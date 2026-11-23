El Real Madrid vuelve a tener problemas con Endrick. El delantero brasileño sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, según ha confirmado este lunes el club blanco a través de un comunicado médico. El atacante, que no participó en el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, queda pendiente de evolución y estará condicionado por los plazos de recuperación que determine su evolución física en los próximos días.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", señala el breve comunicado difundido por la entidad madridista.

Una noticia que supone un nuevo contratiempo para el joven futbolista brasileño, que sigue sin encontrar la continuidad deseada en su primera etapa en el conjunto blanco. Endrick había comenzado a disponer de minutos en las últimas semanas, pero esta nueva dolencia muscular vuelve a interrumpir su progresión y le obliga a pasar nuevamente por la enfermería.

El delantero, que cumplió 20 años el pasado mes de julio, apenas pudo participar durante 19 minutos en el encuentro disputado el pasado sábado frente al Celta de Vigo. Su presencia en el partido había sido una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y reivindicarse en una plantilla con una competencia muy elevada en las posiciones ofensivas. Sin embargo, los problemas físicos han vuelto a cruzarse en su camino.

Siete partidos con el Real Madrid esta temporada

Los números de Endrick reflejan las dificultades que está teniendo para disponer de continuidad. El brasileño ha participado en siete encuentros oficiales con el Real Madrid durante la presente temporada, en los que ha conseguido marcar un gol, frente a la Roma en Champions (3-4).

A esa participación con el equipo madridista hay que sumar sus compromisos internacionales con Brasil. El atacante ha disputado cinco encuentros con la selección absoluta, en los que ha firmado un gol y dos asistencias. Un balance que demuestra que sigue contando con protagonismo en los planes del combinado brasileño, aunque su situación en el Real Madrid está marcada por las interrupciones provocadas por las lesiones y la dificultad para hacerse un hueco en el once.

La nueva dolencia llega, además, en un momento en el que el futbolista necesitaba encadenar partidos para recuperar sensaciones y ganar confianza. Su capacidad para jugar en distintas posiciones del frente de ataque, su potencia y su facilidad para atacar los espacios son algunas de las cualidades que llevaron al Real Madrid a apostar por su incorporación.

Otra lesión muscular en el peor momento

No es la primera vez que Endrick tiene que detener su actividad esta temporada por problemas musculares. El brasileño ya sufrió otra lesión durante la preparación veraniega, un contratiempo que condicionó seriamente su puesta a punto y le impidió estar disponible para los encuentros frente al Espanyol, la Real Sociedad, el Málaga y el Betis.

Aquella primera lesión le obligó a comenzar el curso a contrapié, perdiéndose varias oportunidades para entrar en la dinámica competitiva del equipo. Su regreso permitió recuperar progresivamente el contacto con los terrenos de juego, aunque sin alcanzar todavía la regularidad que necesita un futbolista de su edad y proyección.

Ahora, el nuevo diagnóstico médico vuelve a encender las alarmas. El Real Madrid no ha facilitado un plazo concreto de recuperación y se limita a señalar que el jugador queda "pendiente de evolución". Por tanto, habrá que esperar a conocer cómo responde al tratamiento y cuál es el alcance real de la lesión antes de establecer una fecha para su regreso.

En cualquier caso, el objetivo será evitar cualquier precipitación. Endrick necesita recuperar plenamente su condición física para poder competir con garantías y empezar a demostrar las expectativas que generó su llegada al Santiago Bernabéu. De momento, el brasileño vuelve a estar obligado a parar.