China ve insuficientes las disculpas de Mbappé y el Real Madrid y mantiene el veto a LaLiga

La crisis entre China, Kylian Mbappé y el fútbol español sigue sin una solución inminente. Las disculpas del delantero francés, del Real Madrid y de LaLiga no han bastado para que China Media Group (CMG) reconsidere la suspensión de las retransmisiones de la competición. El organismo ha respondido que primero debe recibir una disculpa formal y que, hasta entonces, "no hay nada que hablar".

La decisión deja en el aire la emisión de los partidos de LaLiga en el gigante asiático y agrava el impacto de una polémica que empezó con una broma sobre un meme. También afecta a los encuentros del conjunto blanco y a los compromisos de la selección francesa en los que participe Mbappé, además de a la imagen y los acuerdos comerciales del futbolista en China.

Una disculpa que no ha cerrado la crisis

El origen del conflicto está en una entrevista en el canal de YouTube The Bridge. Preguntado por su meme favorito, Mbappé comentó que el que más gracia le hacía era uno que colocaba su rostro sobre el cuerpo de un dirigente al que describió como "dictador chino". Aunque no nombró a Mao Zedong, la referencia se entendió como una alusión al antiguo líder del Partido Comunista Chino

La reacción fue inmediata. La televisión estatal CCTV suspendió la emisión de LaLiga y de los partidos vinculados al delantero y también retiró anuncios y vídeos protagonizados por él. Varias marcas chinas rompieron sus acuerdos comerciales con el jugador, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground. Las empresas justificaron sus decisiones con mensajes de rechazo a comportamientos que, a su juicio, ofenden los sentimientos del pueblo chino.

🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l'équipe de France se retrouve au cœur d'une controverse après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République… pic.twitter.com/SHyWbVyY6f — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

Mbappé publicó después un comunicado en tres idiomas: francés, chino e inglés. Reconoció que su comentario había sido desacertado, dijo comprender que hubiera molestado a muchas personas en China y, sobre todo, pidió disculpas. LaLiga, por su parte, lamentó la ofensa y trasladó sus disculpas en nombre de la competición y de sus clubes. Su presidente, Javier Tebas, defendió que una actuación individual no debería perjudicar la relación con los aficionados chinos ni a los "más de veinte clubes profesionales españoles".

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

Pero Pekín no ha dado por suficiente ese gesto. China Media Group, responsable de la televisión estatal, ha emplazado a los organismos españoles a presentar primero una disculpa formal. La exigencia prolonga la incertidumbre sobre cuándo volverán las retransmisiones o incluso si finalmente acabarán volviendo.

Un problema deportivo con consecuencias económicas

La crisis amenaza intereses que van mucho más allá de un partido. China es un mercado relevante para LaLiga, que cuenta allí con acuerdos de difusión y una audiencia potencial de cientos de millones de personas. Se cifra en unos 50 millones de euros el contrato de emisión con una televisión y una plataforma del país, además del valor comercial que representan las camisetas, los patrocinios y la promoción de los clubes.

Mbappé también tenía una presencia publicitaria muy destacada en el mercado chino, pues su imagen aparecía en campañas de marcas locales y en espacios públicos, como autobuses y marquesinas. La retirada de esos anuncios y la rescisión de patrocinios convierten una frase de muy pocos segundos en un problema de alcance internacional y con posibles costes para el jugador y sus socios comerciales.

El efecto se ha extendido incluso al fútbol digital. El portal deportivo chino Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé en una clasificación del Balón de Oro por una expresión equivalente a "no existe tal persona", después de que el francés terminara segundo en la votación por detrás de Harry Kane y por delante del español Lamine Yamal. Es un gesto simbólico, pero ilustra hasta qué punto la controversia ha rebasado el terreno de las retransmisiones.

La sensibilidad política detrás del meme

En China, las imágenes satíricas sobre dirigentes históricos y figuras vinculadas al Partido Comunista pueden tener una lectura política especialmente delicada. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha dicho que las palabras y acciones que hieran los sentimientos del pueblo chino serán rechazadas por distintos sectores de la sociedad.

El episodio también vuelve a poner al Real Madrid y al fútbol español ante el reto de desenvolverse en un mercado donde el deporte, la imagen pública y la política pueden cruzarse. El club pidió disculpas por la polémica, mientras LaLiga intenta evitar que el conflicto se convierta en una ruptura duradera con los operadores y los aficionados chinos.

Hoy he mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio. Durante los últimos años, desde LALIGA hemos trabajado mano a mano con las… pic.twitter.com/EqJPCASjab — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

Sin embargo, hasta ahora los mensajes de arrepentimiento no han conseguido desbloquear la situación. China mantiene la suspensión y exige un paso adicional antes de sentarse a hablar. Para LaLiga, la prioridad será recuperar las emisiones y contener el daño a sus clubes; para Mbappé, reparar una relación comercial que ha sufrido un golpe de lo más abrupto. La pelota está ahora en el tejado de quienes deben decidir si las disculpas se consideran suficientes o si la crisis entra en una nueva fase que difícilmente podría ser reconducida.