LaLiga y la RFEF se unen en el dolor: minuto de silencio por el trágico accidente de Toledo

El fútbol español ha decidido rendir homenaje a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo. LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han acordado guardar un minuto de silencio antes del inicio de todos los encuentros de la jornada 11 de LaLiga EA Sports y la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Un gesto de respeto y duelo ante una tragedia que ha golpeado a numerosas familias y que, según el último balance facilitado, deja por ahora 68 fallecidos.

En circunstancias como esta, el deporte debe saber apartarse de la competición para recordar que hay realidades que están muy por encima de cualquier resultado. Los goles, los puntos y las rivalidades quedan en un segundo plano cuando una tragedia de estas dimensiones sacude a la sociedad. El minuto de silencio no devolverá a las víctimas a sus familias ni aliviará el dolor de quienes esperan noticias de sus seres queridos, pero constituye una muestra de respeto y solidaridad que el fútbol, por su enorme capacidad de convocatoria, puede trasladar a millones de personas.

La @rfef y @LaLigaCorp acuerdan guardar un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada de Primera y Segunda División en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Reiteramos nuestras condolencias y trasladamos todo nuestro apoyo a los… https://t.co/S3GIV6nbbH — RFEF (@rfef) October 28, 2026

Ambos organismos han comunicado la medida y han expresado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos, además de transmitir su apoyo a todos los afectados por el siniestro. La decisión implica a los encuentros de las dos principales categorías del fútbol español, de modo que los estadios se convertirán en espacios de recuerdo durante el desarrollo de la jornada.

La iniciativa llega después de que la RFEF confirmara también el aplazamiento de los 24 partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estaban previstos para este miércoles. La gravedad del accidente y las alteraciones que ha provocado en las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía han situado la emergencia por delante de cualquier consideración deportiva.

La respuesta del fútbol se suma a las numerosas muestras de solidaridad que surgen cuando una catástrofe golpea a la población. Los clubes, los jugadores y los aficionados forman parte de una comunidad que trasciende los colores de cada equipo. Durante unos instantes, las diferencias deportivas dejan de importar y todos comparten un mismo sentimiento de pesar.

El minuto de silencio tendrá lugar antes de los partidos de la jornada 11 de Primera División y de la jornada 12 de Segunda, con encuentros programados desde este viernes hasta el lunes. En campos como el Camp Nou, San Mamés o La Cartuja, los aficionados tendrán la oportunidad de sumarse a ese homenaje colectivo. El gesto permitirá que el recuerdo de las víctimas esté presente en escenarios donde habitualmente predominan la emoción competitiva y el apoyo incondicional a cada equipo.

La decisión de LaLiga y la RFEF responde, en definitiva, a una prioridad elemental: reconocer el dolor de las víctimas y de sus allegados antes de que el balón vuelva a rodar. En una jornada marcada por la conmoción, el fútbol español aparcará temporalmente la competición para recordar a quienes han perdido la vida en el accidente ferroviario de Toledo y mostrar su apoyo a todos los afectados.