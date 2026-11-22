La victoria del Deportivo Alavés ante el Real Club Deportivo de La Coruña (3-1) en Mendizorroza ha dejado una fuerte polémica fuera del terreno de juego. Tras ser uno de los grandes protagonistas del encuentro al anotar el gol de la sentencia en el tramo final, el centrocampista gallego Denis Suárez atendió a los micrófonos y dejó un recado directo hacia el entorno del conjunto coruñés.

"Creo que necesitan un poco de humildad. Vienen de diez años en Segunda y la Primera División está muy igualada". 🗣️ Las palabras de 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐒𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳 después de la victoria del D. Alavés ante el RC Deportivo.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qLJ7HPEO80 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 22, 2026

Visiblemente molesto por ciertos comentarios y mensajes procedentes de medios gallegos en la previa del choque, el futbolista de Salceda de Caselas —con pasado en la cantera del eterno rival, el RC Celta de Vigo— no se mordió la lengua al valorar el triunfo de su equipo ante las cámaras de televisión:

"Creo que necesitan un poco de humildad. Vienen de diez años en Segunda y la Primera División está muy igualada".

Protagonista dentro y fuera del campo

El encuentro disputado este sábado tuvo una carga especial para el '4' albiazul. Después de ocho jornadas ligueras sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores necesitaba sumar los tres puntos para alejarse de la zona baja y lo hizo con autoridad.

Denis Suárez regresó a la titularidad, completó los noventa minutos por segunda vez en la temporada y coronó su actuación en el minuto 89. Tras una gran acción individual de Lucas Boyé, el centrocampista definió en el área para firmar el definitivo 3-1 y estrenar su cuenta goleadora en el curso. Su celebración, cargada de rabia cerca del sector donde se ubicaba la afición desplazada desde La Coruña, ya anticipaba la tensión que minutos después trasladaría a la zona mixta.

Las palabras del futbolista vigués no han tardado en encender el debate entre ambas aficiones. Mientras desde Vigo y Vitoria se ha aplaudido la franqueza y el carácter del jugador tras el partido, en La Coruña las declaraciones han sentado como un jarro de agua fría, generando un intenso cruce de respuestas en redes sociales y avivando la histórica rivalidad entre el celtismo y el deportivismo. Con estos tres puntos, el Deportivo Alavés logra además superar al conjunto blanquiazul en la tabla clasificatoria de LaLiga.