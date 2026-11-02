El "penalti inexistente" de Hernández Hernández que desata la rabia de la Real Sociedad

El derbi vasco disputado en San Mamés terminó con polémica y un profundo malestar en la Real Sociedad, que mostró públicamente su desacuerdo con el penalti señalado por Alejandro Hernández Hernández sobre Nico Williams y que acabó siendo decisivo en la derrota por 2-1 ante el Athletic Club. El conjunto donostiarra considera que Jon Mikel Aramburu tocó el balón en la acción y cuestiona tanto la decisión del colegiado como la intervención del VAR, que respaldó el señalamiento desde la sala VOR.

La acción entre Jon Mikel Aramburu y Nico Williams por la que el colegiado señaló penalti💥 Descubre DAZN GO y disfruta de una selección del mejor deporte por 4,99€ 🔗 https://t.co/vVrz0Tq6cX#LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/3ch88uZMvQ — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

La reacción del club txuri-urdin llegó a través de la crónica publicada en su página web, que tituló 'Un penalti inexistente derrota a la Real'. En ella, la entidad expresó su indignación por una decisión que considera determinante para el resultado. "El árbitro ha visto lo que no ha sucedido y el VAR no ha querido entrar", denunció el club, que entiende que su equipo no mereció marcharse de vacío de San Mamés.

En el primer párrafo de la publicación, la Real insistió en que la derrota fue injusta y atribuyó directamente el resultado a la pena máxima. También criticó que el VAR no llamara al árbitro para revisar la jugada, al considerar que en otras ocasiones sí interviene por acciones que califica de menores. El malestar volvió a quedar reflejado en el cierre de la crónica, donde el club señaló que había sido castigado por una decisión que considera injusta y resumió su sentimiento con un mensaje de "mucha rabia".

Hernández Hernández se defiende tras el partido

Frente a las críticas de la Real Sociedad, Hernández Hernández defendió su actuación después del encuentro en declaraciones a DAZN. El colegiado explicó que siguió la jugada de cerca y que, desde su posición, consideró que el contacto de Aramburu sobre Nico Williams era suficiente para señalar penalti. "Es un pase entre líneas. Llego bien y me pilla en la lateral y veo que es dentro. Nico hace el regate y Aramburu impacta con él de una forma que considero punible. Penalti claro", explicó.

"El VAR confirma la decisión e indica que podemos reanudar con penalti" 🗣️ Hernández Hernández y las protestas de la Real Sociedad en el penalti de Aramburu sobre Nico Williams #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oceO2yrqf3 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

El árbitro también confirmó que recibió el respaldo de la sala VOR, que revisó la acción y consideró que no existía un error claro que justificara su intervención. "El VAR confirma la decisión. Tiene que ser un error claro para que actúe y desde la sala VOR se considera que no es así", señaló Hernández Hernández, que reconoció que su interpretación y la de los responsables arbitrales difería de la valoración realizada por la Real Sociedad.

Uno de los protagonistas de la jugada, Jon Mikel Aramburu, también mostró su incredulidad tras el encuentro. El defensa aseguró que había tocado el balón antes del contacto con Nico Williams y afirmó que la tecnología respaldaba su versión. "Me acaban de enseñar que el chip dice claramente que toqué el balón y el árbitro afirma que yo no toqué el balón", manifestó en DAZN. Además, aseguró que el propio Nico le había trasladado que, a su juicio, no era penalti. Para el futbolista venezolano, resultaba especialmente difícil de entender que una acción así decidiera el derbi.

El capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, compartió las dudas sobre la decisión arbitral. El delantero explicó que el colegiado le había comunicado que el penalti estaba confirmado por el VAR, aunque consideró que las imágenes mostraban que Aramburu había tocado el balón. También cuestionó la interpretación de la jugada y reconoció que le resultaba extraña la decisión final.

Desde el otro lado, el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, sorprendió al reconocer que su equipo pudo salir beneficiado por la acción. El técnico rojiblanco recordó que en otras ocasiones había preferido no pronunciarse sobre las decisiones arbitrales, tanto cuando perjudicaban como cuando favorecían a su equipo. Sin embargo, esta vez expresó con claridad su percepción: "Hoy tengo la sensación de que hemos sido favorecidos".

De esta manera, el derbi vasco deja mucho más que el resultado de 2-1 favorable al Athletic. La decisión de Hernández Hernández sobre Aramburu y Nico Williams ha provocado versiones enfrentadas entre el árbitro, la Real Sociedad y los protagonistas del encuentro, mientras que el propio entrenador rojiblanco reconoció que su equipo pudo verse favorecido por la acción que terminó marcando el desenlace del partido.