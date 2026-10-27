El CTA da la razón al árbitro con la mano de Balde pero reconoce el error con Cancelo

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha analizado las principales acciones polémicas del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid y ha confirmado que el colegiado Juan Martínez Munuera acertó al no señalar penalti por una mano de Alejandro Balde en el área azulgrana. Sin embargo, el organismo sí ha corregido una de sus decisiones al considerar que João Cancelo debió recibir tarjeta amarilla por el pisotón sobre el gemelo de Diomande. Recordemos que el Real Madrid reclamó la expulsión del jugador barcelonista durante el encuentro.

El análisis se ha publicado en Tiempo de Revisión de la jornada 10 de LaLiga, el espacio semanal en el que el CTA repasa las jugadas más discutidas de cada jornada. Aunque el Clásico dejó pocas acciones controvertidas, las dos seleccionadas han vuelto a situar el arbitraje en el centro del debate, especialmente por la entrada de Cancelo, que provocó las protestas del banquillo madridista.

La valoración del comité deja un balance mayoritariamente favorable a Martínez Munuera, pero también evidencia que hubo una decisión que, a su juicio, debió resolverse de otra manera. La corrección se refiere a la falta de amonestación al futbolista del Barcelona, mientras que la mano de Balde queda expresamente descartada como infracción sancionable.

El CTA avala la decisión sobre la mano de Balde

La primera jugada examinada tuvo lugar en el área del Barcelona durante una disputa entre Alejandro Balde y Kylian Mbappé. El balón impactó en el brazo del defensor azulgrana y varios jugadores del Real Madrid reclamaron penalti, al considerar que el contacto podía haber dado a su equipo una oportunidad decisiva.

Martínez Munuera no señaló la pena máxima y el CTA ha respaldado su decisión. En las imágenes difundidas por Tiempo de Revisión se escucha al árbitro explicar que el brazo estaba en una posición natural. "Está en posición natural, mano abajo en posición natural", afirma el colegiado al valorar la acción.

El organismo arbitral coincide con ese criterio y sostiene que el contacto fue fortuito, teniendo en cuenta la dinámica de la disputa entre ambos jugadores. "El balón impacta en el brazo del defensor de forma fortuita", explica el CTA, que también señala que el brazo se encontraba en una posición natural como consecuencia del movimiento de Balde.

La conclusión es clara: no hubo mano punible y, por tanto, no correspondía señalar penalti. De este modo, el comité respalda la interpretación realizada sobre el terreno de juego y descarta que la acción debiera haber cambiado el desarrollo del encuentro.

Cancelo debió ver tarjeta amarilla por el pisotón

La segunda jugada analizada sí ha motivado una corrección expresa al arbitraje. Durante una acción ofensiva del Real Madrid, João Cancelo pisó la pierna de Diomande, que quedó dolorido tras el contacto. El juego continuó y el colegiado no mostró tarjeta al futbolista azulgrana, una decisión que generó protestas desde el banquillo madridista.

El Real Madrid reclamó la tarjeta roja al entender que la entrada merecía la máxima sanción disciplinaria. Sin embargo, el CTA no comparte esa interpretación. Tras revisar las imágenes, considera que el contacto se produjo de manera parcial y que no existió una intensidad suficiente para apreciar fuerza excesiva o brutalidad.

"Cancelo impacta de forma parcial en la pierna de Diomande, no hay fuerza excesiva o brutalidad", señala el comité en su análisis. A partir de esa valoración, califica la acción como temeraria y concluye que el jugador debió ser amonestado.

La diferencia entre ambas interpretaciones es importante. El CTA considera que la entrada merecía una tarjeta amarilla, pero no aprecia los elementos necesarios para justificar una expulsión directa. Por tanto, la reclamación madridista queda atendida solo parcialmente: el organismo reconoce que hubo una decisión disciplinaria incorrecta, aunque no respalda la petición de roja.

La corrección pone el foco en la obligación de sancionar adecuadamente las entradas que entrañan un riesgo para el adversario, incluso cuando no existe una fuerza excesiva que justifique la expulsión.

El CTA también cuestiona un penalti señalado en Valencia

El repaso arbitral de la jornada ha incluido otra acción relevante fuera del Clásico. En el Valencia-Villarreal, el CTA considera que no debió señalarse el penalti de Renato Veiga sobre Raba.

Según la valoración del organismo, debió prevalecer el criterio inicial de Quintero González, que no apreció infracción en directo. El comité entiende que López Toca, desde el VAR, no tendría que haber llamado al árbitro a revisar la jugada en el monitor. Tras esa revisión, el colegiado acabó señalando la pena máxima.

La revisión de estas acciones vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener criterios coherentes tanto en las decisiones tomadas sobre el terreno de juego como en las intervenciones del VAR. En el Clásico, el CTA respalda la decisión de no castigar la mano de Balde, pero reconoce que Cancelo debió ser amonestado por su entrada a Diomande. Un matiz disciplinario que no altera el resultado, aunque sí deja constancia de un error arbitral en uno de los partidos más observados del fútbol español.