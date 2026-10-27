Tebas y Mbappé piden perdón a China por la polémica con el dictador Mao

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso de la crisis abierta entre el campeonato español y China por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme que lo representa con el rostro de Mao Zedong. Y lo ha hecho con una disculpa institucional en toda regla, preocupado por el daño que el incidente pueda causar a los intereses comerciales del fútbol español en el gigante asiático. La reacción del presidente de la patronal llega tras la decisión de la televisión estatal china CCTV de suspender las retransmisiones de partidos de la Liga española y de que varias empresas del país anunciaran la ruptura de sus acuerdos comerciales con el delantero del Real Madrid.

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", ha señalado Tebas en un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter) que pone el acento en la necesidad de preservar las relaciones con un mercado estratégico para la competición española.

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

El máximo responsable de LaLiga no se ha quedado ahí. En su mensaje, Tebas ha defendido la relación construida durante años con las autoridades, las instituciones deportivas, los operadores audiovisuales y los aficionados chinos, al tiempo que ha advertido de que no se puede permitir que una actuación individual perjudique a los clubes profesionales españoles. "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", ha añadido.

La prioridad de Tebas resulta evidente: evitar que una controversia protagonizada por una de las grandes estrellas de la competición termine pasando factura al conjunto de LaLiga. El problema es que, en esta ocasión, la respuesta institucional también abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la sensibilidad política de las autoridades chinas y la disposición de las organizaciones deportivas occidentales a disculparse cuando sus intereses comerciales quedan amenazados.

Mbappé está "sinceramente arrepentido"

El propio Mbappé ha tenido que salir al paso de la polémica generada y ha emitido un comunicado oficial en tres idiomas (chino, francés e inglés) en el que pide disculpas por sus palabras que han herido la sensibilidad de la comunidad china. "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo", explica el futbolista francés en un comunicado firmado este martes 27 de octubre en París. Mbappé reconoce así su error y admite el malestar provocado por sus palabras, aunque no entra en más detalles.

"Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido".

Una disculpa para salvar el negocio

El comunicado de Tebas, por su parte, no deja demasiado margen a la interpretación en lo que respecta a su objetivo. LaLiga quiere recuperar cuanto antes la normalidad en China y evitar que el conflicto se extienda a los clubes, los patrocinadores y los operadores que hacen posible la difusión del campeonato. "Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación", ha explicado el dirigente, que insiste en que el compromiso con el país asiático sigue siendo firme.

La declaración de Tebas adquiere especial relevancia por la dimensión de la represalia comunicada desde China. Según las informaciones publicadas este martes, CCTV decidió suspender las emisiones de partidos de LaLiga y retiró anuncios y vídeos protagonizados por Mbappé. La decisión no se limitaría, por tanto, al contenido relacionado directamente con el delantero francés, sino que afectaría a la exposición televisiva de toda una competición.

Es precisamente ahí donde aparece el principal temor de LaLiga. Una sanción que afecta a un jugador puede convertirse en un problema para los clubes que compiten cada fin de semana y que, en gran parte, dependen de la proyección internacional de sus estrellas. LaLiga lleva años trabajando para consolidar su presencia en mercados extranjeros y China representa una plaza de especial interés por su dimensión económica y su enorme población (el segundo país más poblado del mundo, solo superado por India, con algo más de 1.400 millones de habitantes).

Tebas ha querido dejar claro que la relación con el país asiático no debe quedar comprometida por un episodio individual. "Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", ha subrayado. El mensaje es inequívoco: la patronal pretende separar las palabras atribuidas a Mbappé de la imagen institucional de la competición española. Pero la forma elegida para hacerlo, con una disculpa expresa al pueblo chino, ha abierto la puerta a otra discusión: hasta qué punto una organización deportiva debe asumir como propia la responsabilidad por los comentarios de uno de sus futbolistas.

El meme de Mao que ha desatado la tormenta

El origen de la polémica se encuentra en una entrevista en el programa de internet The Bridge, en la que Mbappé habló sobre algunos de los memes que circulan por las redes sociales con su imagen. El delantero francés explicó que uno de los que más gracia le hacía era un montaje en el que aparecía su rostro superpuesto al de un dirigente chino al que describió como un dictador.

🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République… pic.twitter.com/SHyWbVyY6f — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

Aunque el futbolista no mencionó expresamente a Mao Zedong por su nombre, la imagen que se hizo viral lo representa con el rostro del antiguo líder chino, fallecido en 1976 después de casi tres décadas gobernando la República Popular China. El vídeo difundido ha provocado una reacción especialmente contundente en el gigante asiático, donde las sátiras sobre figuras históricas vinculadas al régimen comunista pueden convertirse en un asunto de enorme sensibilidad política.

La reacción no se ha limitado a la televisión estatal. Las empresas Dongpeng y Mengniu anunciaron recientemente el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista, mientras que otras informaciones apuntan a la ruptura de una tercera colaboración empresarial. Las compañías justificaron sus decisiones alegando que mantienen una política de tolerancia cero ante declaraciones o comportamientos que puedan ofender los sentimientos nacionales chinos.

El caso tiene una particularidad que conviene no perder de vista: la controversia no se ha originado por una declaración política formal del delantero, sino por sus comentarios sobre una imagen humorística que circulaba por internet. La autenticidad del vídeo no había podido ser verificada de manera independiente por AFP Fact Check cuando la agencia publicó su información sobre las primeras rupturas comerciales.

La distinción resulta relevante para entender la magnitud de la respuesta. Una broma sobre un meme ha terminado desencadenando tremendas consecuencias comerciales para el futbolista y una decisión televisiva que afecta a toda una competición internacional como es LaLiga.

Mao Zedong, una figura histórica fuera de toda discusión en China

La sensibilidad que rodea a Mao Zedong no puede separarse de su papel en la historia contemporánea china. Fundador de la República Popular China en 1949 y principal dirigente del país durante décadas, Mao sigue ocupando un lugar central en la narrativa oficial del régimen.

Su legado, sin embargo, está marcado también por episodios de consecuencias humanas devastadoras. El Gran Salto Adelante —la campaña económica impulsada entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta— desembocó en una hambruna que causó más de 36 millones de muertes, según distintas estimaciones históricas. La Revolución Cultural, iniciada en 1966, estuvo igualmente acompañada de persecuciones políticas, violencia y graves abusos.

Con definidos planteamientos del marxismo-leninismo, pero con matices propios basados en las características de la sociedad china —muy diferente a la europea—, Mao Zedong es considerado un dictador por haber impuesto un régimen unipartidista y autoritario en su política interna. Otra cuestión bien distinta es el significado que las autoridades chinas atribuyen a las burlas sobre su figura y su respuesta ante las mismas.

Es precisamente esa diferencia la que coloca el caso en un terreno delicado. China considera ofensivas determinadas representaciones satíricas de sus dirigentes históricos, mientras que fuera de sus fronteras la circulación de memes políticos forma parte habitual de la cultura digital. La reacción institucional china ha vuelto a poner esa tensión de manifiesto.

Tebas pone por delante a los clubes

El presidente de LaLiga ha optado por una estrategia de contención. No ha entrado a valorar públicamente el contenido histórico o político del meme, ni ha planteado una defensa explícita de las palabras atribuidas a Mbappé. Su mensaje se centra en las consecuencias para la competición y en la necesidad de reparar la relación con China. "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales", insiste el dirigente.

La posición tiene una lógica comercial evidente: el conflicto afecta a una competición en la que participan clubes con intereses económicos muy distintos, pero todos pueden verse perjudicados si pierden presencia en un mercado internacional de gran tamaño. La patronal quiere evitar que el episodio se transforme en un enfrentamiento prolongado con los operadores chinos.

Sin embargo, también deja una imagen incómoda para quienes consideran que las instituciones deportivas deben defender la libertad de expresión de sus protagonistas cuando sus declaraciones provocan represalias políticas o comerciales. En las redes sociales, las críticas a Tebas no han tardado en aparecer. Algunos usuarios interpretan sus disculpas como una forma de ponerse del lado de las autoridades chinas frente a un jugador de su propia competición. Uno de esos comentarios sostiene que el presidente de LaLiga se posiciona a favor de un dictador en lugar de respaldar a un futbolista que ha utilizado esa palabra para referirse a un dirigente histórico chino.

Se trata de una valoración política de esos usuarios, no de un hecho que pueda deducirse automáticamente del comunicado. Lo que sí resulta evidente es que Tebas ha decidido priorizar la protección de los intereses colectivos de LaLiga y la recuperación de sus relaciones con China, sin convertir el incidente en una disputa pública sobre Mao o la libertad de expresión.

Una crisis que va más allá de Mbappé

El episodio plantea un problema que trasciende al delantero francés. Si la suspensión de las retransmisiones se prolonga, el perjuicio potencial no se limitará al Real Madrid ni a los encuentros en los que participe Mbappé. La medida afecta a la visibilidad internacional de los equipos españoles y pone en cuestión la estabilidad de sus acuerdos audiovisuales en un mercado importante.

Tebas lo sabe y por eso ha cerrado su mensaje con una declaración de intenciones: "Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme". LaLiga pretende trabajar con sus interlocutores chinos para superar el conflicto y evitar que vuelva a producirse una situación semejante. El presidente anuncia medidas dentro de las posibilidades de la patronal, aunque su comunicado no detalla todavía cuáles serán ni si se ha alcanzado algún acuerdo para recuperar las retransmisiones.

La incógnita es cuánto tardará en normalizarse la situación y si las disculpas institucionales serán suficientes para que CCTV vuelva a emitir el campeonato español. De momento, la reacción de Tebas confirma que la preocupación de LaLiga va mucho más allá de una simple polémica en redes sociales.