LaLiga ha denunciado este lunes un ciberataque contra una de sus plataformas tecnológicas de servicios a aficionados. Un ciberdelincuente accedió de forma ilegítima a la herramienta entre los días 14 y 16 de noviembre y extrajo datos personales de usuarios registrados en servicios digitales de la patronal y de algunos clubes.

La entidad ha informado de la intrusión a través de un comunicado oficial, en el que asegura que sus equipos de seguridad identificaron el origen del incidente y actuaron para contenerlo. Las medidas se aplicaron el pasado 16 de noviembre y, según LaLiga, permitieron detener la extracción de información y bloquear al atacante.

La patronal sostiene que el incidente quedó circunscrito a la plataforma afectada. "No ha afectado al resto de nuestros sistemas ni al normal desarrollo de la competición", señala la organización, que ha subrayado que los partidos y la actividad ordinaria de LaLiga no se han visto alterados.

La investigación sigue abierta

Aunque el acceso fue neutralizado, el alcance total del incidente todavía está bajo análisis. Los técnicos de LaLiga revisan la actividad registrada en la herramienta para determinar qué información pudo quedar comprometida y cuántos usuarios se han visto afectados. La organización no ha detallado por ahora el volumen de datos extraídos ni ha especificado qué datos personales obtuvo el atacante.

De acuerdo con la información comunicada por LaLiga, los registros afectados corresponden a personas inscritas en los servicios digitales de la propia patronal y en los de algunos clubes. La entidad ha trasladado lo sucedido a las organizaciones implicadas y coordina con ellas las actuaciones posteriores.

En paralelo a la investigación sobre la plataforma, LaLiga afirma haber reforzado la supervisión de su infraestructura tecnológica. El objetivo, según el comunicado, es detectar cualquier nuevo intento de intrusión y proteger sus canales digitales. La entidad no ha precisado en qué consisten las medidas adicionales ni si prevé cambios en los servicios para los aficionados.

Denuncia ante la Policía y notificación a la AEPD

LaLiga ha comunicado formalmente la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales. También ha presentado una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que ya investiga los hechos.

La comunicación a la AEPD y la denuncia policial abren dos vías de actuación distintas: la primera, centrada en la protección de los datos y en las obligaciones de la entidad; la segunda, en la investigación de la intrusión y la identificación del responsable. Por el momento, LaLiga no ha informado de detenciones ni de la identidad del ciberdelincuente.

La entidad ha insistido en que colaborará con los clubes cuyos servicios resultaron afectados y con las autoridades. También ha reiterado su compromiso con la protección de la información de los seguidores, aunque el análisis técnico deberá precisar ahora qué datos fueron consultados o extraídos durante los dos días en los que se produjo el acceso.

LaLiga limita el incidente a una plataforma

El ataque se dirigió contra una herramienta tecnológica concreta, utilizada para prestar servicios digitales a los aficionados. LaLiga recalca que el resto de sus sistemas no se vieron comprometidos, una precisión que busca acotar el impacto del incidente en una organización que gestiona múltiples servicios digitales relacionados con la competición y los clubes.

La prioridad inmediata es completar el análisis de los registros y esclarecer el alcance de la extracción. Hasta entonces, la entidad no ha ofrecido cifras de usuarios afectados ni un inventario de la información sustraída. La investigación policial y las comprobaciones internas deberán determinar esos extremos.

LaLiga afirma haber bloqueado al atacante y detenido la salida de información el 16 de noviembre. Ahora revisa la actividad de la plataforma y mantiene una vigilancia reforzada mientras las autoridades investigan la denuncia.