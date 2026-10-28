Kroos no duda en señalar al gran responsable del enorme triunfo del Madrid en el Clásico

Toni Kroos sigue dando lecciones de fútbol fuera de los terrenos de juego. El teutón no duda en mojarse sobre distintos asuntos futbolísticos de actualidad. Uno de ellos sin duda fue el Clásico del pasado domingo. Toni no lo duda y señala al principal responsable del triunfo del Real Madrid: José Mourinho.

"El Real Madrid y Mourinho fueron supervalientes en el Camp Nou y esa fue una gran diferencia respecto a los últimos Clásicos. Los delanteros respondieron. También hubo fases en las que defendieron bien, como cuando empató el Barça. Ahí todos habríamos firmado el empate. Jugaron muy bien durante 65 minutos".

La disposición táctica que puso en liza Mourinho, clave para ganar "Los jugadores del Real Madrid estaban bien colocados. Me sorprendió la marca de Huijsen sobre Fermín. A jugadores del Barça como Pedri o Raphinha se les notaba incómodos y les hicieron cometer errores que normalmente no cometen. El Madrid ganó casi todos los duelos porque fue más intenso. El Real Madrid defendió como equipo. Hicieron un partido excelente en defensa y con balón. El Barcelona es el mejor equipo en cuanto a fútbol porque consigue dominar más que el Madrid, pero sufre mucho cuando no le sale la presión y tiene que defender. El Madrid encontró las soluciones para ganarles. El Barça recibió una presión real que no suele recibir de otros equipos".

Kroos se moja sobre la ausencia de Vinicius y de la importancia de Mbappé: "Vini no necesita una gran técnica para hacer daño. Me hubiera gustado verle frente a Cancelo, que deja mucho espacio a sus espaldas y podía haberle hecho mucho daño. Vini tiene que defender como lo hicieron Diomande y Bellingham. Mbappé o Vinicius son un regalo para los centrocampistas. Valen su peso en oro porque son tres pasos más rápidos que los defensas. Arda tiene una gran conexión con Mbappé"