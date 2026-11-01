Mourinho: "¿Penalti de Tchouaméni? Hay mucha gente que no sabe las reglas"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha dicho este domingo, tras la victoria en El Sardinero frente al Racing de Santander (0-3), que su equipo debería "marcar más goles" con las ocasiones que tiene. "He visto a gente muy comprometida, el equipo está creciendo y, en mi opinión, deberíamos marcar más goles con las ocasiones que tenemos", ha dicho el portugués.



Asimismo, el de Setúbal ha asegurado que el Real Madrid "ha ido creciendo progresivamente estos cuatro meses", ya que él mismo entiende "cosas que no entendía el primer día", así como los jugadores "entienden mejor" el carácter del técnico. "Hay buena empatía entrenador-jugador", apostilló Mou.

Sobre el esfuerzo sin balón de sus jugadores de ataque, Mourinho, quien también vio a Kylian Mbappé "hacer la presión", considera que muchos de sus futbolistas "tienen aptitudes físicas y tácticas para el trabajo defensivo". "Cuando los jugadores ofensivos hacen un trabajo defensivo mandan un mensaje al equipo", añadía el preparador luso.

NO HAY PENALTI POR MANO DEL REAL MADRID 📺 Munuera Montero pitó mano de Tchouaméni, pero rectificó tras ver la jugada en el VAR 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/kaKj9kxRO8 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Mourinho cree que el penalti que el colegiado señaló en contra del Real Madrid por mano de Tchouaméni, y que luego acabaría anulando tras ver la acción en el VAR, fue una decisión "acertada". "Hay un factor que juegas con el corazón, pero hay mucha gente que no sabe las reglas. Y a decir verdad, cambian tanto que cambian los pequeños detalles, que la gente no sabe que nunca es penalti de Tchouaméni por el rebote, no es nunca penalti. Cuando el árbitro ha dado penalti me quedo tranquilo, cuando lo veo en el monitor digo que si el VAR no se duerme no es penalti. Para mí es obvio que no era penalti".

🗣️ José Mourinho: "Hay mucha gente que no se sabe las REGLAS, nunca puede ser penaltis de TCHOUAMÉNI, yo he dicho si el VAR no duerme no será penalti." JAJAJAJAJA ES EL MEJOR 🤣🤣🤣pic.twitter.com/mSg4KX9xio — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 1, 2026



Acerca de El Sardinero, que protestó la decisión, el portugués destacaba: "Ellos (los aficionados) protestan todo, es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho, tiene este carácter, este modo de jugar el partido, no se limitan a venir al cine o a ver un espectáculo, vienen a participar, a jugar y hacen un clima muy difícil para el adversario".

Respecto al resto de incidencias en el partido, en la acción del 0-3 marcado por Yan Diomande, dijo a los jugadores que no celebrasen en el otro campo todos: "Si vienen a nuestro campo, imagina que viene un listo y saca rápido, son pequeñitas cosas que a veces la emoción te hace perder la noción de la realidad. Yo sólo intento dar un poquito a los míos".

Además, el de Setúbal decidió no agotar los cinco cambios al dar solo entrada en el campo a Brahim Díaz, Endrick y Eduardo Camavinga. "Sentenciado es cuando el árbitro termina el partido, algunos que han jugado hoy no jugarán el miércoles y en ese sentido... sacar gente que el miércoles va a estar en el banquillo no tendría mucho sentido. Si no juega Tchouaméni el miércoles, que juegue hoy 90 minutos. Este regalo que nos han hecho con los horarios... el fútbol español debería querer que sus equipos en Europa ganen, ganen, ganen", apuntó al respecto Mourinho.

José Alberto se queja de las decisiones arbitrales

En el otro bando, el del Racing de Santander, José Alberto González se quejó en los micrófonos de DAZN de las decisiones arbitrales. "Nos da igual lo que nos expliquen, al final no entiendo por qué hay partidos en los que el VAR interviene, otros no; hay acciones que sí, otras no, es lo que puedo decir. Igual que digo esto, digo que la acción que revisan de la mano, el penalti que nos quitan y que lo quitan, para mí está bien interpretado, para eso está el VAR. Pero es que el primer penalti, todos los que somos de fútbol, ves esa acción y es que no pasa absolutamente nada".

"No entiendo por qué hay acciones en las que el VAR interviene y otros que no" 🗣️ "Tenemos una herramienta superpotente y no la sabemos o no la queremos utilizar. Eso es lo que me molesta" 💥 José Alberto, entrenador del Racing, y el penalti sobre Mbappé #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/TO4hDGA7B2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

"En el fútbol se puede tocar, lo que no se puede es derribar, no se puede agarrar, pero se puede tocar, entonces eso es lo que me llama la atención y me molesta. Evidentemente nos hemos encontrado con un gran Madrid, con un Madrid que nos ha sometido en la primera media hora y que ha sido mucho mejor que nosotros, pero creo que lo condiciona todo ese primer gol en esa acción del penalti. ¿Y usted le ha preguntado por qué no ha ido a revisarlo desde el VAR? Porque entienden que no es suficiente, de verdad que entienden que no es suficiente, que es lo que me llama la atención, porque hemos visto, hace poco Mou en una rueda de prensa decía que si el VAR estaba de vacaciones, pues hoy posiblemente también".