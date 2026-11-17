Eran otros tiempos aquellos del Sestao Sport, cuando el equipo, en Segunda División, se entrenaba en el mismísimo césped de Las Llanas, y un nutrido grupo de jubilados de la Naval, Altos Hornos o de la Balco, como llamaban en el pueblo a la factoría de Babcock Wilcox, escrutaban con ojo clínico el trabajo matinal de los futbolistas verdinegros.

Si se acercaba un periodista novato, enseguida lo etiquetaban aquellos expertos observadores y, si hacía falta, le ponían en canción al entrenador con un grito: "¡Blas, que aquí hay uno de la radio que te quiere entrevistar!", y desde el círculo central, Blas Ziarreta, de aspecto feroz y respuestas ásperas, contestaba con voz de Júpiter Tonante: "¿Y qué hace ahí parado? Que venga aquí". Y allí, entre las sonrisas burlonas de los futbolistas, que seguían al trote, dando vueltas al campo, obedientes como los marines de Clint Eastwood en El sargento de hierro, mientras el periodista no acertaba con los botones de la grabadora, Ziarreta cambiaba el tono por otro más parecido al de un pariente cercano y cálido, y respondía paciente a las preguntas.

Ya no lo hará más, porque ha fallecido a los 79 años el último sabio del fútbol en Vizcaya, retirado ya de los banquillos, después de dirigir hace unos meses por última vez al Sparta de Santurtzi, pionero del fútbol en su pueblo, en un partido conmemorativo del nacimiento de ese deporte en la localidad marinera.

Blas Ziarreta ligó toda su vida al fútbol, casi siempre en Vizcaya. Hijo de un directivo del Club Deportivo Santurtzi, comenzó a dirigir al club morado en el histórico campo de San Jorge, en 1974, con 27 años. Su segunda estación fue en Las Llanas, con el Sestao, y luego Ategorri, con el Erandio.

Regresó a su pueblo en 1983 para conseguir un hito que todavía se recuerda: el título de campeón de Tercera División con el club morado. Para entonces, Ziarreta ya tenía fama de ser un entrenador sólido, que montaba sus equipos sobre la base de la solidaridad y el esfuerzo colectivo. Por eso, después de su paso por el Lemona, en Segunda B, el Sestao Sport decidió contratarlo para sustituir a Javier Irureta, el artífice del ascenso a Segunda División, que daba el salto a Primera con el Logroñés.

Ziarreta recibía un equipo que parecía haberse asentado en la categoría de plata y durante las tres temporadas en las que lo dirigió siguió en la misma línea. En la primera acabó octavo, en la segunda, undécimo y en la tercera otra vez fue octavo. Fue entonces cuando desde el Athletic Club valoraron su trabajo y Blas se incorporó a Lezama por primera vez, como entrenador del filial en Segunda División, captado por José Julián Lertxundi. En febrero de 1992, el técnico del Bilbao Athletic, atento siempre a los valores de la cantera de Lezama, decidió convocar a Julen Guerrero, que actuaba en el juvenil, para el partido que jugaban en el antiguo campo de Santa Isabel, en Santiago, frente al Compostela.

"No sabía si iba a jugar", reconocía el futbolista, así que se llevó una sorpresa cuando Blas Ziarreta le colocó en el equipo inicial. Para el minuto 2 ya se había estrenado como goleador; en el 11 marcó el segundo y en la segunda parte completó un triplete histórico, que despertó de golpe a la afición rojiblanca, ávida de nuevas promesas. Apenas unos meses después, el descubrimiento de Ziarreta debutaba en Primera División a las órdenes de Jupp Heynckes para convertirse en una de las estrellas de la historia del Athletic.

Blas Ziarreta dejó el Bilbao Athletic un año más tarde para regresar al Sestao, en plena crisis, después de su descenso a Segunda B. En su primer año, tras el regreso, el equipo verdinegro acabó segundo, aunque cayó en la promoción de ascenso, pero en su segunda campaña, la 94/95, con el club en descomposición, los futbolistas encerrados durante semanas en el vestuario ya que no cobraban las nóminas desde el comienzo de la temporada, y la relación con la directiva muy tensa por todos los problemas que se estaban acumulando, Ziarreta, al mando de una plantilla unida por la situación desesperada, consiguió el milagro del ascenso a Segunda División en el último partido de la liguilla de promoción en Castalia frente al Castellón.

Un año más tarde, el Sestao descendió en la última jornada. "Hay que mantener la llama de este club y lanzarlo de nuevo hacia arriba", dijo Ziarreta aquel día, aunque sus palabras no tuvieran eco y el River tuviera que desaparecer para reconvertirse en un nuevo club que, después de ganar hace unos días la Copa Federación, trata de cumplir lo que pidió Blas.

Los despachos de Lezama

La carrera del santurtziarra en los banquillos se prolongó algunos años más, casi siempre cerca de casa, en el Aurrera de Vitoria, el Burgos, el Gernika y el Eibar, su última estación, y con una salida un tanto peculiar para dirigir al Badajoz, al que cogió en octubre de 1998 en puestos de descenso, para asentarlo en mitad de la tabla de Segunda División. Luego cumplió 174 partidos en la categoría de plata con el Eibar, su postrera misión en los banquillos.

En su último verano como técnico, en el 2004, hubo elecciones en el Athletic, y Fernando Lamikiz, el vencedor en los comicios, eligió a Ziarreta para completar su organigrama en Lezama. Como profundo conocedor del fútbol base, le colocó como coordinador de las relaciones con los clubes convenidos; después de cuatro años empezó a compaginar esa tarea con la de captación y fidelización de jugadores, para pasar a ser secretario técnico del Athletic.

Durante más de 20 años, hasta su jubilación, la figura de Blas, que había sido eléctrica en los banquillos, se transformó en discreta en los despachos, desde los que contribuyó a que Lezama siguiera siendo un punto de referencia mundial en el trabajo de cantera. Ahora, apartado desde hace unos años del deporte que tanto amó, el mundo del fútbol le rinde homenaje.