Marc Pubill, defensa internacional español del Atlético de Madrid y lesionado este domingo con la selección ante Inglaterra, solo sufre un esguince leve de tobillo, según confirmaron este lunes las pruebas médicas, que descartaron una lesión grave, con lo que es duda para el duelo de este domingo contra el Getafe.

El futbolista queda pendiente de evolución en los próximos días para su reincorporación al trabajo con el grupo y su disponibilidad para el encuentro del próximo domingo en el Coliseum, en la vuelta a la competición liguera tras el parón por los compromisos internacionales de selecciones.

Pubill se retiró por lesión en el minuto 20 del partido de este domingo en la última jornada de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra, al sufrir en los primeros instantes del encuentro un esguince en la defensa de un saque de esquina con Ezri Konsa.