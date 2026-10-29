Los Mossos identifican al autor de la agresión a Camavinga: hasta 60.000 euros de multa por una infracción grave

Los Mossos d'Esquadra han identificado y denunciado al seguidor del FC Barcelona que golpeó a Eduardo Camavinga con el mástil de una bandera durante la celebración del segundo gol del Real Madrid en el Clásico que el conjunto blanco le ganó a los culés el pasado domingo en el Camp Nou (1-2). Este aficionado, que es socio del club y forma parte de uno de los grupos de animación de la Grada 1957, se enfrenta a una sanción económica que podría alcanzar los 60.000 euros, además de una posible prohibición de acceso a recintos deportivos.

La actuación policial llega después de que las imágenes del incidente se difundieran ampliamente y de que LaLiga anunciara que denunciaría los hechos ante los órganos disciplinarios del fútbol español. La identificación del aficionado ha sido posible gracias a la colaboración entre los Mossos y los servicios de seguridad del Barcelona, que recurrieron a las cámaras del estadio para localizar al responsable.

El incidente se produjo en el tramo final del partido, cuando los jugadores madridistas celebraban el tanto de Kylian Mbappé que establecía el 1-2 definitivo. Camavinga, que asistió a su compatriota en el gol tras hacer un autopase ante Pau Cubarsí, se acercó con sus compañeros a uno de los fondos del estadio para festejar el tanto. En ese momento, varios aficionados lanzaron objetos al terreno de juego y uno de ellos utilizó el mástil de una bandera para golpear al centrocampista francés.

La escena, captada en vídeo, provocó una fuerte polémica y ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la violencia en los estadios. La celebración de un gol decisivo ha acabado convirtiéndose en un episodio lamentable que ahora tendrá consecuencias por la vía administrativa y también podría acarrear medidas internas por parte del club azulgrana.

Multa de hasta 60.000 euros y posible prohibición de acceso a los estadios

La denuncia de los Mossos se tramita al amparo de la Ley del Deporte. Los hechos son considerados como una infracción grave, para la que se contemplan multas de entre 3.000 y 60.000 euros, así como la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un período de entre seis meses y dos años. La cuantía definitiva dependerá de la resolución del procedimiento correspondiente.

La calificación como infracción grave responde a que, según la información difundida, no se produjeron daños que justificaran elevar el caso a la categoría de muy grave. En ese supuesto, el régimen sancionador contempla multas de entre 60.001 y 650.000 euros, además de prohibiciones de acceso a recintos deportivos de entre dos y cinco años.

Conviene distinguir, por tanto, entre la sanción a la que se enfrenta el aficionado y una multa ya fijada: los 60.000 euros constituyen el límite máximo previsto para la infracción grave, no una cantidad que se haya confirmado que deberá abonar. La duración de una eventual prohibición de acceso también tendrá que determinarse conforme al procedimiento aplicable.

La intervención policial supone un paso más en la respuesta a unos incidentes que trascendieron el resultado deportivo. El Real Madrid se llevó el Clásico por 1-2, pero la celebración del gol decisivo acabaría quedando empañada por los lanzamientos de objetos y el ataque al futbolista francés.

El Barcelona también tomará medidas contra su socio

La actuación de los Mossos no será la única consecuencia para el aficionado. El FC Barcelona ha trasladado el caso a su comisión de disciplina, que deberá estudiar qué medidas adopta conforme a la normativa interna de la entidad. De momento, el club le ha prohibido acceder al estadio, mientras se determina el alcance de las posibles sanciones.

El hecho de que el protagonista sea socio del Barcelona y esté vinculado a uno de los grupos de animación de la Grada 1957 añade una dimensión especialmente delicada al asunto. La entidad azulgrana tendrá que decidir si impone medidas adicionales a las que puedan derivarse de la actuación policial, en un episodio que ha perjudicado la imagen del club en uno de sus partidos de mayor repercusión internacional.

La investigación, además, no se limita al ataque a Camavinga. Los Mossos continúan trabajando para identificar a otros aficionados que lanzaron objetos al césped durante la celebración del gol madridista. Entre esos objetos arrojados, según las informaciones difundidas tras el encuentro, había botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo. Ninguno alcanzó a los futbolistas, pero los hechos obligaron a activar el protocolo previsto para este tipo de situaciones y a detener momentáneamente el partido.

LaLiga denunció 17 incidentes durante el Clásico

La agresión a Camavinga no fue el único episodio polémico recogido en el informe de LaLiga sobre el encuentro. La patronal del fútbol español ha contabilizado 17 incidencias relacionadas con comportamientos violentos u ofensivos: diez atribuidas a aficionados del Barcelona y siete a seguidores del Real Madrid. El documento fue remitido a los organismos disciplinarios correspondientes. Entre los hechos denunciados figuran diversos cánticos insultantes contra jugadores, clubes y aficionados. LaLiga también recogió expresiones ofensivas dirigidas al madridismo desde sectores de la grada azulgrana, así como cánticos contra el Barcelona por parte de seguidores visitantes.

El informe detalla igualmente los lanzamientos de objetos que se produjeron durante la celebración del 1-2. El protocolo de seguridad obligó a emitir un aviso por megafonía para reclamar a los espectadores que cesaran en su comportamiento. El encuentro permaneció detenido durante aproximadamente un minuto y veinte segundos. Por otro lado, durante el partido fueron expulsados dos seguidores del Barcelona por exhibir simbología prohibida y un aficionado del Real Madrid por realizar saludos nazis.

La sucesión de incidentes evidencia que la polémica del Clásico fue más allá de los cánticos habituales de rivalidad entre ambas aficiones. Los lanzamientos de objetos y la agresión a un futbolista constituyen conductas que pueden tener consecuencias administrativas y disciplinarias, con independencia del resultado deportivo. La identificación del responsable del ataque a Camavinga permite avanzar en uno de los episodios más graves del encuentro. Ahora serán los procedimientos correspondientes los que determinen la sanción definitiva y las medidas que adopte el Barcelona contra su socio.