuará su recorrido por España con nuevas experiencias y elementos sorpresa.