El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha contestado este martes a las recientes declaraciones de Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, sobre la sanción de 12 partidos impuesta al guardameta Jesús Owono tras el trágico lance que provocó el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso de Copa del Rey del conjunto blanquiazul ante el Badajoz, Cervera fue cuestionado por el vídeo publicado ayer por Piqué en redes sociales. En dicho mensaje, el exjugador argumentaba que la resolución federativa castigaba las consecuencias del choque y no la jugada en sí misma, calificándola como un lance fortuito del juego.

El exjugador dejó claro que "no va a haber sanción" que les devuelva a Jesús de Miguel y calificó de "increíble ver la cantidad de muestras de apoyo y cariño por parte de todos sus compañeros y familiares". "El vacío que va a dejar es muy grande", confesó.

"Esta situación ha creado un impacto muy grande, ya no en el fútbol español sino a nivel mundial. Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y aún ahora nos preguntamos por qué ha sucedido. Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todos lo han calificado de accidente y creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción le pone a él en una situación que no se merece porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado", aseveró.

El papel institucional y el análisis de la jugada

El técnico tinerfeñista, que aseguró no haber visto el vídeo pero sí haber leído el contenido de las declaraciones, comenzó señalando que comprende la postura institucional del dirigente andorrano:

Me parece muy buena la respuesta de Álvaro Cervera sobre las declaraciones de Piqué. No ha querido tampoco meterse en la polémica, es más da la sensación que quiere cerrar este capítulo en ruedas de prensa. Se ha limitado a decir que es una jugada que cada uno ve desde un prisma… pic.twitter.com/8v0ue6mnu4 — GRADA B pro (@GradaBpro) November 17, 2026

Cervera reconoció que Piqué actúa en su rol de máximo accionista defendiendo a su club, pero discrepó de su análisis al considerar que la acción no fue un lance fortuito habitual y le invitó a revisar de nuevo las imágenes.

El técnico del Tenerife sostuvo que el trágico choque se podría haber evitado y no responde a un lance más del juego como sugirió el dirigente del Andorra.

Este cruce de declaraciones se produce tras la sanción de doce partidos impuesta a Owono por el Comité de Competición, un castigo que el club tricolor ha decidido no recurrir por motivos de sensibilidad social, a pesar de las quejas públicas de Piqué.