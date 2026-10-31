De Burgos estrena las entrevistas de los árbitros explicando sus decisiones en el Levante-Atlético

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea explicó, al término del partido que el Atlético de Madrid le ha ganado este sábado al Levante en el Ciudad de Valencia (0-2), los motivos de varias de sus decisiones más discutidas: la anulación de dos goles visitantes, la tarjeta amarilla al técnico local, Luís Castro, y la expulsión de un utillero granota. La comparecencia, concedida a Movistar, forma parte de una iniciativa para que los colegiados expliquen algunas jugadas polémicas tras determinados partidos de LaLiga.

Antes de responder sobre el encuentro, De Burgos tuvo un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta semana en Urda (Toledo) y sus familiares, a quienes envió un mensaje de ánimo. Después abordó las dos acciones que terminaron con goles del Atlético anulados, y distinguió entre lo sucedido en cada una.

🎙 Las palabras de Ricardo de Burgos tras el LevanteUDAtleti, en los micrófonos de @MPlusDeportes. LALIGAEASPORTS | LALIGABroadcasters | @rfef pic.twitter.com/Tl79QtlkgA — LALIGA (@LaLiga) October 31, 2026

En la primera jugada, según relató, el equipo arbitral dejó continuar la acción sobre el terreno de juego. Fue desde la sala del videoarbitraje desde donde le comunicaron que el sistema detectaba una posición de fuera de juego. "Simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiar el gol por un fuera de juego", explicó. De Burgos presentó esa anulación como una decisión basada en la intervención del VAR y en la señal que ofreció el sistema.

🚨 Morten Hjulmand 16' 🇪🇸 Levante 0-1 Atlético Madrid pic.twitter.com/LVLsZYb6i4 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 31, 2026

La segunda acción, dijo, tuvo un desarrollo distinto: la decisión de anular el tanto se tomó inicialmente en el campo. El sistema de videoarbitraje confirmó después que el equipo arbitral había acertado. "En el campo tomamos la decisión de anular el gol y el sistema nos confirma que teníamos razón", afirmó. Así, el colegiado subrayó que ambas anulaciones no se produjeron del mismo modo: en una, la revisión llevó a cambiar la decisión inicial; en la otra, el VAR respaldó lo que ya se había señalado.

El árbitro también se refirió a las sanciones disciplinarias durante el partido. Luís Castro fue amonestado con tarjeta amarilla por "excederse" en las observaciones dirigidas al equipo arbitral en un momento concreto, según explicó De Burgos. El técnico local protestó ante una decisión y el colegiado consideró que sus comentarios habían superado el límite permitido.

Además, un utillero del Levante fue expulsado después de varias reclamaciones. De Burgos indicó que la última de ellas constituyó una conducta incorrecta y que, por ese motivo, procedieron a mostrarle la tarjeta roja. "Ha habido varias reclamaciones, la última ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como dice el reglamento", señaló. Su explicación se centró en la reiteración de las protestas y en el comportamiento concreto que desencadenó la expulsión.

Otra de las jugadas comentadas fue el golpe recibido por Iván Romero. El jugador local sostuvo que había sido objeto de un codazo. De Burgos explicó que la acción ocurrió a su espalda y que el VAR le confirmó que se trataba de un lance normal del juego. Con esa información, el equipo arbitral no apreció una infracción que justificara una sanción.

La entrevista es la primera de este tipo realizada por un árbitro tras un partido de LaLiga. La iniciativa, impulsada por la patronal de los clubes, la Federación Española de Fútbol y el sindicato de árbitros, prevé que los colegiados expliquen las razones de sus decisiones en jugadas polémicas de dos encuentros de cada jornada. La organización busca ofrecer contexto sobre las decisiones arbitrales y el uso del VAR, aunque las explicaciones posteriores no modifican el resultado ni las decisiones tomadas durante el partido.

El encuentro también tuvo relevancia para Diego Simeone: según hemos destacado en Libertad Digital, el actual técnico del Atlético igualó a Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de la Liga. Ese hito añadió un componente histórico a una jornada que, por las decisiones arbitrales y las explicaciones ofrecidas tras el pitido final, quedó marcada también por el análisis de las jugadas más controvertidas.