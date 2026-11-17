Los gestos y sonidos racistas dirigidos a Kylian Mbappé desde la grada del Carlos Tartiere durante el Real Oviedo-Real Madrid del 24 de agosto de 2025 se han saldado con una condena de 11 meses de prisión para su autor. De esta forma, la resolución de la Audiencia Provincial de Asturias eleva a doce las sentencias obtenidas por LaLiga en su lucha judicial contra el racismo en el fútbol español.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, pone fin a un procedimiento iniciado a partir de una denuncia de LaLiga, al que se incorporó posteriormente el Real Madrid. Entre las pruebas presentadas por la patronal figura un informe pericial de lectura de labios que ayudó a esclarecer lo sucedido en el estadio.

El condenado admitió su responsabilidad en los hechos, constitutivos de un delito de odio tipificado en el artículo 510.2.a) del Código Penal. El tribunal tuvo en cuenta la atenuante de embriaguez y, junto a la pena de cárcel, le impuso una multa de seis meses, con una cuota diaria de ocho euros, y tres años y once meses de inhabilitación para desempeñar trabajos relacionados con la enseñanza, el deporte o las actividades de tiempo libre.

En este sentido, la pena de prisión queda suspendida bajo las condiciones planteadas por las acusaciones y aceptadas por el condenado, que incluyen la prohibición de acceder a los estadios de LaLiga y de acercarse a Kylian Mbappé.

Con este fallo, LaLiga suma un nuevo caso a las actuaciones judiciales que ha impulsado en los últimos años contra el racismo en el fútbol. La primera condena llegó en junio de 2024, cuando tres aficionados recibieron penas de ocho meses de prisión por los insultos a Vinicius Jr. en un Valencia CF-Real Madrid disputado en Mestalla. En septiembre de ese mismo año se dictaron otras dos sentencias contra una misma persona por insultos racistas a Vinicius Jr. durante un RCD Mallorca-Real Madrid y a Samuel Chukwueze en un RCD Mallorca-Villarreal CF, con penas de seis meses de prisión por cada delito.

También en septiembre se alcanzó un acuerdo extrajudicial con un menor de edad que había realizado gestos racistas contra Aurélien Tchouaméni durante un encuentro entre el RCD Mallorca y el Real Madrid, que incluyó una sanción económica, la prohibición de acceder a estadios durante un año y medidas socioeducativas.

Asimismo, durante 2025 se sucedieron nuevas resoluciones por incidentes protagonizados por aficionados. En febrero se condenó a un hombre por los insultos a Carlos Akapo durante un Granada CF-Cádiz CF y, en mayo, otros cinco aficionados recibieron penas de un año de prisión por los ataques racistas a Vinicius Jr. en Valladolid. Este último caso marcó un precedente al convertirse en la primera condena en España por estos hechos al amparo del artículo 510.2.a) del Código Penal. Ese mismo mes se dictó otra sentencia por los insultos a Omar El Hilali en un CD Cartagena-RCD Espanyol.

Los tribunales también abordaron otros episodios de especial repercusión, como los insultos a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati durante un Clásico, resueltos mediante un acuerdo extrajudicial con un menor, o la aparición de un muñeco con la camiseta de Vinicius Jr. colgado de un puente en Valdebebas. Este último caso, ocurrido fuera de un recinto deportivo, terminó con cuatro condenados por delitos de odio y amenazas, con penas de hasta 22 meses de prisión.

El historial se completó posteriormente con la condena por los insultos racistas a Iñaki Williams en un encuentro entre el RCD Espanyol y el Athletic Club, dictada en septiembre de 2025, y con la sentencia de abril de 2026 por los ataques a Marcus Rashford durante un Real Oviedo-FC Barcelona, también disputado en el Carlos Tartiere.

Así, esta nueva resolución por los hechos contra Mbappé vuelve a poner de relieve el alcance de las acciones judiciales emprendidas por LaLiga, que han derivado en penas de prisión, multas, prohibiciones de entrada a estadios y otras medidas dirigidas a sancionar y prevenir los comportamientos racistas en el fútbol.