Simeone iguala a Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de la Liga

El Atlético de Madrid sigue lanzado. El conjunto de Diego Pablo Simeone ha conquistado el Ciudad de Valencia al imponerse por 0-2 al Levante, gracias a los tantos de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone, y se sitúa como líder provisional de LaLiga EA Sports. Una victoria de enorme valor para los rojiblancos, que encadenan siete triunfos consecutivos en el campeonato y llegan cargados de confianza al decisivo compromiso del próximo domingo frente al Barcelona. Pero la tarde dejó también una noticia histórica: el Cholo Simeone iguala a Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en toda la historia de Primera División, con 344 triunfos.

El técnico argentino continúa agrandando una leyenda que ya forma parte de la historia del Atlético y del fútbol español. Lo ha conseguido en 565 partidos de Liga, frente a los 757 que necesitó el Sabio de Hortaleza para alcanzar esa misma cifra. Es decir, el Cholo ha igualado el registro de Aragonés con 192 encuentros menos, una diferencia que dimensiona todavía más la magnitud de su trayectoria en el campeonato español.

El triunfo ante el Levante tuvo, por tanto, una doble lectura. En lo colectivo, permitió al Atlético colocarse en lo más alto de la clasificación, aunque con un encuentro más que el Barcelona. En lo individual, confirmó que Simeone ya comparte con una de las figuras más veneradas del club rojiblanco un récord que parecía reservado a los grandes nombres de la historia de LaLiga. Y lo hace después de casi quince años al frente de un equipo al que ha transformado por completo.

De Luis Aragonés a Simeone: dos leyendas de Primera

La comparación con Luis Aragonés tiene un significado especial para el Atlético. El Sabio de Hortaleza fue una institución tanto como futbolista como desde el banquillo. Alcanzó las 344 victorias en Primera División a lo largo de 757 partidos y dirigió a ocho equipos diferentes: Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Oviedo.

Simeone, por su parte, ha construido prácticamente todo su registro al frente del conjunto rojiblanco. Desde su llegada al banquillo del Vicente Calderón en diciembre de 2011, el argentino ha convertido al Atlético en uno de los grandes protagonistas del fútbol español y europeo. Sus dos títulos de Liga, conquistados en las temporadas 2013-14 y 2020-21, representan la mejor demostración de un proyecto capaz de romper la hegemonía de Real Madrid y Barcelona.

De hecho, el Cholo es el único entrenador que ha conseguido arrebatar el campeonato a los dos gigantes del fútbol español en una Liga de 38 jornadas durante las últimas dos décadas. Una hazaña que explica buena parte de su dimensión histórica y que ahora encuentra otro reconocimiento en sus números individuales.

El récord también permite poner en perspectiva la distancia que Simeone ha abierto respecto a otros entrenadores históricos. Miguel Muñoz, con 323 victorias, ocupa la siguiente posición en la clasificación, seguido por Ernesto Valverde (278), Manuel Pellegrini (271), Javier Irureta (259), Fernando Daucik (234), Marcelino García Toral (208), Javier Clemente (205) y Víctor Fernández (202).

Pero para entender el alcance de la trayectoria del argentino hay que regresar al principio. Su debut liguero se produjo el 7 de enero de 2012, con un empate sin goles frente al Málaga en La Rosaleda. Una semana después, el 15 de enero, consiguió su primera victoria: un contundente 3-0 contra el Villarreal en el Vicente Calderón, con Radamel Falcao como gran protagonista, autor de dos tantos, y Diego Ribas completando el marcador.

Aquel Atlético poco tiene que ver con el actual. De aquella alineación inicial únicamente permanece Koke Resurrección, ahora capitán y lesionado para el encuentro ante el Levante. Casi quince años después, Simeone sigue al frente de un equipo que ha cambiado de generación, de futbolistas y de escenarios, pero que mantiene intacta su ambición competitiva.

Grimaldo abre el camino y Giuliano sentencia

En el Ciudad de Valencia, el Atlético encontró la manera de prolongar su excelente dinámica. El Levante volvió a demostrar que es un rival incómodo, especialmente cuando juega ante su público, pero terminó sucumbiendo ante la mayor pegada y el control de los rojiblancos. El conjunto de Simeone pudo conseguir una victoria todavía más amplia, aunque dos tantos fueron anulados por fuera de juego.

El primer aviso serio llegó por medio de Dani Requena, que obligó a intervenir a Jan Oblak. El guardameta esloveno volvió a resultar decisivo en una tarde en la que el Atlético supo combinar paciencia, intensidad y contundencia en los momentos importantes. El equipo visitante fue ganando terreno con el paso de los minutos y encontró el premio a su insistencia en el 36.

Alejandro Grimaldo fue el encargado de abrir el marcador con un potente disparo desde el interior del área que sorprendió a Matthew Ryan. El lateral, que atraviesa un buen momento de forma después de algunas dudas en sus primeros encuentros, firmó así su cuarto gol de la temporada, al que añade dos asistencias. Una aportación ofensiva que está resultando fundamental para el crecimiento del equipo.

🚨 Alejandro Grimaldo beat the goalkeeper despite the tight angle. 🇪🇸 Levante 0-1 Atlético Madrid pic.twitter.com/xy1UiU4HM0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 31, 2026

En la acción volvió a aparecer Álex Baena, convertido en uno de los futbolistas más determinantes del Atlético. El centrocampista español fue el encargado de asistir a Grimaldo y también participó decisivamente en el segundo tanto. Su influencia en el juego rojiblanco va mucho más allá de las estadísticas: aporta creatividad, último pase y capacidad para encontrar soluciones cuando los partidos se atascan.

El Atlético incluso pudo marcharse al descanso con una ventaja mayor. Morten Hjulmand llegó a marcar, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Los rojiblancos no necesitaron lamentarse demasiado por la decisión, porque encontraron el segundo gol nada más superar la hora de partido.

La jugada del 0-2 fue una demostración del fútbol colectivo que pretende Simeone. El Atlético construyó una acción de 21 pases durante 57 segundos, recorriendo el campo de un área a otra hasta encontrar el momento adecuado para golpear. Álex Baena volvió a ejercer de asistente y Giuliano Simeone culminó la jugada ante Ryan con una definición que prácticamente sentenciaba el encuentro.

🇪🇸🔴⚪️ MAGNÍFICA LA DEFINICIÓN QUE SE INVENTÓ GIULIANO SIMEONE Buena asistencia de Alex Baena y el argentino firmó un GOLAZO 🇦🇷🪄 Levante 0-2 Atlético de Madrid | LaLiga de España pic.twitter.com/NaDvnVjPsp — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 31, 2026

El hijo del entrenador volvió a dejar patente su importancia en el equipo. Su energía, su capacidad de trabajo y su llegada al área se han convertido en argumentos fundamentales para un Atlético que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

El Levante intentó reaccionar y tuvo una oportunidad inmejorable apenas cinco minutos después del segundo tanto. Etta Eyong dispuso de una ocasión clarísima prácticamente en el área pequeña, pero no consiguió superar a Oblak. Fue el momento en el que los valencianos estuvieron más cerca de meterse de nuevo en el partido. El guardameta volvió a responder y evitó cualquier atisbo de sufrimiento para los visitantes.

El Atlético también vio cómo se le anulaba un segundo gol, esta vez a David Hancko, tras un lanzamiento de falta de Julián Álvarez. De nuevo, la posición antirreglamentaria impidió que el marcador reflejara una diferencia mayor. Tampoco hizo falta. Los rojiblancos gestionaron con solvencia los últimos minutos y certificaron tres puntos que les permiten seguir mirando a todos desde arriba.

Siete victorias consecutivas antes de recibir al Barcelona

El triunfo en Valencia supone la séptima victoria consecutiva del Atlético en LaLiga, una racha que confirma el crecimiento del equipo de Simeone y que llega en el mejor momento posible. Los rojiblancos han encontrado regularidad, han mejorado sus prestaciones ofensivas y cuentan con varios futbolistas capaces de decidir los encuentros.

Ahora, sin embargo, llega una prueba de máxima exigencia. El próximo domingo, el Atlético recibirá al Barcelona en un encuentro que puede tener consecuencias directas en la pelea por el liderato. Los azulgranas tienen todavía un partido menos, por lo que la primera posición conquistada en el Ciudad de Valencia es provisional. Pero el conjunto madrileño ha conseguido algo importante: trasladar toda la presión a sus perseguidores.

Simeone afrontará ese compromiso después de haber alcanzado una cifra histórica. Sus 344 victorias en Primera División le colocan a la altura de Luis Aragonés, el hombre que representa como pocos la identidad del Atlético. El argentino ya no necesita demostrar nada a estas alturas de su trayectoria, pero sigue encontrando nuevos desafíos y motivos para agrandar su leyenda.

La victoria ante el Levante tuvo goles, fútbol y tres puntos de enorme valor. Pero, sobre todo, dejó una fotografía para la historia: Simeone igualando al Sabio de Hortaleza en lo más alto de la clasificación de entrenadores con más triunfos en la historia de LaLiga. Y con 192 partidos menos. Casi nada.