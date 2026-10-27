La hipocresía de Tebas: de comparar métodos del Madrid con la propaganda nazi a arrodillarse ante el comunismo chino

Javier Tebas ha quedado completamente retratado este martes. Tener que ponerse de rodillas para pedir perdón por las palabras de Kylian Mbappé asegurando que el meme que más le gustaba es el que le ponían la cara de un dictador chino -en este caso Mao Zedong-, cuando comparó sin miramientos los métodos de Real Madrid TV con la propaganda nazi de Joseph Goebbels, comentario por el que no dejó de justificarse en vez de disculparse de verdad.

La hipocresía de la patronal que maneja Tebas es dantesca, al pasar desde la gratuidad del insulto al club que más dinero hace ganar a La Liga por los derechos de televisión hasta la más servil sumisión económica frente al autoritarismo exterior.

Tebas insultó gravemente a Real Madrid TV

A mediados de octubre, Tebas volvió a desbarrar en su cuenta de X al comparar la línea editorial de la televisión oficial del Real Madrid con el aparato propagandístico nazi de Joseph Goebbels. Una analogía que le valió una denuncia por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por atentar contra el decoro deportivo. El propio Jose Mourinho mostró su tremendo enfado en plena rueda de prensa contra unas declaraciones totalmente inaceptables.

الصحفي: رئيس رابطة الدوري (الليغا) قارن بين ريال مدريد وبين أساليب الدعاية النـ*ـازية. جوزيه مورينيو:لا، لا، لا، لا تقل هذا. لا، لا، لا... لا تقل هذا. أنت تعرف رأيي وما أطلبه منك هو ألا نتحدث عن هذا، لأن... تجاوزنا الحدود، الحدود، وقد دخلنا في مجال... لا توجد فيه أعذار إلا… pic.twitter.com/L1ZFWKKMF1 — محمود مجيد (@MMajeedX) October 17, 2026

Tebas se siente tan intocable e impune y es de tal calibre su cruzada contra Florentino Pérez que no solo no pidió perdón de inmediato, sino que se reafirmó en sus matices teóricos para justificar el ataque a un club de su propia Liga. Un gesto imperdonable para el madridismo.

Pánico a que China retire su apoyo económico

La verborrea dialéctica que muestra Javier Tebas cuando Florentino Pérez está de por medio se desvanece completamente cuando los que se ofenden controlan los derechos televisivos y los patrocinios.

Tebas y todo su equipo entraron en pánico cuando se difundió una entrevista de Kylian Mbappé en la que reaccionaba con humor a un meme de internet que fusionaba su rostro con el de Mao Zedong, definiéndolo literalmente como un "dictador chino". La reacción de Pekín fue fulminante: censura, suspensión de emisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal CCTV y fuga de patrocinadores.

Según recoge Federico Jiménez Losantos en Memoria del Comunismo. Mao Zedong es responsable directo de la muerte de 21 millones de personas, cifra que se eleva a más de 65 millones en todo el periodo del siniestro régimen comunista, al que Tebas y Mbappé piden perdón.

El pavor a perder los millones del mercado asiático activó una humillante maquinaria de sumisión institucional. En cuestión de horas, el Tebas crecido que trivializaba con la propaganda nazi para atacar al Real Madrid redactaba un comunicado oficial (incluso publicado en redes sociales en perfecto chino) pidiendo "sinceras disculpas" al régimen comunista, lamentando el "daño ocasionado" y aislando las palabras de Mbappé como una "actuación individual" que no debe empañar la "amistad y cooperación" con las autoridades chinas. Incluso el propio jugador se vio forzado a emitir su propia carta de arrepentimiento.

El contraste de actuaciones ha dejado muy tocado a un Javier Tebas, que como ha podido saber Libertad Digital, ha perdido muchos apoyos de equipos en las últimas fechas y ya no es tan intocable como se siente y como era hace un tiempo. El sillón del rey de la Liga comienza a tambalearse y podría caer en breve.