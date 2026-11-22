La remontada del FC Barcelona ante el Villarreal (3-2) en el Spotify Camp Nou dejó un profundo malestar en el vestuario del conjunto castellonense. Al término del encuentro disputado este domingo, el mediocentro gallego Santi Comesaña compareció ante los micrófonos de DAZN para señalar directamente la influencia que, a su juicio, ejercen los dos grandes clubes de LaLiga sobre los árbitros.

Santi Comesaña, jugador del Villarreal, en DAZN: "El primer gol del Barça nos ha matado psicológicamente. Gulácsi no tocó la pelota y pitaron córner". "Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que Barça y Real Madrid ejercen sobre los árbitros es muy dura". https://t.co/JkvznHbyjJ pic.twitter.com/moYlldaYGV — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 22, 2026

El jugador amarillo, que disputó 76 minutos antes de ser sustituido, equiparó lo sucedido en el feudo azulgrana con su anterior visita al estadio madridista en octubre:

"Empezó la segunda parte y no sé, equipos así... Nos pasó lo mismo en el Bernabéu, lo mismo aquí. La presión que ejercen sobre los árbitros es muy dura. Le presionan siete jugadores y creo que luego le afecta".

Críticas al criterio de Hernández Hernández

Comesaña apuntó directamente a la actuación del colegiado Alejandro Hernández Hernández tras el descanso, momento en el que el Villarreal desperdició una ventaja de dos goles. Según el futbolista, el entorno y las protestas constantes condicionaron las decisiones en la reanudación.

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El centrocampista aseguró que, tras ver a siete futbolistas locales protestando en la primera mitad, el árbitro regresó del vestuario repartiendo tarjetas y señalando "cuatro faltas seguidas que son discutibles" contra su equipo.

Comesaña protestó especialmente el saque de esquina que dio pie al primer tanto azulgrana, obra de Gerard Martín, afirmando que su guardameta no llegó a tocar el balón tras el disparo al palo de Cancelo y debió señalarse saque de puerta.

El jugador reveló el mensaje que le trasladó al colegiado en pleno partido cuando el marcador reflejaba el empate: "Le dije: basta ya, no dejes que la presión te afecte como árbitro, como hiciste en la primera parte".

Más allá de las decisiones arbitrales, el futbolista del Villarreal reconoció que el equipo se vino abajo tras encajar el 1-2. "El primer gol del Barça nos ha matado psicológicamente", admitió Comesaña, lamentando que la fragilidad anímica y la situación clasificatoria les impidieran sostener el plan de partido en una segunda mitad donde el conjunto catalán acabó certificando la victoria.