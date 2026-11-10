LaLiga, premiada por la APDM por el uso de datos para prevenir lesiones en el fútbol

LaLiga recibirá el Premio de Medicina, Deporte e Investigación de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en la undécima gala de los galardones de dicho organismo, que albergará el 25 de enero el Auditorio Mutua Madrileña en la capital, por su contribución al conocimiento científico de la salud del futbolista a partir de los datos que genera la competición profesional.

Esta actividad ha permitido avanzar en la identificación de factores de riesgo relacionados con las lesiones musculares, estudiar sus posibles mecanismos de prevención y conocer mejor las condiciones en las que los jugadores recuperan su rendimiento después de un periodo de inactividad.

El galardón distingue la línea de investigación impulsada por el área de Football Intelligence & Performance de LaLiga, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), y con la participación de los investigadores Juan del Coso y Víctor Moreno-Pérez.

Esta colaboración sostenida en el tiempo, respaldada por publicaciones y reconocimientos científicos, ha permitido abordar algunas cuestiones de especial relevancia para la medicina deportiva y cuestionar determinadas ideas tradicionalmente aceptadas sobre las exigencias físicas del fútbol profesional.

Entre sus conclusiones figuran hallazgos tan llamativos como que jugar pocos minutos también puede asociarse a un mayor riesgo de lesión muscular, que determinados incrementos de las exigencias de carrera pueden preceder a una lesión muscular en los isquiotibiales o que recibir el alta médica no significa necesariamente haber recuperado las condiciones físicas anteriores.

Estos resultados no ofrecen respuestas definitivas a todos los problemas de la preparación y recuperación del futbolista, pero aportan nuevas herramientas de conocimiento para médicos, preparadores físicos y cuerpos técnicos.

Del dato al conocimiento

Actualmente, el fútbol profesional genera una cantidad de información que habría resultado inimaginable hace apenas dos décadas. La tecnología permite conocer no solamente cuánto corre un jugador, sino también a qué velocidad lo hace, cuántos esfuerzos de alta intensidad acumula, cómo se distribuyen durante un encuentro y qué diferencias aparecen en su rendimiento antes y después de una lesión.

Sin embargo, disponer de millones de datos no equivale necesariamente a disponer de conocimiento científico. Para convertir esa información en conclusiones contrastables resulta imprescindible formular las preguntas adecuadas, aplicar una metodología rigurosa e interpretar los resultados dentro del contexto de la competición.

Ese es precisamente el terreno en el que LaLiga ha avanzado a través de Football Intelligence & Performance y de herramientas tecnológicas como Mediacoach, cuya evolución y continuidad se refleja actualmente en Sportian Performance.

La información obtenida a través de estas soluciones ha permitido abrir nuevas vías de investigación en colaboración con las universidades. La URJC y la UMH han aportado el conocimiento especializado y los procedimientos científicos necesarios para estudiar el comportamiento de los futbolistas profesionales durante varias temporadas, dando continuidad a una actividad que permite relacionar las características individuales del jugador, su exposición a las exigencias competitivas y las condiciones en las que regresa al terreno de juego después de una lesión.

La importancia de este modelo reside también en la posibilidad de investigar situaciones reales, con las particularidades y exigencias propias del fútbol profesional, difíciles de reproducir en un laboratorio.

De este modo, los datos de competición dejan de tener una finalidad exclusivamente técnica o táctica para convertirse también en una fuente de conocimiento sobre la salud del deportista.

La colaboración de los clubes ha sido igualmente fundamental, tanto al facilitar los datos relativos a las lesiones de sus futbolistas como al contribuir a la recogida de muestras necesarias para el desarrollo de los estudios.

Cuando jugar menos tampoco protege

Uno de los resultados más sorprendentes de estas investigaciones tiene que ver con la relación entre los minutos disputados y la incidencia de lesiones musculares. Tradicionalmente, buena parte de la atención se ha concentrado en los riesgos asociados a la acumulación de partidos, la fatiga y las elevadas cargas de trabajo. Sin embargo, los investigadores han observado que una exposición competitiva insuficiente en encuentros recientes también puede asociarse a una mayor incidencia de lesiones, especialmente las que afectan a los isquiotibiales.

La conclusión introduce un matiz importante: jugar menos no garantiza una mayor protección frente a las lesiones. La preparación del futbolista debe considerar tanto el exceso como el defecto de exposición competitiva, atendiendo a las circunstancias individuales de cada jugador.

Un planteamiento relevante en plantillas profesionales en las que conviven titulares habituales, suplentes con participación irregular y deportistas que regresan después de periodos de inactividad. Otra línea de trabajo ha identificado que algunas lesiones musculares vienen precedidas de periodos cortos en los que el jugador soporta exigencias de carrera superiores a las habituales. Esta observación abre nuevas posibilidades para mejorar la prevención mediante un seguimiento más individualizado, aunque la identificación de esos patrones no significa que sea posible predecir con certeza cuándo se producirá una lesión.

Las investigaciones también han explorado la relación entre determinadas características genéticas y el rendimiento físico. Un estudio sobre el gen ACTN3, realizado con más de 300 futbolistas profesionales, encontró diferencias asociadas al rendimiento de alta intensidad y a la incidencia de lesiones musculares.

Sus resultados apuntan hacia una prevención más individualizada sin que permitan utilizar la genética como criterio para seleccionar o descartar jugadores.

La recuperación después de una lesión constituye otra de las grandes áreas de investigación. Los trabajos desarrollados han observado que, una vez superada una lesión muscular y recuperada la disponibilidad para competir, pueden persistir reducciones en determinadas prestaciones físicas, especialmente en la velocidad y los esfuerzos de esprint. Una diferencia entre recuperación clínica y recuperación del rendimiento que adquiere especial importancia en un deporte donde las acciones de máxima intensidad pueden resultar decisivas.

Una trayectoria científica reconocida

El Premio APDM reconoce una actividad investigadora cuyos resultados van mucho más allá de un trabajo aislado. La colaboración entre LaLiga, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Miguel Hernández ha dado lugar a 22 publicaciones científicas, doce de ellas centradas específicamente en la salud del futbolista.

Una producción que forma parte de una trayectoria más amplia del área de Football Intelligence & Performance, que supera las 95 publicaciones en revistas internacionales indexadas, realizadas en colaboración con universidades y grupos de investigación.

Entre los reconocimientos destacan el primer premio de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte de 2022, por un estudio sobre el gen ACTN3; la distinción al mejor artículo original de investigación de 2024 de la revista Sports Health, por un trabajo sobre exposición competitiva y lesiones de isquiotibiales; y el tercer premio de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte de 2026 por una investigación sobre el retorno al rendimiento mediante 'machine learning' tras una lesión muscular.