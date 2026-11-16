Joana Sanz estalla contra Dani Alves tras su ruptura: "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas"

La separación entre Joana Sanz y Dani Alves, confirmada hace apenas unos días tras más de una década de relación y una hija en común, ha dado un giro de máxima tensión en las redes sociales.

La modelo tinerfeña ha cargado duramente contra el exfutbolista brasileño después de que este asegurara públicamente que, durante su etapa más oscura en prisión, Jesús fue el único que permaneció a su lado.

El detonante del monumental enfado ha sido una publicación de Alves en Instagram en la que reflexionaba sobre su entrega a la fe evangélica —faceta a la que actualmente se dedica como predicador— y lamentaba el abandono de su entorno:

Las personas pueden fallar. Pueden irse, pueden cambiar, pero Jesús permanece fiel. Si todos me sueltan, yo confío en él porque Jesús nunca me abandonó.

"Menudo descaro el tuyo"

Lejos de quedarse callada ante unas palabras que omitían por completo el respaldo que ella le brindó durante su proceso judicial, Joana Sanz respondió directamente en el perfil del exjugador y compartió posteriormente una captura del mensaje en sus historias bajo el lema "Que se oiga".

En su contundente réplica, Sanz reprochó a Alves que negara el apoyo emocional y los sacrificios personales que asumió durante su encarcelamiento, incluyendo el coste de sus llamadas y visitas en fechas señaladas a cambio de lo que calificó como un trato desagradecido. Asimismo, la modelo destapó el esfuerzo económico que supuso sostener al brasileño: "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas", denunciando además que tras haberla apartado en el pasado, ella siguió a su lado a pesar de no merecer tal bondad.

El exfutbolista, que pasó 14 meses en prisión preventiva después de ser acusado de una agresión sexual en una discoteca de Barcelona, fue condenado en febrero de 2024 a cuatro años y seis meses de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena en marzo de 2025 y lo absolvió al considerar que la sentencia no había valorado adecuadamente determinadas pruebas y que existían dudas sobre la fiabilidad del testimonio de la denunciante.

Tras contraer matrimonio en 2017 y tener una hija en octubre de 2025, la pareja afronta su divorcio definitivo. Según detalló ¡Hola!, el detonante de la ruptura no fue judicial, sino la nueva faceta de Alves como predicador evangélico y su intensa gira de conferencias, lo que dejó a la modelo en solitario con la crianza de la pequeña.