Las claves del baile del Madrid en el Clásico

Colectivamente el Real Madrid dio un baile al FC Barcelona en el gran Clásico. Jose Mourinho dio una auténtica lección táctica que destrozó la pizarra de Hansi Flick. Sorprendió de inicio colocando a Bernardo Silva junto a Tchouaméni en la sala de máquinas, muchos pensaban que era un suicidio ante un centro del campo del Barcelona con Rodri, Pedri y Fermín, pero el técnico luso tenía perfectamente estudiado cómo hacer daño al Barcelona. Pobló la medular con la ayuda de un Jude Bellingham y metiendo a Arda Güler por dentro.

La telaraña que forjó Mourinho atrapó en el carril central a un Barcelona que nunca se sintió cómodo. Además taponó los costados con un Fede Valverde que volvió a demostrar que es un competidor nato dando la talla a pesar de jugar tocado hasta que no pudo más y un Cucurella que dio una exhibición defensiva contra Lamine, fortalecido por el excelente sistema de ayudas que diseñó Mourinho -Diomande apoyó muchísimo a Marc para hacerle dos contra uno a Yamal- y las coberturas de Tchouaméni fueron oro molido en tareas de intendencia. El Madrid, superintenso en las marcas y en los duelos, jugó una primera parte primorosa. No se hundió en ningún momento y combinó una defensa de bloque medio con ir a buscar arriba al Barcelona para provocar pérdidas en salida con una gran presión adelantada.

Con balón, con Güler y Bernardo como lanzadores, el Madrid tenía muy claro que debía ser muy vertical. Pocos toques y a lanzar a Diomande y Mbappé a la espalda de la defensa del Barcelona, sobre todo con cambios de orientación buscando los espacios que se generaban por los costados. El Madrid cada vez que salía a la contra generaba una sensación de peligro brutal. Tras el descanso y fruto del desgaste, el Barcelona comenzó a combinar mejor y al Madrid le tocó cambiar de registro. Mucho más hundido, le tocó apretar los dientes. Resistió el empuje del Barcelona y de nuevo a través de la pizarra, en este caso con los cambios, Mourinho volvió a ganarle la partida táctica a Flick e inclinó la balanza para el triunfo merengue.

Si colectivamente el partido del Madrid fue soberbio, individualmente hay que destacar, además de a un Mbappé que marcó un doblete, el encuentro de Cucurella y Jude Bellingham.

El lateral izquierdo internacional español volvió a meterse en el bolsillo a Lamine Yamal. Consiguió hacer menguar al extremo del Barcelona que tuvo, en la segunda parte, que irse mucho más al medio y dejar la banda para poder quitarse de en medio el pegajoso marcaje de un Cucurella que fue un auténtico valladar. Fue tal su exhibición defensiva que Mourinho lo destacó en rueda de prensa.

Bellingham, la bisagra vital de Mourinho

El centrocampista inglés fue otra pieza vital en el engranaje de Mou. Hizo un partido completísimo tanto en defensa -ojo al dato, ganó 13 duelos-, donde se incrustó en la sala de máquinas para cerrar espacios junto a Bernardo y Tchouaméni, como en ataque donde el inglés fue el generador y el conductor de muchos de los ataques merengues.

Jude Bellingham vs Barcelona Teaching the spaniards Fútbol pic.twitter.com/OqPH6bvmCN — 🎟️ (@damien_rmcf) October 26, 2026

Su cambio esta temporada con Mourinho en el banquillo está siendo bestial.

El Madrid da un puñetazo en la mesa en el momento clave, se coloca a tan solo tres puntos del liderato y presenta su candidatura a todo esta temporada. Plantilla y entrenador hay para ello, sin duda.