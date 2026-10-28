El Espanyol ha anunciado la llegada del técnico bilbaino Eder Sarabia como nuevo entrenador tras la destitución de Manolo González este pasado martes tras caer en Copa del Rey ante el modesto Sestao River en la prórroga.

El ex entrenador del Elche y el Andorra ha llegado a un acuerdo con el conjunto blanquiazul para convertirse en el entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2028. Junto a Eder Sarabia, también se incorporan al cuerpo técnico Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González. De este modo, el exfutbolista cántabro, que defendió la camiseta blanquiazul en 82 ocasiones, vuelve a la disciplina perica .

La presentación oficial como nuevo entrenador del Espanyol tendrá lugar el próximo martes, por lo que se confirma que Sergio García, del filial, dirigirá al equipo de manera interina esta jornada ante el Villarreal.

Sarabia salvó al Elche la temporada pasada en la ultima jornada tras empatar en Girona y el año anterior había ascendido a Primera con ele quipo alicantino