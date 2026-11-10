El sello que Raúl González quiere imponer en el Real Oviedo: intensidad, verticalidad y hambre de gol

Raúl González Blanco aterriza en el Carlos Tartiere con una mezcla de ilusión, ambición y responsabilidad, mucha responsabilidad. El nuevo entrenador del Real Oviedo no ha escondido que llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta y que, después de seis temporadas al frente del Real Madrid Castilla, quería dar el salto al fútbol profesional en un proyecto que le convenciera. Y ha sido en Asturias donde ha encontrado un destino con historia, una afición exigente y un objetivo mayúsculo: volver a Primera División.

"El destino ha hecho que tenga esta oportunidad", reconocía este martes la leyenda madridista durante su presentación con el cuadro carbayón. No era una frase cualquiera. Raúl guarda un recuerdo especial de Oviedo, la ciudad en la que vistió por primera vez la camiseta del primer equipo del Real Madrid, en un amistoso disputado en septiembre de 1994 en el Tartiere. Allí también marcó su primer gol con los blancos, antes de debutar oficialmente unas semanas después. Regresa a la capital del Principado más de tres décadas después, esta vez para dirigir desde el banquillo al equipo que le abrió aquella puerta.

El madrileño firma hasta junio de 2028 y sustituye en el cargo a Julián Calero, que ha sido destituido a pesar de la última victoria del Oviedo en Cádiz (1-2). La decisión de la propiedad —los mexicanos del Grupo Pachuca— supone una apuesta por un entrenador que conoce perfectamente la presión de una institución histórica, aunque deberá demostrar ahora que sus conocimientos y experiencia en la cantera madridista pueden trasladarse a una competición tan exigente como la Segunda División.

Un equipo intenso, agresivo y vertical

¿Qué Real Oviedo quiere construir Raúl? Su declaración de intenciones fue bastante clara. "Intentaremos crear un fútbol que guste, intenso, muy agresivo, vertical, que busque gol y que sepa defender para transmitir esta identidad a la afición", ha explicado el exjugador, de 49 años. Una definición que permite anticipar algunos de los rasgos fundamentales de su propuesta: presión, velocidad para progresar, vocación ofensiva y capacidad para recuperar el balón sin perder el orden.

No parece que el nuevo técnico vaya a casarse con un dibujo táctico determinado. Él mismo se declaró "abierto a todas las estructuras", aunque reconoció que durante su etapa en el Castilla había utilizado habitualmente sistemas con tres centrales. Aquella experiencia permite pensar en un Real Oviedo que pueda recurrir al 3-4-3 o al 3-5-2, especialmente cuando busque amplitud por los carriles y superioridad en la salida de balón.

Sin embargo, no sería extraño que también apostase por una defensa de cuatro, con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, dependiendo de las características de los futbolistas disponibles. Lo importante, por encima de los números, será que el equipo tenga capacidad para presionar arriba, robar en campo contrario y atacar con pocos toques. Raúl quiere un equipo que mire hacia adelante, pero sin convertir cada pérdida en una invitación al contragolpe rival.

La insistencia en el equilibrio tampoco es casual. En una categoría tan larga y competitiva como es LaLiga Hypermotion, donde los partidos se deciden muchas veces por detalles, no basta con tener iniciativa. Hay que saber sufrir, defender el área y gestionar los momentos en los que el rival obliga a dar un paso atrás.

La experiencia del Castilla y el liderazgo del vestuario

Raúl no llega a Oviedo únicamente con el prestigio de haber sido uno de los grandes delanteros del fútbol español. Llega con seis temporadas de experiencia al frente del Castilla, 209 partidos dirigidos y un título especialmente significativo: la UEFA Youth League conquistada en 2020 con el Juvenil A del Real Madrid. También disputó dos promociones de ascenso a Segunda con el filial, en 2021 y 2023, aunque en ambas ocasiones se acabaría quedando a las puertas.

Su modelo futbolístico ha sido analizado por especialistas de Coaches' Voice, que destacan su capacidad para adaptar los sistemas a las características de los jugadores y del adversario. Sus equipos han utilizado estructuras de tres centrales y carrileros, pero también dibujos de cuatro defensas. La prioridad siempre ha sido generar superioridades, encontrar espacios y acelerar el juego cuando aparece la oportunidad.

En ataque busca amplitud por fuera, movilidad por dentro y profundidad de los futbolistas más adelantados. En defensa, sus equipos acostumbran a presionar de manera coordinada, orientar la salida rival hacia las bandas y mantener un bloque compacto. No es un entrenador obsesionado con la posesión por la posesión: quiere que el balón sirva para progresar y hacer daño.

Hay otro aspecto que puede resultar determinante: su capacidad para conectar con los futbolistas. Raúl fue capitán del Madrid durante varios años y conoce perfectamente las exigencias de un vestuario de máxima responsabilidad. Él mismo recordó en su presentación que la capitanía también proporciona herramientas para dirigir un equipo profesional. Su intención es trasladar esa experiencia al día a día, establecer una relación cercana con los jugadores y convencerlos progresivamente de sus ideas.

Además, no llega solo. Su equipo de confianza estará integrado por Marcos Jiménez y Raúl Valbuena como asistentes técnicos y Fabio Nevado como preparador físico.

El ascenso, una maratón que empieza en el Tartiere

El principal desafío será convertir todas esas ideas en resultados. El Oviedo se encuentra a un punto de los puestos de promoción y a seis del ascenso directo después de trece jornadas, por lo que el margen para mejorar existe, aunque la competición no permite demasiados experimentos. Su estreno llegará este sábado (21:00 horas) en el Tartiere frente al Girona, otro de los equipos descendidos de Primera, en un encuentro que servirá para empezar a medir el alcance del cambio.

Raúl sabe que no puede cambiarlo todo de un día para otro. Primero quiere conocer a fondo la plantilla, evaluar el estado de los recién incorporados y analizar las dinámicas heredadas de Calero. "Parece que ya llevo tiempo aquí porque han entrenado bien y están interiorizando las ideas que les iremos dando poco a poco", explicó tras dirigir su primera sesión en El Requexón.

También quiso rebajar cualquier tentación de pensar demasiado lejos. No habló del Real Madrid ni de posibles destinos futuros, pues su presente está en Asturias. "Lo que me veo es aquí, que es donde me han dado la oportunidad y la confianza", sentenció.

Y ahí está precisamente la clave de su fichaje: el Oviedo le ofrece a Raúl la oportunidad de demostrar que puede ser un entrenador de primer nivel fuera de la sombra del madridismo. A cambio, el club espera encontrar a un técnico capaz de construir un equipo reconocible, competitivo, con personalidad y ganador. Intensidad, agresividad, verticalidad y equilibrio. Cuatro conceptos que deberán convertirse en el sello de un Real Oviedo que no se va a conformar con pelear por el ascenso, sino que quiere regresar a Primera División.