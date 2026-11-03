¿Qué le pudo pasar a Jesús de Miguel? 'Commotio cordis', la rara afección que se investiga como causa de su muerte

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió de manera trágica este martes en la UCI del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado tras el choque que sufrió con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El brutal choque tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando, tras la entrada del portero, el atacante madrileño sufrió un tremendo golpe en el pecho.

El delantero se desplomó de inmediato y la incertidumbre en el campo se mantuvo durante casi quince minutos, hasta que la ambulancia medicalizada arrancó hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria, aunque logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los servicios sanitarios en el interior del vehículo. Durante la madrugada, el equipo comunicó que su estado neurológico había empeorado y, ya en la mañana de este martes, se informó de la triste noticia de su fallecimiento.

Aunque los detalles de este suceso no han trascendido de manera oficial, los especialistas hablan de la 'Commotio cordis', un evento de muerte súbita provocado por un impacto en el corazón, como la opción más probable de lo que sucedió a De Miguel.

Un artículo publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine describe este fenómeno como una fibrilación ventricular que puede derivar en muerte súbita tras recibir un impacto torácico contundente, no penetrante y, a menudo, aparentemente inofensivo, sin daños en las costillas, el esternón ni el corazón, y en ausencia de enfermedad cardiovascular previa.

Txema Almela, médico de profesión y expresidente del Real Murcia, apuntó en esta dirección: "La lesión producida por el golpe seco con la rodilla del portero Owono sobre el pecho del delantero del Jesús de Miguel se conoce como 'conmotio cordis' o conmoción cardíaca y se traduce en una parada cardíaca".

La lesión producida por el golpe seco con la rodilla del portero Owono sobre el pecho del delantero del @CDTOficial Jesús de Miguel se conoce como 'conmotio cordis' o conmoción cardíaca y se traduce en una parada cardíaca. Del tiempo que los servicios de emergencia hayan tardado… https://t.co/hVDjYfvrS2 — Txema Almela (@TxemaAlmela) November 2, 2026

La 'conmotio cordis' es un episodio extremadamente raro que es causado por un golpe contundente al pecho que, además, provoca una alteración del ritmo del corazón. El momento del impacto es muy importante: para que ocurra una conmoción cardiaca el impacto debe pasar en un momento concreto del latido cardiaco, cuando el corazón es más vulnerable a una alteración eléctrica. Si eso ocurre, el golpe puede llevar al corazón a un ritmo peligroso y provocar una posterior parada cardiorrespiratoria.

Javier G. Rendo, coordinador de Emergencias y Protección Civil, también vinculó lo sucedido con la posibilidad de la conmotio cordis. "El commotio cordis se produce cuando el impacto en tórax se produce justo antes del periodo refractario (periodo vulnerable). El impacto genera un estímulo eléctrico que desencadena un ritmo de PCR", escribió en su cuenta de X.

Vamos a hablar sobre el incidente de la entrada a Jesús de Miguel en el partido Tenerife Vs Andorra. Desde un punto de vista sanitario y con la información disponible al momento del hilo Vamos al lío. pic.twitter.com/knluxqSFul — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) November 2, 2026

Miguel Assal, experto en primeros auxilios, emergencias, seguridad y sanidad táctica, también habla sobre el 'conmotio cordis' como posible causa.

Todos los especialistas coinciden en condicionar la supervivencia de la persona que lo sufre con la velocidad de reacción de los sanitarios. Cada segundo es vital, por lo que si como parece la reanimación comenzó en la ambulancia y no en el propio césped y Miguel llegó a estar 20 minutos en parada cardiorrespiratoria, las opciones de evitar la trágica muerte eran prácticamente nulas.