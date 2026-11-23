Santi Comesaña, centrocampista del Villarreal, no se mordió la lengua este domingo y, a la conclusión del partido que su equipo perdió contra el FC Barcelona en el Camp Nou (3-2), insinuó que los árbitros favorecen tanto al Real Madrid como al conjunto azulgrana. Una comparación que no le ha sentado nada bien a José Mourinho, especialmente por las referencias al caso Negreira.

Este lunes, en la previa del partido de Champions que los blancos jugarán contra el PSV Eindhoven en el Bernabéu, el técnico portugués aprovechó su comparecencia ante los medios para responder con contundencia al futbolista vigués del submarino amarillo. Mourinho ha sido tajante a la hora de establecer diferencias entre Madrid y Barça y ha pedido a Comesaña que no meta al club merengue en el mismo saco que su eterno rival cuando se habla de las investigaciones sobre los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. "Tiene amnesia porque contra el Real Madrid, con 2-0 y el partido acabado, hubo un gol anulado, Vinícius fuera y el Real Madrid jugó con diez durante veinte minutos más ocho de prórroga", ha recordado.

Pero el portugués ha ido todavía más lejos cuando ha querido separar expresamente al club madridista del escándalo arbitral que salpica al Barcelona desde febrero de 2023, cuando el caso Negreira salió a la luz. "Le gusta hacer lo más fácil, que es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero que no lo haga con Negreira, que nos deje fuera de ese saco. Si quiere decir tonterías o tener amnesia en estas cosas pequeñas, no es dramático", ha disparado.

Unas declaraciones que vuelven a situar el caso Negreira en el centro del debate futbolístico y que evidencian que Mou no está dispuesto a aceptar comparaciones que, a su juicio, no tienen fundamento. El entrenador madridista ha utilizado el último enfrentamiento contra el Villarreal (victoria por 1-0 en el Bernabéu) para desmontar las insinuaciones de Comesaña y recordar las decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo, especialmente la expulsión de Vinícius Junior.

Mourinho sale en defensa de Vinícius

Más allá de la polémica arbitral, el técnico portugués también ha hablado de Vinícius, que será titular este martes frente al PSV en el Santiago Bernabéu, como el propio Mou ya había adelantado el sábado en la rueda de prensa tras la remontada contra el Celta (2-1). El de Setúbal confía plenamente en la recuperación futbolística del brasileño y considera que todavía está a tiempo de alcanzar su mejor versión.

"Yo creo que sí, que volverá a su potencial máximo. Es joven, llegó aquí muy pronto y lo ha ganado todo, pero como siempre decía cuando lo querían matar, es muy buen chico y muy empático con todos, y eso para mí es una base fundamental", ha explicado.

El entrenador considera que determinados acontecimientos han frenado la progresión del extremo, especialmente el gol anulado y los cuatro partidos que estuvo fuera tras la sanción contra el Villarreal. Sin embargo, su actuación durante el pasado fin de semana le ha convencido para devolverle la titularidad. "De mi parte no tiene presión. Tiene presión de trabajar bien y ayudar al equipo en fase ofensiva y en la organización defensiva. Conmigo tranquilo, si lo da todo no necesita ser el hombre del partido", ha señalado Mourinho, que quiere quitarle peso de encima al brasileño.

El PSV, una amenaza para el Madrid

Sobre el compromiso europeo, Mourinho ha advertido de que el PSV es "un rival mucho más peligroso" de lo que refleja su situación clasificatoria. El técnico madridista ha destacado su solidez defensiva y la experiencia internacional de futbolistas como Kostic o Perisic. "Vale más que los puntos que tiene" y no viene a Madrid "a pensar que va a perder", ha advertido. El portugués ha insistido en que no será un encuentro sencillo, pese a la tranquilidad que proporciona al Real Madrid haber sumado doce puntos.

El objetivo es evitar tener que disputar una ronda intermedia de la competición. Para ello, el equipo necesita seguir sumando, aunque Mourinho también ha reconocido las dificultades que supone afrontar un partido de máxima exigencia apenas dos días después de jugar contra el Celta. Por ese motivo, introducirá "un par de piernas frescas con energía nueva" en el equipo.

"Si quieren ganar pasta, hay que correr riesgos"

Mourinho tampoco ha esquivado el debate sobre la saturación del calendario y las lesiones que están sufriendo algunos futbolistas de primer nivel, como Harry Kane o Désiré Doué. El portugués ha relacionado directamente la acumulación de partidos con los elevados salarios que perciben los jugadores. "Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho y correr riesgos, es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se le puede proponer si quiere ganar un 50% menos", ha ironizado.

El entrenador también ha dejado una reflexión sobre el poder económico en el fútbol: "El 'plin plin' decide todo". No obstante, ha reclamado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ayude a encontrar soluciones para que los equipos puedan disputar sus encuentros con un mínimo de tres días de descanso.

Finalmente, Mourinho ha elogiado la mentalidad de su plantilla, que ha conseguido rescatar puntos en los minutos finales de seis partidos esta temporada. Ha calificado de "buenos mentirosos" a sus jugadores por asegurar que están al cien por cien pese al agotamiento. "En el último partido acabamos con Arda Güler y Jude Bellingham muertos y la gente continúa con muchísima unión y gran mentalidad. Estos puntos son de oro, con un crédito increíble para los mentirosos que muertos lo han dado todo", ha concluido.