El Barça cura las penas a lo grande en la noche de Fermín

El FC Barcelona necesitaba una noche así. Después de encadenar dos derrotas de esas que dejan ruido —ante el París Saint-Germain y en el Clásico—, el equipo de Hansi Flick encontró en el Alavés la víctima perfecta para sacudirse la ansiedad. Ganó 6-1 en el Spotify Camp Nou, con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal y un Fermín López estelar, decisivo en la construcción, la presión y el último pase. Una goleada reparadora para volver a respirar y seguir en lo más alto de la clasificación.

El partido quedó muy encarrilado antes del descanso. El Barça marcó cuatro veces en la primera mitad y convirtió la velada en un desahogo colectivo, aunque el ambiente del estadio no acompañó del todo. La grada de animación seguía desactivada provisionalmente tras los incidentes del Clásico y los aficionados se entretuvieron haciendo la ola. Esta vez, al menos en el césped, hubo poco suspense: los azulgranas encontraron pronto el camino al gol y nunca dejaron que el Alavés se sintiera realmente dentro del encuentro.

Fermín puso la noche en marcha

Quique Sánchez Flores había dispuesto una línea de cinco centrocampistas para cerrar espacios y discutirle el balón al Barcelona. A los locales, con una defensa poco habitual —De Jong actuó como lateral izquierdo y Brian Fariñas debutó en el derecho—, les costó inicialmente encontrar los pases entre líneas. Pero bastó una combinación para despejar cualquier duda.

En el minuto 8, Pedri vio el desmarque de Fermín y le filtró un pase que partió la defensa visitante. El andaluz avanzó y cedió a Raphinha, que empujó el balón a la red. El 1-0 llegó pronto y alivió la presión de un Barcelona que necesitaba volver a sentirse cómodo. El Alavés tuvo una respuesta inmediata: Ángel Pérez puso un balón desde la derecha y Rebbach remató alto. Fue una ocasión para recordar que el encuentro aún no estaba decidido, pero también una de las pocas veces que los visitantes amenazaron con alterar el guion.

El segundo golpe azulgrana llegó en el minuto 23. Esta vez fue Lamine Yamal quien encontró a Fermín, apareciendo desde segunda línea. El centrocampista recibió y fusiló a Sivera con un disparo cruzado. No fue solo un gol: fue la confirmación de que Fermín estaba en todas partes. Presionaba, recuperaba, aceleraba las jugadas y llegaba al área. Su energía marcó el pulso de una noche en la que el Barça, por fin, volvió a jugar sin cargar cada ataque con la urgencia de quien busca una reparación inmediata.

Raphinha rozó su segundo tanto después de una asistencia de Lamine, pero no logró rematar con precisión cuando Sivera ya estaba batido. El portero sí respondió con una gran parada ante un disparo a bocajarro de Lamine, que había culminado una acción por la izquierda. El tercer gol, sin embargo, no tardaría. En el minuto 41, Fermín robó el balón y, sin entretenerse, habilitó a Raphinha. El brasileño superó la salida de Sivera y firmó el 3-0, su decimoquinto tanto liguero.

El Camp Nou tuvo tiempo para disfrutar

Cuando el descanso parecía inminente, Lamine Yamal puso el broche a la primera parte. Cancelo cedió hacia atrás y el joven delantero ajustó un disparo seco desde la frontal junto al palo. El 4-0 dejó al Alavés sin margen y al Barcelona con una ventaja que le permitió administrar esfuerzos pensando en la visita del Aston Villa, prevista para el martes en la Liga de Campeones.

Flick aprovechó la situación para dosificar a sus figuras. Pedri dejó su sitio a Bernal en el entretiempo. Más tarde, Raphinha fue sustituido por Gabriel Jesus y Lamine también tuvo descanso después de completar su doblete. Antes de marcharse, el '10' puso el quinto en el minuto 64: recibió un balón de Gabriel Jesus y superó a Sivera con una vaselina sutil. La jugada fue revisada por un posible fuera de juego y el VAR terminó validando el tanto.

La goleada aún tuvo tiempo para otro capítulo. Gordon, que había entrado por Lamine, ganó la carrera a Guevara y definió ante Sivera en el minuto 81 tras un pase extraordinario de Rodri. Fue el sexto y también el principio de la única mancha azulgrana: poco después, una pérdida de Rodri permitió al Alavés armar la jugada del gol del honor. Mariano, recién ingresado por Lucas Boyé, marcó el 6-1 en el minuto 84.

El tanto no maquilló demasiado la noche visitante. El Alavés prolongó su mala racha liguera, mientras el Barcelona se regaló una inyección de autoestima después de una semana complicada. La derrota en el Clásico había cortado una racha de nueve triunfos consecutivos; las caídas ante el PSG y el Madrid habían puesto a prueba al equipo. Frente al Alavés, el Barça encontró respuesta en el marcador y en el juego: Fermín fue el gran agitador, Raphinha y Lamine pusieron los goles y el equipo recuperó una sensación que necesitaba. Ahora le espera el Aston Villa en Europa y, más adelante, el Atlético. Al menos por una noche, las penas quedaron lejos.

Ficha técnica

FC Barcelona, 6: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong (Gerard Martín, min. 82), Cancelo (Balde, min. 62); Pedri (Bernal, min. 46), Rodri; Lamine Yamal (Gordon, min. 74), Fermín, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, min. 62)

Deportivo Alavés, 1: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi; Ángel Pérez (Novoa, min. 74), Guevara, Protesoni (Toni Martínez, min. 46), Suárez (Pablo Ibáñez, min. 55); Lucas Boyé (Mariano, min. 74) y Rebbach (Mañas, min. 55)

Goles: 1-0, min. 8: Raphinha. 2-0, min. 23: Fermín López. 3-0, min. 41: Raphinha. 4-0, min. 45+1: Lamine Yamal. 5-0, min. 64: Lamine Yamal. 6-0, min. 81: Gordon. 6-1, min. 84: Mariano.

Árbitro: Adrián Cordero. Amonestó a Pedri (min. 40), Cancelo (min. 58), por parte del Barcelona; a Protesoni (min. 27), Ángel Pérez (min. 45+3) y Pablo Ibáñez (min. 60), por parte del Alavés.

Incidencias: partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 53.523 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).