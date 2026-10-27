China deja de emitir la Liga española tras la polémica con Mbappé por un meme de Mao

La televisión estatal china CCTV ha decidido suspender las retransmisiones de LaLiga española y de partidos relacionados con Kylian Mbappé, según ha informado este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública. La medida habría entrado en vigor la noche del lunes y también incluiría la retirada de anuncios y vídeos protagonizados por el delantero francés.

La decisión se produce después de que varias empresas chinas anunciaran el fin de sus relaciones comerciales con el delantero francés del Real Madrid. Entre ellas figuran el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground. Las empresas argumentan su rechazo en comportamientos que, en sus palabras, "hieren los sentimientos" del pueblo chino. Dongpeng y Mengniu confirmaron este martes la ruptura de sus acuerdos con Mbappé en comunicados difundidos en redes sociales.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳 Ça me fait vraiment rire, je l'utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭 (@Thebridge_show) pic.twitter.com/7m3TOH3duC — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026

La polémica comenzó después de una entrevista a Mbappé en la que le preguntaron al futbolista por su meme favorito. Mbappé respondió: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". El francés no mencionó a ningún dirigente por su nombre. Sin embargo, en los últimos meses se había extendido en redes sociales una imagen que superpone su rostro al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

Empresas chinas rompen sus acuerdos

Dongpeng Beverage Group ha anunciado en Weibo, la red social china equivalente a X (antes Twitter), la finalización inmediata de su colaboración con Mbappé. En los comunicados difundidos por la empresa y por su marca Bu Shui La, la compañía dijo tener una "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos del país, también ha comunicado que ponía fin a su cooperación comercial con el jugador. Milkground, otra compañía del sector, confirmó igualmente la conclusión de sus acuerdos con el delantero. Ninguna de las firmas detalló en sus comunicados qué declaración concreta había motivado la decisión.

En los últimos meses, la imagen de Mbappé había aparecido con frecuencia en anuncios de Bu Shui La colocados en marquesinas, autobuses y ascensores de distintas ciudades chinas. La campaña había ganado visibilidad durante el Mundial disputado el pasado verano en Estados Unidos, México y Canadá. El impacto comercial de la ruptura podría ser significativo para un jugador con una amplia presencia publicitaria en el país.

Mengniu, por su parte, mantiene acuerdos destacados en el deporte internacional, vinculados al Mundial y al Comité Olímpico Internacional, además de colaboraciones con deportistas como Lionel Messi. Milkground también había recurrido a la imagen de Mbappé en sus campañas publicitarias.

La plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, precisó que su colaboración con el futbolista concluyó el 31 de diciembre de 2024, cuando expiró el contrato. La empresa aseguró que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con Mbappé. Esa aclaración diferencia el caso de Xiaohongshu del de las marcas que han anunciado ahora la ruptura de sus acuerdos.

Una broma que choca con la sensibilidad política china

Aunque Mbappé no mencionó expresamente a Mao Zedong, las imágenes difundidas en redes relacionaron sus palabras con el meme del futbolista caracterizado como el antiguo dirigente chino. En China, las sátiras sobre figuras históricas vinculadas al Partido Comunista Chino están sujetas a una fuerte censura. La legislación contempla el delito de difamación de héroes y mártires, dentro de un marco de protección oficial de determinados símbolos y figuras históricas.

La reacción se extendió también a las redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo a las palabras del delantero y reclamaron medidas contra sus acuerdos comerciales y los contenidos que lo muestran. La plataforma deportiva china Dongqiudi había señalado que las declaraciones herían los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

La noticia sobre la suspensión de las retransmisiones de CCTV añade una dimensión deportiva al conflicto. Según The Paper, la interrupción afecta tanto a LaLiga como a los partidos relacionados con Mbappé, además de los anuncios y vídeos del jugador. La información apunta a que la decisión se aplicó desde la noche del lunes, aunque no se han difundido públicamente más detalles sobre su duración o alcance.

El episodio se suma a otras controversias que han afectado a clubes españoles en China. En septiembre, medios oficiales criticaron al Real Madrid por un mensaje relacionado con una riada que mencionaba conjuntamente Nepal y el Tíbet, una formulación que la prensa local consideró "incorrecta". Meses antes, en abril, el FC Barcelona pidió disculpas después de que apareciera una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional. Y en febrero, el Real Madrid difundió una disculpa atribuida a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.

La reacción a las palabras de Mbappé deja así al delantero ante consecuencias comerciales y, según la información publicada por The Paper, también ante restricciones en la difusión de LaLiga por la televisión estatal. Por ahora, las compañías que han anunciado el fin de sus acuerdos han vinculado sus decisiones a comportamientos que consideran ofensivos para el público chino, pero sin especificar en sus comunicados el incidente. La frase del futbolista y su asociación en redes con el meme de Mao han situado la polémica en el centro del debate.