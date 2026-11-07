Exhibición del Madrid en un Mestalla lleno de ruido, patadas y frustración

Mestalla volvió a ser escenario de una de esas noches en las que el fútbol convive con el ruido, la protesta y la tensión. Pero esta vez el Real Madrid no necesitó entrar en el juego emocional de su rival para imponer su superioridad. Le bastó con algo bastante más contundente: fútbol, personalidad y pegada. El conjunto de Mourinho se marchó del feudo valencianista con una victoria construida desde el dominio, la paciencia y la calidad individual de sus futbolistas.

Desde el pitido inicial quedó claro quién había acudido a Mestalla con la intención de mandar. El Madrid se adueñó del balón, instaló su juego en campo contrario y obligó al Valencia a vivir demasiado cerca de Dimitrievski. Los locales, parapetados atrás, apenas encontraban vías para superar la presión madridista. El equipo blanco movía la pelota de un lado a otro, encontraba espacios y amenazaba especialmente con las incorporaciones de Diomande y las conexiones entre Bellingham y Arda Güler.

El Valencia intentó compensar su inferioridad futbolística con intensidad, aunque pronto empezó a confundir agresividad con contundencia. Las faltas se sucedían y el ambiente se fue calentando, con Maffeo como uno de los principales protagonistas de una primera parte que terminó convirtiéndose en un pequeño campo de batalla. El Madrid reclamaba mayor protección arbitral y Mestalla respondía con su habitual repertorio de protestas.

En medio de ese escenario, el fútbol puso las cosas en su sitio. Primero apareció Courtois para recordar que la portería madridista sigue teniendo un seguro de máxima garantía. En el minuto 19, el guardameta belga protagonizó una intervención extraordinaria ante el disparo de Mayol, evitando que el Valencia encontrase un premio excesivo para sus escasos argumentos ofensivos. Poco después, Guido llegó a celebrar un tanto que terminó anulado por fuera de juego.

La respuesta madridista fue mucho más contundente. En el minuto 27, Fede Valverde recogió el rechace de una falta ejecutada por Mbappé y soltó un auténtico cañonazo junto al palo. Un disparo seco, preciso e imposible para Dimitrievski. El uruguayo volvió a demostrar que su fútbol no entiende de medias tintas: cuando aparece, suele hacerlo para cambiar los partidos.

El gol no alteró el guion. El Madrid siguió gobernando el encuentro y el Valencia continuó persiguiendo sombras. En el minuto 36 llegó el segundo, una magnífica acción colectiva que retrató las diferencias entre ambos equipos. Bellingham ganó línea de fondo, levantó la cabeza y puso el balón atrás para que Arda Güler, llegando desde segunda línea, conectase un remate impecable antes de que la pelota tocara el césped.

🎥 ⚽️: Arda Guler strikes. Valencia 0 - 2 Real Madrid #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/zEjwy2paKt — AGENT360 (@Agent360Now) November 7, 2026

La primera mitad terminó con más tensión que fútbol. Los encontronazos entre Sadiq y Diomande, por un lado, y Bellingham y Maffeo, por otro, provocaron un conato de tangana y varias amonestaciones. El Valencia se marchaba al vestuario con dos goles de desventaja y con la frustración de quien comprueba que competir no siempre significa estar cerca de ganar. Maffeo, además, dejó patente su enfado en una entrevista televisiva, cargando contra el arbitraje y cuestionando la actuación del colegiado.

El Madrid perdona, pero Mbappé no perdona dos veces

La segunda parte comenzó con un Valencia obligado a adelantar líneas y un Madrid que encontró todavía más espacios para castigar a su rival. Mbappé dispuso de varias oportunidades para cerrar el encuentro, pero Dimitrievski se convirtió durante unos minutos en el principal obstáculo para una goleada que parecía cuestión de tiempo.

El guardameta macedonio respondió ante el francés, después ante Güler y volvió a intervenir frente a una nueva ocasión madridista. Bellingham también probó fortuna, mientras el Valencia trataba de encontrar alguna vía de escape a través de Danjuma y Sadiq. Pero el equipo de Aguirre tenía demasiadas dificultades para construir ataques y, cuando conseguía acercarse al área de Courtois, se encontraba con una defensa madridista bien organizada.

El encuentro tuvo incluso un momento de preocupación cuando el juego se detuvo por una incidencia en la grada. El personal médico acudió rápidamente a atender a un aficionado y, afortunadamente, las primeras noticias apuntaron a que podía abandonar el lugar por su propio pie. Superado el incidente, el fútbol regresó a Mestalla.

Y entonces llegó la sentencia

En el minuto 75, Arda Güler volvió a demostrar por qué su talento marca diferencias. El turco condujo una transición, ganó la posición a Pepelu y filtró un pase extraordinario, casi sin mirar, que dejó a Mbappé en disposición de resolver. El francés regateó a Dimitrievski y empujó el balón a la red. Una acción de categoría para un gol que llevaba tiempo mereciendo.

🚨🚨| MBAPPE CANT STOP SCORING!!!!! HE GETS THE THIRD FOR REAL MADRID!!!! GAME OVER!!!!! pic.twitter.com/BzJ1HIEV3C — Kalshi FC (@KalshiFC) November 7, 2026

El tercero fue también el principio del final para el Valencia. Tres minutos después, Gayà vio la roja directa por una entrada durísima sobre Mbappé, que se había marchado en velocidad y había encontrado un enorme espacio para correr. El capitán valencianista llegó tarde y el colegiado no tuvo dudas.

Mestalla descargó su frustración contra el delantero francés, al que dedicó cánticos irónicos sobre el Balón de Oro. Mbappé respondió sobre el césped, que es donde deben hablar los futbolistas. Incluso protagonizó después un rifirrafe con Pepelu que terminó con amarilla para ambos, en otra muestra de que el partido había entrado definitivamente en territorio de máxima tensión.

El Madrid todavía pudo ampliar su ventaja. Güler volvió a intentarlo desde la frontal, Bellingham reclamó una falta dentro del área y Brahim tuvo una última oportunidad tras un centro de Valverde y un toque de cabeza de Cucurella. No hubo cuarto tanto, pero tampoco hizo falta.

Una victoria que va más allá del marcador

El Real Madrid se llevó de Mestalla algo más que tres goles y una victoria. Ofreció una demostración de superioridad futbolística, supo gestionar un ambiente hostil y encontró en sus principales figuras la respuesta que exige un partido de esta naturaleza.

Valverde puso la potencia, Güler añadió la imaginación y Mbappé aportó la pegada. Bellingham volvió a ser importante en la construcción ofensiva y Courtois apareció cuando el encuentro todavía necesitaba una intervención decisiva. Un equipo con recursos, jerarquía y capacidad para resolver los partidos desde registros diferentes.

El Valencia, por su parte, dejó demasiadas dudas. Su intensidad no encontró continuidad en el juego y su protesta terminó ocupando más espacio que sus argumentos futbolísticos. El equipo de Aguirre compitió durante algunos tramos, pero nunca consiguió discutir seriamente el dominio madridista.

En Mestalla hubo ruido, polémica, entradas duras y protestas. Pero, por encima de todo, hubo una diferencia evidente entre dos equipos. El Madrid jugó al fútbol y el Valencia terminó jugando contra el partido, contra el marcador y contra su propia frustración.

Y cuando el talento se impone de esa manera, el resultado deja de ser una sorpresa para convertirse en una consecuencia.