Florentino Pérez ha estado más intenso que nunca con motivo de su habitual discurso en la Asamblea de Socios compromisarios en el que la gran novedad entre los presentes es Rafael Nadal, que se convirtió en nuevo miembro de la Junta Directiva tras la votación de los 1.597 socios compromisarios presentes en la sala que le recibieron entre aplausos y puestos en pie.

El BRUTAL recibimiento a Rafael Nadal como nuevo miembro de la JUNTA DIRECTIVA del REAL MADRID. BRUTAL, MI CLUB ❤️ pic.twitter.com/VqKfvKYOel — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 21, 2026

Y es que quitando ese momento tan glorioso para la historia, el de presentar al mejor deportista español de la historia como nuevo miembro de la Junta Directiva, el presidente del Real Madrid fue con todo contra Tebas, la Real Federación Española de Fútbol, el Barcelona por el caso Negreira… además de dar una gran noticia a los socios -vuelven los conciertos al Bernabéu- y explicar el acercamiento del club a la EFC y UEFA...

Florentino quiso dar las gracias a los socios por el apoyo y la confianza mostrada en las últimas elecciones y aseguró que el club jamás será retirado de la mano de los socios. El proyecto societario -para convertir en dinero una parte mínima del accionariado que pasaría a manos privadas, como hacen equipos como el Bayern- que tiene en mente no se trató en el orden del día este año: "Recibo una confianza que recibo con enorme orgullo, el proceso electoral que hemos tenido ha vuelto a demostrar la fortaleza de nuestra institución. Esa unidad de los socios es el mayor patrimonio. Somos un club independiente en que los socios seréis siempre los únicos dueños".

También habló Florentino Pérez del valor del plantel actual y de los que ya no están en el equipo, pero han marcado una época en el Madrid, como Dani Carvajal: "Esta plantilla es capaz de competir por todo, con Mou que regresa a su casa. Han llegado grandes jugadores y un campeón del mundo. Quiero hacer una mención especial a Dani Carvajal, gracias por todo lo que nos has dado".

Los brutales ingresos del nuevo Bernabéu

Tras distinguir el valor tanto del equipo de baloncesto, el femenino como la cantera la que considera como "la mejor del mundo", destacó la importancia en cuanto a ingresos se refiere del nuevo Bernabéu. "Es el lugar donde seguiremos compartiendo grandes momentos y es un emblema para el mundo. Hemos vuelto a acoger el espectáculo de la NFL. Acogimos al papa León XIV y como él mismo dijo, es madridista. El proyecto del Bernabéu nos permite asegurarnos nuestro futuro, ya ingresa más del doble que antes de la reforma, como con el Madrid Innovation District, que será el motor de generación de conocimiento y desarrollo de la IA, será el distrito tecnológico más importante de Europa y este conocimiento lo aplicaremos para nuestra área deportiva".

Florentino Pérez no olvida lo que vivió la temporada pasada. Un auténtico Juego de Tronos interno promovido por algunos medios de comunicación, lo que le llevó a convocar elecciones al sentir el peligro del fuego amigo: "Este ha sido un año distinto. En mayo convocamos elecciones porque en torno al Madrid había un ambiente muy hostil, se publicaban noticias falsas, decían que había que cambiarlo todo. Lo vivido esos meses, sobre todo por parte de algunos medios de comunicación, era una campaña orquestada para tomar el control del club. La respuesta era devolver la palabra a los socios, no voy a permitir que nadie se sirva del Madrid, el destino del club es de ellos. Lo que no lograron en las urnas no lo van a conseguir en los medios".

El motivo del acercamiento a la UEFA

Pérez también explicó el acercamiento a la UEFA, gracias en gran parte a Al Khelaifi, presidente del PSG: "Ganamos en los tribunales porque teníamos la razón y nos sirvió para llegar a un buen acuerdo, no por la debilidad, entre la UEFA, la EFC y el Madrid. Quiero dar las gracias, a Nasser al Khelaifi y al propietario del Chelsea, Todd Boehly, y a Aleksander Ceferin por su disposición. Nunca ocultamos nuestras diferencias pero pusimos por delante los intereses del fútbol. Los mejores partidos de la UEFA se podrán ver gratis en la India que será la prueba para este modelo. Es uno de los países más jóvenes del mundo. De la llamada C3, formada por los clubes y la UEFA, vamos a poner en marcha una nueva plataforma para llegar a todos los aficionados. Es bueno para todos. Quiero anunciarles que el Madrid trabaja para volver a la EFC como a la UEFA para impulsar desde dentro todas estas transformaciones. Va a dar grandes resultados".

Resalta la figura de José Ángel Sánchez y durísimo con el caso Negreira

Mucho se ha hablado de si la mano derecha de Florentino, José Ángel Sánchez, había perdido peso en el día a día del club en favor de Anas Laghari, por ello Florentino hizo un guiño a José Ángel y ensalzó la importancia de su figura: "Es una figura decisiva en lo deportivo, social y económico".

Y llegó el momento en que Florentino Pérez se puso serio. Al hablar del caso Negreira se le cambió la cara: "No se habla de otra cosa, quiero decir que no es un problema del Madrid, seamos quizá su principal víctima, pero estamos ante un fraude descomunal. Es un problema de todos. Es muy grave, que sepamos más de ocho millones del Barça al número dos del arbitraje. Les recuerdo que Negreira dijo lo siguiente: asegurarse de que no se tomaran decisiones en su contra y que no fuera neutral".

"Respeto los tiempos de la justicia, pero les digo con toda claridad que no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades. En caso penal fuimos el único club que se personó, eso interpela a la responsabilidad especialmente a la Liga y la RFEF, que tienen que velar por la integridad de la competición. La Liga no tiene competencias disciplinarias y no han acudido a la UEFA, ha tenido que ser el Madrid el que presentara la denuncia a la UEFA que ha confirmado que la está analizando. Que se investigue y que se haga justicia. En la Liga, personarse no es investigar", añadió.

Tebas, en la diana

No solo se mostró beligerante Florentino con el caso Negreira, a Javier Tebas le mandó un serio aviso: "Tebas ha elegido atacar al Madrid, traspasó todos los límites comparando al club con la propaganda de Goebbels. Esto es una ofensa a millones de madridistas, a las víctimas del nazismo y es moralmente repugnante de quien preside la Liga e indigno que no haya dimitido y que la RFEF no le haya invitado a irse como vicepresidente de la Federación. Hemos denunciado a Tebas ante el CSD", comentó.

#RealMadrid Discurso completo de Florentino sobre el caso #Negreira "Da la sensación de que el fútbol español quiere olvidarse de lo ocurrido. Se ha dicho que hay que pasar página. Pero cómo vamos a pasar página. Si esto es de una extraordinaria gravedad" "Queremos llegar… pic.twitter.com/UoaJHwa2Qr — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) November 21, 2026

Incluso llegó Pérez a exponer en un gráfico las ayudas que había recibido el F.C. Barcelona: "Los pagos pudieron empezar desde antes de 2001. Yo descubrí todo en 2023 por la prensa, como todos. En la última década, el Barcelona ha jugado 862 minutos en superioridad, mientras el Real Madrid acumula un saldo negativo. Mientras que, desde el VAR, al Real Madrid le han anulado 42 goles, más del doble que al Barcelona. Y todo esto viene desde la inacción de LaLiga. En la temporada actual, hay 21 árbitros ascendidos por Negreira. Y encima nos denuncian, es inadmisible".

Dardo a Riquelme

Sobre ese nuevo modelo societario que no ha estado en el orden del día este año, mandó un aviso a Enrique Riquelme: "Quienes durante la campaña nos acusaron de querer vender el club, dijeron en la campaña de hacer socios a todos los familiares de socios. Lo que habría traído 300.000 o 400.000. Nosotros pasaríamos a ser una minoría. Eso sí sería vender el club. El Madrid estaba hecho una ruina cuando llegué. Imaginen que alguien quiere hacer medio millón de socios y les dije que hay que protegerse de los casos externos e internos y este año los hemos visto en plena campaña. Nos acusaron de vender el club. Si diluimos el sentimiento de socio atacamos a la institución. Los socios son también los guardianes del club".

Vuelven los conciertos al Bernabéu

Además de pedir a los socios que no piten a los jugadores, que el enemigo está fuera y todos deben unirse contra ellos, cedió la palabra a José Ángel Sánchez para que diera una gran noticia: vuelven los conciertos al Bernabéu: "Quedan obras de exterior y algunas pequeñas de iluminación. Para los conciertos no existe impedimento legal para celebrarlos. La Audiencia Provincial sobreseyó contra el club y contra mí, el club no puede ser imputado por estos hechos. Y aunque esto está recurrido en casación, no hay ningún impedimento para hacer los conciertos y esperamos volver pronto".