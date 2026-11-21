Muchos se preguntaban si José Mourinho se atrevería a hacerlo. Algunos dudaban como si no hubieran conocido nunca al técnico luso. Un Mou que entró sigiloso en el complicado vestuario merengue, se ganó su respeto y confianza -todo lo contrario que hizo en su día Xabi Alonso- y ahora llegó el momento de tomar decisiones. El equipo ha funcionado muy bien en ausencia de Vinícius, que no ha demostrado estar en su mejor momento, y José lo tiene claro.

Vinícius comenzará en el banquillo del Real Madrid ante el Celta después de cumplir cuatro partidos de sanción, en un encuentro para el que José Mourinho introduce tres novedades respecto al equipo que ganó al Valencia en Mestalla (0-3), con las entradas de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Eduardo Camavinga en sustitución de Fede Valverde, Marc Cucurella y Aurélien Tchouaméni.

Vinícius tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo y Mourinho mantiene su apuesta ofensiva por Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé, mientras que Jude Bellingham completa el frente de ataque del conjunto madridista.

Valverde, que apenas se entrenó después de regresar de sus partidos internacionales con Uruguay, y Tchouaméni, que regresó lesionado de la concentración con Francia, descansarán y esperarán su turno en el banquillo.

La alineación del Real Madrid es la formada por Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Bellingham, Güler, Diomande; y Mbappé.