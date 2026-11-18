El Manchester United estudia emprender acciones legales si encuentra pruebas de que algún club sondeó de forma ilegal a JJ Gabriel. El jugador, de 16 años, confirmó este martes su salida de la entidad, y todo apunta a que firmará con el Real Madrid en las próximas semanas como adelantó en su momento Libertad Digital.

Según The Times, el United investiga si alguien contactó con el futbolista este verano saltándose la normativa de la FIFA sobre menores de edad. En el club inglés molesta la actitud del jugador y de su familia, que tras seis años en la casa decidieron forzar la salida y dejar de entrenar en Carrington, la ciudad deportiva del United. El portazo llegó apenas unos días después de que marcara un hat-trick en la Youth League, cuando aspiraba a entrar en la convocatoria para el partido de Copa de la Liga ante el Brighton & Hove Albion.

Al malestar se suma la cuestión económica. Con la regulación actual, una vez se cierre su fichaje por el Real Madrid, el United solo percibirá cerca de 300.000 libras —350.000 euros, al cambio— en concepto de formación, muy lejos de lo que podría haber ingresado con un traspaso en el futuro. El club sostiene que no ha podido comunicarse con la familia desde septiembre.

JJ Gabriel se marcha sin haber debutado con el United en partido oficial, aunque llegó a entrenar con el primer equipo y disputó unos minutos en un amistoso en verano.