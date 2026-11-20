LaLiga Bares pone en marcha esta Navidad una iniciativa dirigida a sus establecimientos oficiales con la que busca reconocer el papel de los hosteleros y la importancia de los bares como puntos de encuentro para los aficionados donde vivir y compartir el fútbol.

Bajo el lema "LaLiga Bares transforma tu bar", la campaña ofrece a los establecimientos participantes la oportunidad de recibir una transformación visual y de ambientación personalizada de su local, que incluirá mejoras en su imagen, decoración y equipamiento, además de 12 meses de LaLiga Bares gratis. Con esta iniciativa, LaLiga Bares quiere dar protagonismo a los profesionales de la hostelería que convierten cada jornada de LaLiga en una experiencia compartida por los aficionados.

El concurso busca conocer y reconocer las historias de quienes hacen del fútbol una parte esencial de su negocio y contribuyen a mantener viva la pasión por este deporte más allá de los estadios. El establecimiento ganador recibirá una transformación visual y de ambientación adaptada a las características y necesidades de su local.

El premio incluirá nuevo mobiliario, mesas y sillas, soluciones de iluminación, decoración futbolera, cartelería, vinilos y otros elementos destinados a renovar su imagen y mejorar la experiencia de los clientes. Además, disfrutará de todos los contenidos de LaLiga Bares durante un año.

La convocatoria está dirigida a los establecimientos oficiales de LaLiga Bares con suscripción activa ubicados en España peninsular. Para participar, los hosteleros deberán acceder a laligabares.com/transformatubar, completar el formulario de inscripción y compartir la historia de su establecimiento, explicando qué lo hace especial y cómo se vive el fútbol entre sus clientes. Las candidaturas podrán presentarse mediante un texto o un enlace a un vídeo.

La propuesta se valorará teniendo en cuenta aspectos como la vinculación del establecimiento con LaLiga Bares, su historia, el ambiente futbolero, la implicación del hostelero y la creatividad de la candidatura. La campaña arranca este jueves con la apertura del periodo de participación y continuará hasta el 1 de diciembre, cuando un embajador de LaLiga visitará por sorpresa el establecimiento ganador. La transformación del local se llevará a cabo en enero de 2027, momento en el que el bar estrenará su nueva imagen.

Con "LaLiga Bares transforma tu bar", LaLiga Bares explicó que refuerza su compromiso con el sector hostelero y con los establecimientos que acercan el fútbol profesional a los aficionados en toda España. Una iniciativa que pone al hostelero en el centro y que permitirá que uno de los establecimientos oficiales de LaLiga Bares juegue en otra liga.