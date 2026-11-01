El Madrid prolonga su racha con una goleada en Santander

El Real Madrid tiene motivos para sonreír. Los blancos han firmado en El Sardinero, ante el Racing de Santander (0-3), su sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones y, además, están jugando cada vez mejor. El conjunto merengue ganó hace una semana el Clásico del Camp Nou ante el FC Barcelona (1-2) y este domingo, con una semana por delante, firmó una primera parte muy solvente esta tarde en tierras cántabras para terminar decantando el partido a su favor, en la segunda de las cuatro salidas consecutivas que tiene el equipo (Barcelona, Santander, Atenas y Valencia) antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande —golazo descomunal del joven crack brasileño— firmaron los goles para un Real Madrid que, a pesar de levantar el pie del acelerador tras el descanso, siempre tuvo el encuentro bajo control. Y es que el Racing de José Alberto, un recién ascendido, demostró que tiene buenos mimbres del centro del campo hacia arriba, pero es un equipo con ciertas debilidades atrás. Y el Madrid, que fue de más a menos en El Sardinero, olió la sangre en la primera parte para finiquitar la contienda antes del descanso.

José Mourinho recuperaba para la causa a Thibaut Courtois, que se había perdido el Clásico por gripe, pero no pudo contar con Fede Valverde por lesión. En su lugar entró Trent Alexander-Arnold. El resto, los mismos que jugaron en el Camp Nou, con Bernardo Silva como acompañante de Tchouaméni en la sala de máquinas, por detrás de ese cuarteto fabuloso que forman Arda Güler, Bellingham, Diomande y un Mbappé que se ha convertido en protagonista extradeportivo esta semana tras la polémica desatada con China —se refirió a Mao Zedong como "el dictador chino" tras el meme en el que se ve su cara sobre la imagen del presidente de la República Popular China—.

Controversias al margen, el Madrid tardó muy poco en probar a Julen Agirrezabala con un cabezazo de Bellingham que repelió el meta vasco. Solo un minuto después, Munuera Montero señalaba los once metros después de un contacto muy leve de Prati a Mbappé, que se dejó caer en el área. Penalti que el colegiado no debió pitar. El francés no desaprovechó la ocasión y puso el 0-1 con un lanzamiento a media altura pegado al palo al que no llegó Agirrezabala (min.11).

EL PENALTI SOBRE MBAPPÉ QUE SEÑALÓ MUNUERA MONTERO EN EL SARDINERO 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/dnysdfhlEF — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Aún así, no acusaron el golpe los de José Alberto, que rozaron el empate a continuación con un remate de Iker Luque que obligó a Courtois a estirar la pierna para evitar que el balón se colase en su portería. Pero la reacción racinguista quedó anulada después de que Bellingham recibiera un pase al espacio de Arda Güler y picase el balón ante el guardameta local para hacer el segundo de la tarde (min.21). El turco, poco después, perdonó el 0-3 en un chut que acabó en las mano de Agirrezabala, antes de que Mantilla abandonase el terreno de juego tras lesionarse en una acción con Cucurella.

Este Jude tiene cositas 🤯 El golazo de Bellingham #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/DgUovckfFR — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

La fea lesión de Mantilla, jugador del Racing, en el apoyo 😕 Que sea lo menos grave posible 🙏#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/8cw74SfBOF — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Poco antes del descanso, a la salida de un saque de esquina, Diomande cazó un balón suelto y, desde la frontal, armó un potentísimo zapatazo que terminaba definitivamente con las opciones del Racing (m.36). Un auténtico golazo que no hace sino corroborar el extraordinario momento de formar del joven crack marfileño, que no solo está aprovechando a las mil maravillas su titularidad —entre otras cosas gracias a la sanción de cuatro partidos a Vinícius Junior— sino que está tirando la puerta abajo.

YAN NO TIENE UN PIE. YAN TIENE UN CAÑÓN 🚀 EL GOLAZO DE DIOMANDÉ EN EL SARDINERO 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/iIDdiDZ6dv — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Tras el paso por vestuarios, Yassir Zabiri animó a la parroquia cántabra con un remate que rozó la escuadra, y Mbappé contestó estrellando un balón en el palo derecho tras la dejada de Bellingham, aunque la acción acabaría siendo anulada por fuera de juego. Enseguida, Güler insistió con un disparo que taponó el portero local. El Real Madrid no renunciaba a buscar portería y firmar el cuarto de la tarde.

La historia pudo cambiar en el minuto 71 cuando el asistente de Munuera Montero le advertía de una mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área mientras se anticipaba a Prati, aunque tras la revisión del VAR el colegiado rectificó su decisión de pitar penalti. Tampoco valió, ya en el descuento, el gol de Bellingham, adelantado cuando cayó a sus pies la pelota tras un remate de Mbappé que tocó en un rival.

NO HAY PENALTI POR MANO DEL REAL MADRID 📺 Munuera Montero pitó mano de Tchouaméni, pero rectificó tras ver la jugada en el VAR 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/kaKj9kxRO8 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Mourinho aprovechó la recta final para dar minutos a algunos de los jugadores menos habituales como Brahim, Camavinga y Endrick —también tuvo una buena ocasión el brasileño en el descuento—, sobre todo pensando en lo que tiene por delante su equipo de aquí a final de año, con una visita a San Mamés y otra al Emirates incluidas.

Ficha técnica

Real Racing Club, 0: Agirrezabala; Mantilla (Pedro, min.29), Pablo Ramón (Iñigo Sainz-Maza, min.61), Belocian, Aarón Martín; Iván Martín (Almeida, min.82), Prati; Luque, Canales, Iñigo Vicente (Guliashvili, min.82) y Zabiri (Pablo García, min.61)

Real Madrid, 3: Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva (Camavinga, min.77), Tchouaméni; Güler (Brahim, min.67), Bellingham, Diomande (Endrick, min.85) y Mbappé

Goles: 0-11, min.11: Mbappé, de penalti; 0-2, min.21: Bellingham; 0-3, min.36: Diomande

Árbitro: Munuera Montero (C.Abdaluz). Amonestó a Belocian (min.34) y a Iker Luque (min.45+1) por parte del Real Racing Club

Incidencias: partido de la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en El Sardinero ante cerca de 23.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas. Ambos equipos lucieron brazaletes negros por el mismo motivo