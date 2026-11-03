Oliven Kahn se sincera sobre la entrada de Owono que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El mundo del fútbol se encuentra en estado de shock tras el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras la entrada del portero del Andorra Jesús Owono.

La trágica muerte del guardameta se produjo en la mañana de este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, tras sufrir un empeoramiento neurológico irreversible derivado del violento impacto con el guardameta.

El suceso tuvo lugar durante el tiempo de descuento del partido de LaLiga HyperMotion disputado el lunes 2 de noviembre en Tenerife. Con el marcador empatado 2-2, la zaga tinerfeña lanzó un despeje al contragolpe que Jesús de Miguel corría a disputar casi en el centro del campo.

En ese momento, el guardameta visitante Jesús Owono abandonó su área a gran velocidad con la intención de cortar la jugada. Sin embargo, la salida del portero fue con una temeridad absoluta: saltó con la rodilla por delante e impactó brutalmente y de forma directa en el pecho del atacante, dándole además un golpe con el puño en el rostro debido a la inercia de la carrera.

De Miguel cayó desplomado inmediatamente sobre el césped, perdiendo el conocimiento. El árbitro expulsó a Owono con tarjeta roja directa de forma fulminante, pero los aspavientos y gritos de auxilio de los futbolistas de ambos equipos evidenciaron al instante que no se trataba de un simple duro golpe. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria sobre el terreno de juego.

Las asistencias médicas entraron de inmediato al campo y practicaron maniobras de reanimación durante más de diez angustiosos minutos ante un estadio enmudecido por el horror. Tras recuperar el pulso en el interior de la ambulancia medicalizada gracias a la RCP, el jugador fue intubado y trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante la noche sufrió un empeoramiento neurológico y la mañana de este miércoles los médicos solo han podido confirmar su muerte.

El dolor y la rabia invaden el mundo del fútbol, que no entiende un desenlace de este calibre. Muchos ponen el foco en Jesús Owono, que ha tenido que cerrar sus redes sociales al recibir múltiples insultos.

Una leyenda de la portería, Oliver Kahn, no ha dudado en dar su opinión sobre la acción y dar la cara por el portero del Andorra:

En primer lugar, creo que lo que ocurrió fue terrible. Nadie quiere ver algo así en un campo de fútbol, especialmente cuando las consecuencias son tan desgarradoras. Hablo como alguien que pasó años jugando de portero. Hay situaciones en las que sales de tu línea, disputas el balón e instintivamente levantas las rodillas para protegerte en el aire. Eso pasa en el fútbol, y a veces esas situaciones terminan muy mal. Eso no significa automáticamente que haya una intención de lesionar a alguien. He estado leyendo algunos de los comentarios, y honestamente, es perturbador ver a la gente llamándolo asesino y tratándolo como si hubiera tomado deliberadamente la vida de alguien. Tenemos que ser cuidadosos con estas acusaciones. Podemos criticar la entrada, podemos cuestionar su toma de decisiones y podemos exigir que las autoridades del fútbol examinen exactamente qué pasó, pero no podemos simplemente decidir qué pasaba por su mente. Algunas personas también están cuestionando por qué se alejó después del choque. Pero por lo que entiendo del incidente, se alejó después de recibir su tarjeta roja. Cuando se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente pensó, volvió para comprobar cómo estaba Jesús. No deberíamos ignorar esa parte de lo que ocurrió al discutir esta tragedia. La gente necesita entender que esto podría pasarle a cualquier portero. Sales de tu línea creyendo que vas a despejar el balón, tomas una decisión en una fracción de segundo y, desafortunadamente, algo sale terriblemente mal. Yo mismo he estado en la portería. Sé lo rápido que se desarrollan estas situaciones. No estoy diciendo que la entrada estuviera bien, porque fue un incidente terrible, pero hay una diferencia entre hacer una entrada peligrosa y querer deliberadamente acabar con la vida de otra persona. Mi corazón está con la familia de Jesús de Miguel, sus compañeros de equipo y todos en el Tenerife. No puedo imaginar el dolor que están sufriendo, y sinceramente espero que encuentren la fuerza para superar este momento tan difícil. El fútbol es un deporte hermoso, y nunca deberíamos tener que experimentar este tipo de dolor. Descansa en paz, Jesús. Mis más profundas condolencias a todos los que lo querían.

Además de señalar a Owono, muchos se preguntan el motivo por el que se priorizó retirarlo del campo antes de estabilizarlo si ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando los esfuerzos deben concentrarse en la RCP y la desfibrilación precoz. Es el caso de Javier G. Rendo, coordinador de Emergencias y Protección Civil y técnico en Emergencias Sanitarias, que publicó un extenso hilo de X detallando los protocolos que establece una parada cardiorrespiratoria. Rendo habla también de la posibilidad de que Jesús de Miguel sufriera un commotio cordis, una alteración eléctrica del corazón desencadenada por un golpe contundente en el tórax.

De Miguel, que deja mujer y una hija de tan solo año y medio, es uno de los pocos casos en la historia del fútbol que muere tras recibir un fuerte golpe de un rival.