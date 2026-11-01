China cumple su amenaza y no emite ningún partido de LaLiga por la crisis con Mbappé

LaLiga sigue fuera de la televisión estatal de China. CCTV no ha retransmitido este sábado ningún partido del campeonato español, entre ellos el Levante-Atlético de Madrid (0-2) y el Barcelona-Alavés (6-1), y tampoco ofrecerá este domingo el Racing de Santander-Real Madrid en su programación oficial. La suspensión, anunciada el pasado lunes tras la polémica por unas declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con Mao Zedong, continúa vigente, aunque la plataforma digital Migu sí mantuvo buena parte de la oferta de partidos.

La ausencia de emisiones en CCTV afecta a una competición que la cadena había ofrecido habitualmente en su programación. Así, los partidos Villarreal-Espanyol, Levante-Atlético, Rayo Vallecano-Celta, Real Betis-Málaga y Barcelona-Alavés no figuraban en los canales de la televisión estatal. Tampoco aparecían los encuentros previstos para la noche y la madrugada del domingo: Getafe-Sevilla, Racing-Real Madrid, Elche-Valencia y el derbi vasco Athletic Club-Real Sociedad. El choque entre el Deportivo de La Coruña y Osasuna, programado para el lunes, tampoco estaba anunciado.

La parrilla y el catálogo consultable apuntan a que la suspensión no se limita a un partido concreto. En la aplicación móvil de CCTV siguen disponibles algunos encuentros de jornadas anteriores, pero el más reciente que aparece es el Celta-Betis del pasado domingo 25 de octubre. Hasta entonces, la cadena retransmitía uno o dos partidos de LaLiga por jornada.

Migu mantiene la mayoría de los partidos

La situación es distinta en Migu, socio digital exclusivo de LaLiga en China hasta la temporada 2029/30. La plataforma mantuvo casi íntegra su programación para este fin de semana, aunque el choque del Madrid en El Sardinero, programado para las 16:15 horas de este domingo, no aparecía en la parrilla consultada antes de disputarse.

El equipo blanco también está ausente del catálogo de jornadas anteriores de Migu. En los partidos de agosto y septiembre sí pueden consultarse encuentros de otros clubes, con opciones para ver resúmenes o partidos completos, pero no aparecen los compromisos del Real Madrid. En los primeros días de la polémica, usuarios de redes sociales ya habían señalado que se habían retirado de la plataforma vídeos con goles de Mbappé en el último Clásico entre el conjunto madridista y el Barcelona en el Camp Nou (1-2).

La diferencia entre la oferta de CCTV y la de Migu dibuja un escenario desigual para los aficionados chinos: la televisión estatal ha dejado de programar el campeonato, mientras el servicio digital continúa ofreciendo la mayoría de los encuentros, aunque con la ausencia del Madrid en su catálogo.

El meme que desencadenó la crisis

La polémica comenzó después de que Mbappé hablara en una entrevista de uno de sus memes favoritos. El delantero francés describió una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto al de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen se utiliza en el montaje.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata. Varias empresas chinas rompieron acuerdos comerciales y la radiotelevisión estatal suspendió las emisiones de LaLiga, además de retirar de su programación partidos relacionados con el futbolista y anuncios publicitarios en los que aparecía. El impacto se extendió así más allá de la figura del delantero galo y alcanzó a la competición española y a sus retransmisiones.

Mbappé pidió disculpas en francés, chino e inglés. LaLiga también lamentó lo ocurrido y su presidente, Javier Tebas, remitió una carta al Grupo de Medios de China (CMG), que es la responsable de CCTV. Este miércoles, la corporación estatal confirmó que había recibido, a través de LaLiga, una carta en la que el propio Real Madrid se sumaba a las disculpas y expresaba su respeto por China.

La comunicación no vino acompañada, sin embargo, de un anuncio sobre la vuelta de las emisiones ni de una aclaración sobre si CCTV consideraba suficiente la respuesta. El Ministerio de Exteriores chino también evitó pronunciarse sobre el futuro de las medidas adoptadas contra el futbolista y LaLiga.

Por ahora, la programación ofrece una señal clara: el campeonato español sigue sin regresar a la parrilla estatal de China. Migu conserva buena parte de los partidos, pero la ausencia del Real Madrid en su catálogo añade otra incógnita a una crisis cuyo desenlace todavía parece lejos de resolverse.