El ex futbolista y entrenador de futbol, Pepe Mel fue operado con éxito en Sevilla tras sufrir un accidente cerebrovascular en el dia de ayer mientras estaba en su domicilio en la ciudad hispalense. El técnico madrileño, de 63 años, permanece ingresado en la UCI de un hospital de la ciudad, donde seguirá bajo observación durante las próximas horas, según fuentes cercanas al Real Betis y a su entorno. Hasta el momento no se ha difundido ningún parte médico oficial.

Pepe Mel se encontraba ahora mismo sin equipo tras haber dirigido a Murcia, Tenerife, Getafe, Alaves, Poli Ejido, Rayo Vallecnao, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almeria. Como futbolista destacó como goleador en el Betis, equipo en el quefue Pichichi en Segunda División en la temporada 1989 - 1990

Pepe Mel también destaca por su obra literaria, además de en los banquillo Mel ha publicado dos novelas y su faceta de escritor le ha hecho desenvolverse tambien en el arte de las letras

El centro hospitalario dará un parte médico oficial de este ictus que ha sufrido el madrileño y la preocupación sigue muy latente