La lucha contra el racismo en el fútbol suma una nueva victoria en los tribunales. La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a once meses de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a un aficionado que dirigió gestos y sonidos de carácter racista al Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, durante el encuentro que enfrentó a los blancos con el Real Oviedo el pasado 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, considera al espectador culpable de un delito de odio por su comportamiento hacia el futbolista francés durante el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. La resolución judicial contempla, además, que la pena de prisión quede condicionada al cumplimiento de una serie de medidas, entre ellas la prohibición de acceder a los estadios de fútbol donde se disputen encuentros de las competiciones organizadas por LaLiga y la prohibición de acercarse a Mbappé.

El castigo no se limita, por tanto, a la condena económica y a la pena privativa de libertad. El aficionado también será inhabilitado durante tres años y once meses para desempeñar cualquier oficio o actividad relacionada con los ámbitos educativo, docente, deportivo o de tiempo libre. Una medida que pretende impedir que pueda desarrollar actividades en entornos especialmente vinculados con la formación y la convivencia, donde el respeto y la igualdad deben constituir principios fundamentales.

La resolución judicial supone un nuevo precedente en la persecución de los comportamientos racistas en los estadios españoles y vuelve a situar a LaLiga como uno de los principales actores en la batalla contra esta lacra.

La atenuante de embriaguez

Uno de los aspectos destacados de la sentencia es que el tribunal ha reconocido al condenado la circunstancia atenuante de embriaguez. Esta consideración ha influido en la determinación de la pena finalmente impuesta, aunque no ha evitado que la Audiencia Provincial apreciase la existencia de un delito de odio.

El aficionado, por su parte, asumió su culpabilidad en los hechos, circunstancia que permitió avanzar en la resolución del procedimiento judicial. El reconocimiento de su responsabilidad no impidió, sin embargo, que el tribunal dictase una condena que incluye tanto consecuencias penales como restricciones de acceso a los acontecimientos deportivos y de acercamiento al jugador afectado.

Los hechos se produjeron durante el Real Oviedo-Real Madrid disputado el 24 de agosto de 2025 en el Carlos Tartiere. Aquel encuentro, correspondiente al regreso del conjunto asturiano a Primera División, después de 24 años de ausencia, quedó señalado también por el comportamiento de este espectador, que protagonizó manifestaciones racistas dirigidas contra una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Mbappé, que se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocibles del planeta, ha sido en distintas ocasiones objeto de ataques y comentarios racistas en el entorno del fútbol. En esta ocasión, los comportamientos denunciados en el estadio ovetense han terminado teniendo consecuencias judiciales para el aficionado responsable.

LaLiga denunció los hechos y el Real Madrid se sumó a la causa

El procedimiento judicial tuvo su origen en la denuncia presentada por LaLiga, que decidió llevar los hechos ante los tribunales como parte de su estrategia para combatir las manifestaciones racistas en el fútbol profesional. Posteriormente, el Real Madrid se adhirió a la causa, respaldando las actuaciones destinadas a depurar las responsabilidades del espectador.

LaLiga aportó diferentes pruebas periciales durante el procedimiento. Entre ellas destacó especialmente un informe de lectura de labios que resultó determinante para esclarecer lo sucedido y facilitar la resolución del caso. Este tipo de herramientas técnicas se ha convertido en un recurso relevante para identificar y acreditar comportamientos discriminatorios que, en ocasiones, pueden pasar inadvertidos en las imágenes generales de una retransmisión deportiva o resultar difíciles de interpretar sin un análisis especializado.

La documentación presentada permitió sustentar la denuncia y contribuir a que los hechos no quedasen impunes. La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo representa así otro paso en la línea de actuación que la patronal del fútbol español mantiene frente a los insultos, gestos y comportamientos racistas que se producen en los estadios.

No se trata, además, de un caso aislado dentro de esta estrategia. Fuentes de LaLiga han destacado que la organización ya ha conseguido doce sentencias condenatorias de este tipo, un balance que considera una muestra de la efectividad de su trabajo en los tribunales y de su compromiso con la erradicación de cualquier manifestación de racismo en el deporte.

Desde la patronal han subrayado que estos resultados reflejan "el compromiso de LaLiga en la lucha contra el racismo y en la defensa de los valores del respeto en el deporte".

Un mensaje contra el racismo en los estadios

La condena al aficionado que realizó gestos y sonidos racistas contra Mbappé vuelve a poner de manifiesto que este tipo de comportamientos pueden tener consecuencias que van mucho más allá de una sanción deportiva o de la expulsión de un estadio.

La intervención de los tribunales y la colaboración entre LaLiga y los clubes afectados buscan trasladar un mensaje inequívoco: los estadios de fútbol no pueden convertirse en espacios de impunidad para quienes utilizan el deporte como escenario de manifestaciones discriminatorias.

En este sentido, la sentencia de Oviedo adquiere una especial relevancia por la contundencia de las medidas impuestas. Once meses de prisión, una multa de 1.440 euros, la prohibición de acceso a los estadios de LaLiga, la restricción de acercamiento a Mbappé y casi cuatro años de inhabilitación para determinadas actividades profesionales constituyen las consecuencias de una conducta que la Justicia ha considerado constitutiva de un delito de odio.

La resolución se suma a las doce sentencias de este tipo que LaLiga asegura haber obtenido hasta la fecha y refuerza la estrategia de perseguir judicialmente cualquier episodio racista que se produzca en el fútbol español. Una batalla en la que los organismos deportivos insisten en que no basta con condenar públicamente los comportamientos discriminatorios: también es necesario denunciarlos, aportar pruebas y conseguir que los responsables respondan ante la Justicia.