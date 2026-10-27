LaLiga denuncia la agresión a Camavinga y el lanzamiento de objetos en el Camp Nou

LaLiga ha trasladado al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia un informe con 17 incidencias registradas durante el Barcelona-Real Madrid (1-2), entre ellas el lanzamiento de objetos desde la grada de animación azulgrana y la agresión con una bandera al madridista Eduardo Camavinga. Los hechos se produjeron en el minuto 87, durante la celebración del segundo gol del conjunto visitante, y obligaron a detener el encuentro durante un minuto y veinte segundos.

El documento remitido por la patronal del fútbol español recoge diez incidencias protagonizadas por aficionados del Barcelona y otras siete relacionadas con seguidores del Real Madrid. Los episodios denunciados incluyen insultos a jugadores y otras figuras públicas, además de comportamientos violentos que volvieron a poner el foco sobre la seguridad en los estadios y la necesidad de erradicar las conductas que empañan las competiciones deportivas.

El incidente más grave tuvo lugar en el Gol Sur del Camp Nou, concretamente en los sectores 23 y 24, ocupados por la denominada Grada Gol 1957. Según el escrito de LaLiga, un aficionado local perteneciente a esta zona golpeó con una bandera a Camavinga cuando los futbolistas madridistas celebraban el segundo tanto de su equipo. La denuncia identifica así una agresión directa contra un jugador visitante en pleno desarrollo del encuentro.

Camavinga fue agredido con una bandera en la celebración del segundo gol del Madrid. La realización no mostró ninguna imagen y DAZN retiró un vídeo. Aquí, las imágenes grabadas por un aficionado. pic.twitter.com/yvFuKcrXFg — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) October 26, 2026

A este episodio se sumó el lanzamiento de diversos objetos desde la grada. Entre los elementos identificados figuran botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo. Según el informe, ninguno llegó a impactar contra los futbolistas del Real Madrid, aunque la situación llevó a activar el protocolo previsto para este tipo de incidentes.

El partido permaneció interrumpido durante un minuto y veinte segundos, tal como quedó reflejado en el acta arbitral. La activación de la primera fase del protocolo por lanzamiento de objetos evidencia la gravedad con la que se abordó lo sucedido durante los minutos finales del Clásico.

Insultos y comportamientos denunciados en ambos bandos

El informe no se limita a los incidentes registrados en el estadio azulgrana. LaLiga también recoge insultos proferidos por aficionados del Real Madrid en siete ocasiones, dentro de un balance que refleja conductas denunciadas entre seguidores de ambos equipos.

Entre los episodios atribuidos a aficionados del Barcelona figuran insultos dirigidos al jugador del Real Madrid Marc Cucurella y al técnico portugués José Mourinho. Estas conductas se suman al lanzamiento de objetos durante la celebración del gol visitante y a la agresión sufrida por Camavinga.

La relación de incidencias de la décima jornada incluye, además, otros encuentros del fútbol español. LaLiga recoge insultos en los partidos Alavés-Vitoria y Athletic-Getafe, así como referencias a los dirigidos al agitador político Vito Quiles, también denunciados en el Real Sociedad-Levante.

La diversidad de escenarios en los que se registraron estos comportamientos demuestra que el problema de los insultos y los incidentes en las gradas no se limita a un único estadio ni a una rivalidad concreta. La respuesta de los organismos competentes deberá valorar cada episodio atendiendo a las circunstancias recogidas en los informes.

El Barcelona, pendiente de las posibles consecuencias disciplinarias

Con la documentación remitida a los organismos correspondientes, los hechos del Camp Nou quedan ahora sujetos a la valoración de las instancias disciplinarias. El informe de LaLiga constituye la base para examinar las incidencias denunciadas, aunque las posibles sanciones dependerán de las decisiones que adopten las autoridades competentes. Entre las consecuencias que podrían plantearse en función de la gravedad de los hechos y de la normativa aplicable figuran multas o medidas que afecten a sectores del estadio.

La agresión a Camavinga añade un elemento especialmente preocupante a lo ocurrido. El lanzamiento de objetos ya supone un riesgo para jugadores, árbitros y demás personas presentes en el terreno de juego; el contacto físico directo de un espectador con un futbolista eleva aún más la gravedad del episodio.

LaLiga lleva años reclamando más competencias para combatir la violencia en los recintos deportivos. A través de su plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias y requerimientos de los aficionados que asisten a los partidos, con el objetivo de contribuir a prevenir y denunciar comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia.

El Clásico terminó con victoria madridista por 1-2, pero los incidentes del minuto 87 han desplazado parte de la atención hacia lo ocurrido fuera de la disputa estrictamente deportiva. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid forma parte de la dimensión competitiva del fútbol español; las agresiones y el lanzamiento de objetos, en cambio, no pueden justificarse por el resultado ni por la tensión del encuentro.

La investigación disciplinaria deberá determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, los hechos recogidos por LaLiga vuelven a plantear una exigencia básica para el fútbol profesional: que la pasión de las gradas no se convierta en una amenaza para quienes participan en el juego y que los comportamientos violentos tengan una respuesta proporcionada y efectiva.