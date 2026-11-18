El Tribunal Supremo ha inadmitido, por falta de interés casacional, el recurso de casación interpuesto por LALIGA contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la anulación del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del 12 de agosto de 2021, en la que se aprobó el Term Sheet del Proyecto CVC. Una decisión que, según aclaró LALIGA, "no afecta al Proyecto LALIGA Impulso".

Según explicó LALIGA en un comunicado, la resolución del Supremo "no afecta a la validez ni a la vigencia del Proyecto LALIGA Impulso con CVC, aprobado posteriormente por la Asamblea General del 10 de diciembre de 2021".

"Las cuestiones de fondo de este proyecto se han abordado en un procedimiento judicial independiente, en el que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las pretensiones de los dos clubes demandantes, Real Madrid CF y Athletic Club, y confirmó la validez de los acuerdos adoptados", expuso.

En dicho comunicado, LALIGA expone que la inadmisión, por falta de interés casacional, del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la anulación del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del 12 de agosto de 2021, "se limita a cuestiones formales muy concretas".

"La sentencia de la Audiencia Provincial recurrida por LALIGA se centraba exclusivamente en aspectos formales de la Asamblea de agosto de 2021", expone. En concreto, el comunicado de LALIGA detalla que su recurso afectaba a la convocatoria -"la Audiencia Provincial consideró que la Asamblea se convocó correctamente y que los defectos alegados por los demandantes, Real Madrid CF y Athletic Club, no eran suficientes para invalidar el acuerdo"- y al derecho de información: "también concluyó que la información puesta a disposición por LALIGA a sus miembros fue completa y suficiente".

Pese a ello, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de LALIGA por un único motivo, argumentaron: "Consideró que la incorporación de una aclaración sobre la no afectación de la operación a los clubes y SAD no adheridos suponía una modificación sustancial del orden del día que los asistentes no pudieron estudiar previamente, vulnerando así su derecho de información".

Según señala el comunicado, el Tribunal Supremo "no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto". "Frente a lo señalado en algunas informaciones, el Tribunal Supremo no ha dictado una sentencia que confirme o ratifique los razonamientos de la Audiencia Provincial. Su providencia se limita a inadmitir el recurso de casación por no considerar suficientemente acreditado el interés casacional exigido, sin entrar a examinar las cuestiones de fondo planteadas por LALIGA".

Y aclara: "La sentencia ha sido objeto de casación por el Real Madrid, estando pendiente de la admisión por el Supremo del mencionado recurso".

"LALIGA respeta las resoluciones judiciales y seguirá defendiendo, por las vías legales correspondientes, la actuación de sus órganos de gobierno y los acuerdos respaldados por la mayoría de sus clubes. El Proyecto LALIGA Impulso continúa plenamente vigente y desarrollándose con normalidad, contribuyendo a la modernización y el crecimiento del fútbol profesional español", concluye el comunicado.