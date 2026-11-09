La tremenda exhibición de Mastantuono ante la Juventus que ilusiona al Real Madrid

Franco Mastantuono empieza a asomar la cabeza. Su temporada en la Fiorentina va de menos a más y este fin de semana se coronó con una descomunal exhibición de talento en el empate 2-2 ante la Juventus de Turín.

🇦🇷😮‍💨 El partido de MASTANTUONO vs Juventus. pic.twitter.com/wQb5T1csy1 — Franco Mastantuono Updates (@MastantuonoArg) November 8, 2026

El centrocampista argentino dejó muestras de su tremendo talento y empieza a justificar la acertada decisión que tomó, junto al Real Madrid, de salir cedido a la Serie A. Y es que no tuvo un buen estreno en el fútbol europeo Franco, su primera temporada en el conjunto merengue fue discreta y lo que necesitaba era minutos y confianza. Y en la Fiorentina comienza a encontrarlos.

El ex de River Plate hizo un partidazo actuando como enganche, la posición en la que el técnico de la Fiore, Paolo Vanoli, le ha reubicado recientemente para potenciar su fútbol asociativo.

Con 90 minutos de puro desparpajo, Mastantuono lideró las transiciones ofensivas de su equipo, remató cuatro veces al arco y volvió loca a la defensa de la Vecchia Signora con su capacidad de desborde y visión de juego.

La guinda de su partidazo estuvo a punto de llegar en el tramo final del encuentro. Con el marcador empatado, Franco sirvió un centro quirúrgico con su pierna zurda en un tiro de esquina que terminó en gol de Radu Drăgușin. Sin embargo, el árbitro Andrea Colombo decidió anular de forma muy polémica el tanto por una presunta falta previa, privando al argentino de coronar su exhibición con la asistencia de la victoria.

A pesar de que el empate dejó un sabor agridulce para una Fiorentina necesitada de puntos, los medios italianos se han deshecho en elogios ante la actuación del argentino, que comienza a justificar los casi 60 millones de euros que el Real Madrid decidió abonar por la gran perla del fútbol argentino.