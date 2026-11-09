El increíble golazo de falta del portero del Numancia da la vuelta al mundo

Iván Martínez, guardameta del CD Numancia, está dando mucho que hablar a nivel mundial. Su espectacular lanzamiento de falta directa desde la frontal se ha hecho viral un día después de su hazaña.

Ocurrió este domingo en el duelo que enfrentó al equipo numantino frente al CS Puertollano en Los Pajaritos, en la jornada 10 de Segunda Federación y que desató la locura colectiva en un partido que concluyó con una tremenda goleada de los de Lolo Escobar (6-0).

Corría el minuto 43 de la primera mitad con un ajustado 1-0 a favor del Numancia en el marcador. Tras señalarse una falta a escasos metros de la frontal del área rival, el portero natural de Ágreda no lo dudó. Se cruzó el campo entero para ponerse a los mandos del esférico. La gente en las gradas se quedó atónita, pero el guardameta tenía la confianza de su entrenador, Lolo Escobar.

😱 EL GOLAZO DEL FIN DE SEMANA 😱 🚀 La firmaría Rogerio Ceni o Chilavert, pero la hace Iván Martínez para el @cdnumancia 🎯 Falta al borde del área, la pide el portero y la clava en la escuadra ➡️ Los sorianos vencen 2-0 al descanso al @cspuertollanocf #CMMPlay pic.twitter.com/nrPMsDcpfj — Deportes CMM (@DeportesCMM) November 8, 2026

Con una técnica de golpeo exquisita, empeine interior con algo de rosca, el lanzamiento superó la barrera, impactó con violencia en el larguero antes de terminar cruzando la línea de gol, imposibilitando la estirada de Dani Simón, el cancerbero del Puertollano. Es un tremendo golazo de falta. Espectacular.

Hay que decir que el excepcional golpeo de Martínez no es flor de un día. En categorías inferiores era jugador antes de ser portero y destacaba por su gran disparo.

Al nivel de Chilavert o Rogério Ceni

Hace mucho tiempo que no veíamos a un portero en el fútbol, ya no solo español, sino a nivel mundial, marcar un tanto de falta. Hace falta retrotraerse a los míticos José Luis Chilavert o Rogério Ceni para refrescar nuestra memoria.

Pocas veces en la era moderna del balompié se ve a un portero titular lanzar un libre directo con tal nivel de eficacia, y menos aún durante el transcurso de los primeros 45 minutos de partido. Al término del choque, el arquero numantino fue manteado por toda la plantilla. Su nombre lo conocen hoy en todo el mundo.

⚽ LA EXPLICACIÓN DE LOLO ESCOBAR La intrahistoria del entrenador extremeño y su portero Iván Martínez, que ha anotado hoy un gol de falta en la victoria por 6-0 ante el CS Puertollano. pic.twitter.com/muSwkoSAbe — Radiogolex (@radiogolex) November 8, 2026

El golazo antológico sirvió además para darle tranquilidad a un conjunto numantino que tras el descanso, con el 2-0, se puso a jugar y desarboló por completo al equipo manchego.

Con esta victoria el Numancia, que lleva mucho tiempo luchando para volver al fútbol profesional con un proyecto que cuenta con el respaldo económico de inversores ecuatorianos, liderados por Michel Deller -el propietario del Independiente del Valle, una de las mejores canteras de toda Sudamérica-, pero que no han tenido suerte en estos años pasados, se consolida como líder del grupo V de la Segunda Federación.