La fatalidad ha vuelto a visitar el mundo del fútbol. La muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife fallecido este pasado miércoles tras la entrada del portero del Andorra Jesús Owono, ha hecho revivir algunas de las tragedias que se han dado en el mundo del deporte rey. Algunas acabaron muy mal y otras, de milagro, no.

Pero la más llamativa hasta este momento en el fútbol español fue la que protagonizó el portero del Málaga José Antonio Gallardo, que murió tras un encontronazo con el delantero brasileño del Celta Baltazar.

El 21 de diciembre de 1986, durante la jornada 19 de la Segunda División, el CD Málaga se enfrentaba al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. En el minuto 28, en una disputa por un balón dividido, Gallardo salió a por el esférico y sufrió un fuerte e involuntario impacto en la cabeza por parte de la rodilla de Baltazar. El guardameta quedó conmocionado sobre el césped y tuvo que ser retirado en camilla.

Gallardo fue ingresado de urgencia en un hospital de Vigo, donde se le detectó una triple fisura en el parietal izquierdo. Al no apreciarse inicialmente lesiones neurológicas de mayor gravedad, recibió el alta médica en Nochebuena y regresó a Málaga con la indicación de guardar reposo domiciliario. Todo parecía haber quedado en un tremendo susto muy doloroso.

El 7 de enero de 1987, tras pasar las fiestas con su familia, Gallardo sufrió una repentina y masiva hemorragia cerebral en su casa. Fue ingresado de urgencia en el hospital Carlos Haya de Málaga, donde los médicos confirmaron una hipertensión craneal severa. Tres días después, el 10 de enero, el portero de tan solo 25 años entró en un coma irreversible del que no despertaría, falleciendo el 15 de enero tras sufrir una parada cardíaca.

La familia del jugador eximió por completo de culpa a Baltazar, reconociendo el lance como un accidente totalmente fortuito del juego. El malaguismo jamás olvidó a su joven guardameta. El club decidió rendirle homenaje permanente bautizando la puerta número 13 del Estadio de La Rosaleda con su nombre.

Sustos que no acabaron en tragedia

Otros casos, afortunadamente, no llegaron a mayores. Muy llamativo fue el caso de Javi Navarro, que agredió al delantero venezolano del Mallorca, Arango, propinándole un golpe en la garganta que le tuvo algunos minutos desvanecido en el terreno de juego. Arango lo pudo contar.

En 2005 se enfrentaban Mallorca y Sevilla. El venezolano Juan Arango estaba imparable esa temporada y no había cómo detenerlo. El defensor español Javi Navarro, al intentar pararlo, le dio un codazo en la cara que dejó a Arango inconsciente y convulsionando. Fue un momento… pic.twitter.com/LHsL1Nr9om — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) November 3, 2026

Otras salidas de portería de un guardameta en un balón dividido que se han quedado en la retina de los aficionados:

La entrada de Harald Toni Schumacher, portero de Alemania Federal, sobre el delantero galo Patrick Battiston, ocurrió el 8 de julio de 1982 durante la semifinal de la Copa del Mundo de España entre Francia y Alemania Federal en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Battiston quedó inconsciente en el césped —llegando a temerse por su vida en el campo— y sufrió una conmoción cerebral, la pérdida de varios dientes y daño en las vértebras, requiriendo un largo periodo de recuperación. El árbitro neerlandés Charles Corver no señaló penalti ni tarjeta (ni amarilla ni roja), concediendo simplemente un saque de meta.

Football before VAR If Avram Glazer was a Goalkeeper.... He'd be Harald Schumacher. He's been getting away with it his whole life #MUFC #GlazersOut #eps#GlazersFullSaleOnly 🟩🟨 pic.twitter.com/cTBuSSU6oD — Erik Ten Heisenberg (@UtdHeisenberg_) December 20, 2023

This challenge looks even worse, but we barely heard anything about it because it wasn't a black goalkeeper who did it pic.twitter.com/By1VuBUcE7 — Splendor (@Splendor117) November 3, 2026

Otra entrada que quedó en la retina de muchos aficionados al fútbol fue la de Manuel Neuer sobre Gonzalo Higuaín en un Alemania - Argentina.

Se Owono dovrà pagare secondo la giustizia spagnola, pagherà per omicidio colposo. Lo stabilirà la giustizia iberica, come giusto che sia. Ma non parlatemi di Owono come mostro o cose simili: dodici anni fa Neuer rischiò una conseguenza simile nei confronti di Higuain. Per… — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 3, 2026

¡Entrada criminal del portero de México! Roja y dos años de prisión pic.twitter.com/zwXQzu5Eaj — TD Más (@tdmascrc) July 28, 2026

El Málaga, precisamente, fue uno de los primeros equipos en enviarle un mensaje de apoyo al Tenerife. Y es que lo que le sucedió a Gallardo comenzó a poner de relieve un problema en la estructura del fútbol español. El riesgo que muchas veces no es tan exponencial, no es tan evidente, pero que siempre está ahí.