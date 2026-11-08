Un doblete de Fermín castiga la falta de pegada del Atlético ante el Barcelona

El Barcelona se llevó los tres puntos del Riyadh Air Metropolitano tras remontar al Atlético de Madrid en un partido de alto voltaje que terminó castigando la falta de pegada rojiblanca. Giuliano adelantó a los de Simeone, pero Fermín, con un doblete, cambió el destino de un encuentro en el que los azulgranas fueron creciendo hasta hacerse con el control. Julián Álvarez tuvo ocasiones para sentenciar, pero perdonó ante Joan García y lo acabó pagando su equipo.

El Metropolitano se preparaba para una noche grande y los protagonistas no tardaron en responder. El Atlético salió con una intensidad descomunal, decidido a incomodar la salida de balón azulgrana y a explotar los espacios. En apenas seis minutos, los rojiblancos ya habían estrellado un balón en el larguero por medio de Pubill y disfrutado de una ocasión clarísima de Julián Álvarez, que se encontró con Joan García cuando tenía todo a favor para marcar.

El Barcelona respondió con otro larguero de Pedri, en un intercambio de golpes que convirtió los primeros compases en un auténtico espectáculo. Sin embargo, fue el Atlético quien encontró el premio. En el minuto 10, una magnífica transición culminada por Giuliano Simeone, tras la asistencia de Julián Álvarez, puso el 1-0 y encendió a la grada.

🎥 ¡Conexión argentina para abrir el marcador! Julián Álvarez filtra un pase perfecto y Giuliano Simeone lo convierte en gol con una definición impecable ¡Gol del Atlético ante el Barça en el Metropolitano! 🔴⚪ #Atleti pic.twitter.com/BmK33n9sZR — laura (@lauramonteroc10) November 8, 2026

Los de Simeone parecían tener el partido donde querían, aunque el Barcelona comenzó a adueñarse de la pelota. Lamine Yamal probó a Oblak y Fermín también amenazó, pero la defensa rojiblanca resistía.

Fermín enfría el Metropolitano

El Atlético tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja, especialmente a través de Julián Álvarez, que volvió a encontrarse con Joan García en un mano a mano. El guardameta azulgrana respondió con acierto y mantuvo con vida a los suyos.

Fue una acción decisiva. Porque el Barcelona, que había ido ganando terreno, encontró el empate justo antes del descanso. Pedri arrancó con determinación por la zona de tres cuartos, la defensa rojiblanca despejó como pudo y Fermín apareció en la frontal para conectar un disparo que superó a Oblak. El 1-1 llegó en el minuto 45 y supuso un golpe anímico considerable para los locales. El Atlético había tenido ocasiones para marcharse con ventaja al vestuario, pero su falta de contundencia terminó pasando factura.

Ese grito de rabia.

Ese beso al escudo. Así celebró Fermín el empate a uno del FC Barcelona al borde del descanso. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WfbepuBWj4 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 8, 2026

El Barcelona encuentra a su verdugo

Tras el descanso, el equipo azulgrana dio un paso adelante. La presión de los hombres de Hansi Flick comenzó a asfixiar la salida de balón rojiblanca y el Atlético perdió buena parte de la claridad que había mostrado durante la primera mitad.

Julián Álvarez volvió a disponer de una ocasión magnífica para adelantar a los suyos, pero su remate por encima de Joan García se marchó alto. El argentino estaba negado ante la portería y los pitos de la grada empezaron a acompañar sus errores. En el fútbol de máxima exigencia, perdonar tantas veces suele tener consecuencias.

Y las tuvo. En el minuto 66, Lamine Yamal encontró un magnífico pase en profundidad para Fermín, que se desmarcó y remató de primeras, a la media vuelta, para firmar el 1-2. El centrocampista azulgrana completaba su doblete y culminaba la remontada visitante.

DON FERMÍN LÓPEZ pic.twitter.com/QckhtYIWS3 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 8, 2026

Simeone se queda sin respuestas

El Atlético intentó reaccionar con cambios ofensivos. Simeone dio entrada a Sorloth y Jonathan David, buscando más presencia en el área y recursos para inquietar a Joan García. Sin embargo, el Barcelona ya había encontrado la fórmula para controlar el encuentro.

Los azulgranas manejaron la posesión, presionaron con intensidad y apenas concedieron oportunidades claras. Lamine Yamal estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un centro de Gordon, pero le faltaron unos centímetros para conectar el remate.

El Metropolitano fue perdiendo la esperanza a medida que avanzaban los minutos. Ni los cambios ni el empuje final consiguieron alterar un desenlace que parecía cada vez más decantado.

El 1-2 deja una lectura contundente: el Atlético no puede permitirse semejante despilfarro ante un rival de la entidad del Barcelona. Los rojiblancos comenzaron mejor, tuvieron ocasiones de sobra para encarrilar el encuentro y terminaron pagando su falta de eficacia.

En el otro lado, el Barcelona demostró que también sabe sufrir, resistir y golpear cuando más duele. Fermín fue el gran protagonista de una remontada que retrata las virtudes de los azulgranas y las carencias de un Atlético que se quedó sin premio por no saber cerrar el partido cuando tuvo la oportunidad.