Dura sanción a Braulio: el Valencia estalla por lo que el árbitro ocultó del Real Madrid

El Valencia ya conoce las sanciones por los incidentes del partido frente al Real Madrid en Mestalla. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha impuesto dos partidos de suspensión al director deportivo del club, Braulio Vázquez, por el altercado que protagonizó con el equipo arbitral durante el descanso. Además, José Luis Gayà ha sido sancionado con un encuentro tras ver la roja directa por una entrada sobre Kylian Mbappé.

Como decimos, la resolución castiga especialmente la actitud de Braulio Vázquez, que llegó a encararse con el árbitro asistente número uno, Iván Massó, en el túnel de vestuarios. Según recogió el colegiado Francisco José Hernández Maeso en el acta, el dirigente valencianista protestó reiteradamente una acción que había sido señalada como falta y que dio origen al primer gol del Real Madrid.

"En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia CF, Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente número 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: '¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!'", escribió Hernández Maeso.

El árbitro añadió que, cuando pasó junto al director deportivo, este volvió a dirigirse a él con las mismas expresiones y manteniendo una actitud exaltada. La situación obligó a intervenir a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que identificaron a Vázquez y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente.

El Valencia protesta por lo que no recoge el acta

La sanción no ha terminado con el malestar en el club de Mestalla. El Valencia dispone de un vídeo de lo sucedido en el túnel de vestuarios y mantiene su extrañeza y enfado porque Hernández Maeso no incluyera en el acta otros altercados protagonizados, presuntamente, por futbolistas del Real Madrid, entre ellos Jude Bellingham y Antonio Rüdiger.

De este modo, Braulio Vázquez es el único señalado en el documento arbitral por los incidentes del descanso y el único sancionado por esos hechos. El club considera que el relato del colegiado no refleja todo lo ocurrido en una zona en la que también se vivieron momentos de tensión entre integrantes de ambos equipos.

Las protestas del director deportivo tuvieron su origen en la falta señalada sobre Mbappé en una acción con Pablo Maffeo. La decisión arbitral dio lugar a una falta cuyo lanzamiento fue rechazado por la barrera, aunque el balón terminó llegando a Fede Valverde, que aprovechó la jugada para marcar el primer tanto madridista.

Braulio no podrá estar ante el Rayo y Osasuna

Los dos partidos de suspensión impedirán al director deportivo valencianista acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios durante los encuentros ante el Rayo Vallecano y Osasuna. La sanción lleva aparejada también una multa económica.

Además, el artículo 55 del Código Disciplinario de la RFEF establece que este tipo de suspensión implica restricciones para situarse en las inmediaciones del banquillo o transmitir instrucciones de cualquier índole y por cualquier medio a los participantes en el encuentro.

Por su parte, Gayà cumplirá un partido de sanción después de ser expulsado con roja directa en el minuto 79 por una entrada sobre Mbappé. El Comité considera la acción juego brusco grave, por lo que el capitán valencianista será baja para el próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano.

Así, el Valencia afrontará sus dos próximos compromisos con la ausencia de su capitán sobre el terreno de juego y la de su director deportivo en las zonas restringidas por la sanción, mientras sigue mostrando su disconformidad con el relato arbitral de los incidentes ocurridos en Mestalla.