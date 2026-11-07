Tangana monumental en Mestalla: Maffeo estalla contra el árbitro y protagoniza un descanso de máxima tensión

Mestalla fue un polvorín. El duelo entre Valencia y Real Madrid dejó mucho más que fútbol, goles y una victoria incontestable del conjunto de José Mourinho. Los enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos marcaron una primera parte especialmente caliente, con Pablo Maffeo como uno de los grandes protagonistas de una noche en la que los nervios terminaron por desbordar al conjunto valencianista.

La tensión fue creciendo desde los primeros minutos. El Madrid dominaba el balón y sometía a un Valencia que encontraba enormes dificultades para salir de su campo. Ante la superioridad de los blancos, las disputas empezaron a subir de temperatura, especialmente en las acciones en las que Maffeo se cruzaba con los futbolistas madridistas.

En el minuto 24, una nueva entrada del valencianista sobre Cucurella provocó las protestas del banquillo visitante. Los madridistas reclamaban mayor contundencia arbitral ante la reiteración de las faltas y el ambiente comenzó a calentarse definitivamente. Maffeo posteriormente vio una amarilla por una acción sobre Mbappé.

La falta de Maffeo sobre Cucurella que reclamó Mourinho #LALIGAenDAZN pic.twitter.com/XiAiFZpaTn — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En el minuto 45 se produjo una doble trifulca que estuvo a punto de terminar en una tangana de mayores dimensiones. Sadiq y Diomande protagonizaron un enganchón que encendió los ánimos de sus compañeros, mientras que, prácticamente al mismo tiempo, Bellingham y Maffeo también se encaraban en otra acción cargada de tensión.

HONOR A LUNIN 👏🏻pic.twitter.com/3cERlpKK1r — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 7, 2026

El árbitro tuvo que intervenir para evitar que los incidentes fueran a más y mostró tarjetas a los implicados, además de amonestar a los banquillos, entre ellos al portero suplente del Real Madrid, Lunin. Una escena que reflejaba el ambiente irrespirable que se había instalado sobre el césped de Mestalla.

Pero Maffeo todavía tenía algo que decir. Y lo hizo ante las cámaras de DAZN, en una entrevista al descanso que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

"Es una mierda esta entrevista que no pinta nada"

El futbolista del Valencia compareció visiblemente enfadado y no tardó en mostrar su malestar con la entrevista: "No me apetece nada hacer esta entrevista, es una mierda esta entrevista que no pinta nada, pregunta".

"NO ME APETECE NADA HACER ESTA ENTREVISTA. ES UNA MIERDA. SI HAY QUE HACERLA, SE HACE Y PUNTO. PREGÚNTADME LO QUE QUERÁIS" 🤬😡 El brutal enfado de Maffeo al descanso del Valencia 0-2 Real Madrid 😯#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/aMwrLMUc24 — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Preguntado por los motivos por los que su equipo no estaba consiguiendo imponerse al Madrid, Maffeo volvió a señalar directamente al arbitraje: "Que sea más justo el árbitro y ya está, obviamente nos falta llegar al área y ya está, el equipo está compitiendo bien".

Unas declaraciones contundentes que llegaban después de una primera parte en la que el Real Madrid había sido muy superior y se marchaba al vestuario con un 0-2 gracias a los tantos de Fede Valverde y Arda Güler.

El futbolista valencianista prefirió poner el acento en las decisiones de Hernández Maeso antes que en las dificultades de su equipo para contener el juego madridista. Una reacción que resumía el estado de frustración que se vivía en el vestuario local.

La segunda parte tampoco rebajó demasiado los ánimos. Mbappé marcó el tercer gol madridista en el minuto 75 y, apenas tres minutos después, Gayà fue expulsado con roja directa por una dura entrada sobre el delantero francés.

Mestalla terminó dedicando cánticos al atacante madridista y el propio Mbappé protagonizó otro encontronazo con Pepelu, que acabó con amarilla para ambos.

La noche dejó así una imagen muy distinta para cada equipo: el Real Madrid celebrando una victoria de autoridad y un Valencia atrapado entre la impotencia futbolística, las protestas arbitrales y los enfrentamientos sobre el césped. Maffeo puso voz a ese enfado en DAZN, con unas palabras que terminaron siendo uno de los titulares de la noche.